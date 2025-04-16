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Milyonları ilgilendiriyor: Gurbetçiye emekli maaşı için TBMM'de yeni teklif
Milyonları ilgilendiriyor: Gurbetçiye emekli maaşı için TBMM'de yeni teklif
Sputnik Türkiye
Yurt dışı borçlanmasıyla Türkiye’den emekli olan ancak çalışmaya devam ettiği için emekli maaşı alamayan gurbetçilere iyi haber geldi. TBMM’ye sunulan kanun... 16.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-16T12:48+0300
2025-04-16T12:48+0300
ekonomi̇
emekli
yurt dışı
borç
kanun teklifi
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Yurt dışı borçlanması yaparak Türkiye’den emekli olan ancak yurt dışında çalışmaya devam eden vatandaşlar, mevcut uygulamalar gereği emekli maaşı alamıyor. Bu durumun değiştirilmesi için TBMM’ye yeni bir kanun teklifi sunuldu.Kanun Teklifi TBMM gündemindeBağımsız Milletvekili Mustafa Yeneroğlu tarafından sunulan kanun teklifine göre, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının, Türkiye’de emekli olduktan sonra çalışmaya devam etmeleri halinde emekli aylıklarının kesilmemesi talep ediliyor.Türkiye’de emekli olup çalışan vatandaşlar maaşlarını almaya devam edebilirken, yurt dışında çalışmaya devam eden emekliler için bu hak tanınmıyor. Yeneroğlu’nun teklifi, “Türk vatandaşı olup döviz kazanan ve Türkiye’ye yatırım yapan gurbetçilerin” mağduriyetini ortadan kaldırmayı hedefliyor.Yasa çıkarsa ne değişecek?Kanun teklifi yasalaşırsa, yurt dışı borçlanmasıyla emekli olan kişiler, yabancı ülke mevzuatına tabi olarak çalışmaya devam ettiklerinde bile Türkiye’den emekli maaşı alabilecekler. Bu, binlerce gurbetçi için ek gelir kapısının yeniden açılması anlamına geliyor.Emekli maaşı alabilmek i̇çin ne gerekiyor?Bu haktan yararlanabilmek için:gerekiyor. Bu şartlar sağlandığında emeklilik işlemi başlatılabiliyor.Mevcut durumda maaş neden kesiliyor?Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yurt dışı borçlanması ile emekli olup başka bir ülkede çalışmaya devam edenlerin aylıklarını "çift gelir" gerekçesiyle kesiyor. Ancak Türkiye’de benzer durumda olan vatandaşlar maaşlarını kesintisiz alabiliyor.
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emekli, yurt dışı, borç, kanun teklifi
emekli, yurt dışı, borç, kanun teklifi

Milyonları ilgilendiriyor: Gurbetçiye emekli maaşı için TBMM'de yeni teklif

12:48 16.04.2025
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Yurt dışı borçlanmasıyla Türkiye’den emekli olan ancak çalışmaya devam ettiği için emekli maaşı alamayan gurbetçilere iyi haber geldi. TBMM’ye sunulan kanun teklifi yasalaşırsa, bu kişilerin emekli aylıkları kesilmeyecek. Teklif, milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor.
Yurt dışı borçlanması yaparak Türkiye’den emekli olan ancak yurt dışında çalışmaya devam eden vatandaşlar, mevcut uygulamalar gereği emekli maaşı alamıyor. Bu durumun değiştirilmesi için TBMM’ye yeni bir kanun teklifi sunuldu.

Kanun Teklifi TBMM gündeminde

Bağımsız Milletvekili Mustafa Yeneroğlu tarafından sunulan kanun teklifine göre, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının, Türkiye’de emekli olduktan sonra çalışmaya devam etmeleri halinde emekli aylıklarının kesilmemesi talep ediliyor.
Türkiye’de emekli olup çalışan vatandaşlar maaşlarını almaya devam edebilirken, yurt dışında çalışmaya devam eden emekliler için bu hak tanınmıyor. Yeneroğlu’nun teklifi, “Türk vatandaşı olup döviz kazanan ve Türkiye’ye yatırım yapan gurbetçilerin” mağduriyetini ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Yasa çıkarsa ne değişecek?

Kanun teklifi yasalaşırsa, yurt dışı borçlanmasıyla emekli olan kişiler, yabancı ülke mevzuatına tabi olarak çalışmaya devam ettiklerinde bile Türkiye’den emekli maaşı alabilecekler. Bu, binlerce gurbetçi için ek gelir kapısının yeniden açılması anlamına geliyor.

Emekli maaşı alabilmek i̇çin ne gerekiyor?

Bu haktan yararlanabilmek için:
Emeklilik şartlarının tamamlanması,
Tahakkuk eden borcun tamamının ödenmesi,
Borç ödendikten sonra yazılı başvuruda bulunulması
gerekiyor. Bu şartlar sağlandığında emeklilik işlemi başlatılabiliyor.

Mevcut durumda maaş neden kesiliyor?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yurt dışı borçlanması ile emekli olup başka bir ülkede çalışmaya devam edenlerin aylıklarını "çift gelir" gerekçesiyle kesiyor. Ancak Türkiye’de benzer durumda olan vatandaşlar maaşlarını kesintisiz alabiliyor.
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