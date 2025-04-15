https://anlatilaninotesi.com.tr/20250415/abd-disisleri-nato-ulkelerinden-savunma-harcamalarini-artirma-talebimiz-hakli-nedenlere-dayaniyor-1095418080.html

ABD Dışişleri: NATO ülkelerinden savunma harcamalarını artırma talebimiz haklı nedenlere dayanıyor

ABD Dışişleri: NATO ülkelerinden savunma harcamalarını artırma talebimiz haklı nedenlere dayanıyor

Sputnik Türkiye

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bruce, ABD'nin NATO ülkelerinden savunma harcamalarını artırma talebinin haklı nedenleri olduğunu belirtti. 15.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-15T23:07+0300

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, düzenlediği günlük basın brifinginde ABD'nin diğer NATO ülkelerinden savunma harcamalarını arttırmaları talebinin haklı nedenlere dayandığını söyledi.Bruce, “NATO'nun misyonu caydırıcılıktır. Savaşlara yardım etmek, savaşları desteklemek, savaşlar süresince her şeyi kolaylaştırmak değil. NATO'nun kötü aktörleri kötü şeyler yapmaktan alıkoyacak bir ittifak olması gerekiyordu çünkü bu onlar için çok kötü sonuçlanabilirdi. Ve şimdi öne çıkıp konuşması, harcamaları arttırması, yükü paylaşması gereken ülkeler var. Kötü niyetli olduğumuzdan değil. NATO'ya bağlı olduğumuz için” ifadelerini kullandı.ABD Başkanı Donald Trump daha önce defalarca Avrupa'yı NATO'nun savunma kapasitesine yaptığı düşük katkıdan dolayı eleştirmiş ve tüm üye ülkelerden savunma harcamalarını GSYH'nin yüzde 5'ine çıkarmalarını talep etmişti; Pentagon Şefi Pete Hegseth ise ABD'nin Avrupa'daki askeri varlığını azaltma gibi bir planı olmadığını söylemişti.

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abd dışişleri, tammy bruce, abd, nato, donald trump, pete hegseth, pentagon, avrupa