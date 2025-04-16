https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/benzine-zam-geliyor-yeni-fiyatlar-bu-gece-gecerli-olacak-1095425073.html
Benzine zam geliyor: Yeni fiyatlar bu gece geçerli olacak
Benzine zam geliyor: Yeni fiyatlar bu gece geçerli olacak
Sputnik Türkiye
Benzin fiyatlarına bir zam daha geliyor. Petrol fiyatlarındaki artış sonrası, 18 Nisan Perşembe gününden itibaren benzinin litre fiyatı 94 kuruş artacak... 16.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-16T10:00+0300
2025-04-16T10:00+0300
2025-04-16T10:00+0300
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Enerji piyasalarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını yeniden yukarı yönlü etkiliyor. 18 Nisan 2025 Perşembe gününden itibaren benzinin litre fiyatına 94 kuruş zam yapılacak. Zamlı fiyatların gece yarısından itibaren geçerli olması bekleniyor.Motorin fiyatlarında değişiklik beklenmiyorZam sadece benzin grubuna yapılacak. Motorin fiyatlarında herhangi bir artış öngörülmüyor. Enerji sektörü kaynaklarına göre, mevcut şartlar altında motorin litre fiyatı sabit kalacak.Büyükşehirlerde benzin fiyatı 45 TL’yi aşacakZam öncesi İstanbul'da benzin litre fiyatı 44 TL civarında, Ankara’da yaklaşık 44,77 TL, İzmir’de ise 45,13 TL seviyelerinde bulunuyor. Yapılacak zamla birlikte bu rakamların 45 TL’nin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Kullanıcılar, artan fiyatlar karşısında bütçelerini yeniden gözden geçirecek gibi görünüyor.Güncel akaryakıt fiyatlarıİstanbul Avrupa YakasıBenzin: 44,18 TLMotorin: 44,32 TLLPG: 27,39 TLİstanbul Anadolu YakasıBenzin: 44,03 TLMotorin: 44,20 TLLPG: 26,79 TLAnkaraBenzin: 44,75 TLMotorin: 45,07 TLLPG: 27,29 TLİzmirBenzin: 45,12 TLMotorin: 45,43 TLLPG: 27,24 TL
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Benzine zam geliyor: Yeni fiyatlar bu gece geçerli olacak
Benzin fiyatlarına bir zam daha geliyor. Petrol fiyatlarındaki artış sonrası, 18 Nisan Perşembe gününden itibaren benzinin litre fiyatı 94 kuruş artacak. Motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Zam sonrası bazı şehirlerde benzin 45 TL’yi aşacak.
Enerji piyasalarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını yeniden yukarı yönlü etkiliyor. 18 Nisan 2025 Perşembe gününden itibaren benzinin litre fiyatına 94 kuruş zam yapılacak. Zamlı fiyatların gece yarısından itibaren geçerli olması bekleniyor.
Motorin fiyatlarında değişiklik beklenmiyor
Zam sadece benzin grubuna yapılacak. Motorin fiyatlarında herhangi bir artış öngörülmüyor. Enerji sektörü kaynaklarına göre, mevcut şartlar altında motorin litre fiyatı sabit kalacak.
Büyükşehirlerde benzin fiyatı 45 TL’yi aşacak
Zam öncesi İstanbul'da benzin litre fiyatı 44 TL civarında, Ankara’da yaklaşık 44,77 TL, İzmir’de ise 45,13 TL seviyelerinde bulunuyor. Yapılacak zamla birlikte bu rakamların 45 TL’nin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Kullanıcılar, artan fiyatlar karşısında bütçelerini yeniden gözden geçirecek gibi görünüyor.
Güncel akaryakıt fiyatları
Benzin: 44,18 TL
Motorin: 44,32 TL
LPG: 27,39 TL
Benzin: 44,03 TL
Motorin: 44,20 TL
LPG: 26,79 TL
Benzin: 44,75 TL
Motorin: 45,07 TL
LPG: 27,29 TL
Benzin: 45,12 TL
Motorin: 45,43 TL
LPG: 27,24 TL