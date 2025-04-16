https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/benzine-zam-geliyor-yeni-fiyatlar-bu-gece-gecerli-olacak-1095425073.html

Benzine zam geliyor: Yeni fiyatlar bu gece geçerli olacak

Benzine zam geliyor: Yeni fiyatlar bu gece geçerli olacak

Sputnik Türkiye

Benzin fiyatlarına bir zam daha geliyor. Petrol fiyatlarındaki artış sonrası, 18 Nisan Perşembe gününden itibaren benzinin litre fiyatı 94 kuruş artacak... 16.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-16T10:00+0300

2025-04-16T10:00+0300

2025-04-16T10:00+0300

ekonomi̇

benzin

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akaryakıt

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akaryakıt fiyatları

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Enerji piyasalarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını yeniden yukarı yönlü etkiliyor. 18 Nisan 2025 Perşembe gününden itibaren benzinin litre fiyatına 94 kuruş zam yapılacak. Zamlı fiyatların gece yarısından itibaren geçerli olması bekleniyor.Motorin fiyatlarında değişiklik beklenmiyorZam sadece benzin grubuna yapılacak. Motorin fiyatlarında herhangi bir artış öngörülmüyor. Enerji sektörü kaynaklarına göre, mevcut şartlar altında motorin litre fiyatı sabit kalacak.Büyükşehirlerde benzin fiyatı 45 TL’yi aşacakZam öncesi İstanbul'da benzin litre fiyatı 44 TL civarında, Ankara’da yaklaşık 44,77 TL, İzmir’de ise 45,13 TL seviyelerinde bulunuyor. Yapılacak zamla birlikte bu rakamların 45 TL’nin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Kullanıcılar, artan fiyatlar karşısında bütçelerini yeniden gözden geçirecek gibi görünüyor.Güncel akaryakıt fiyatlarıİstanbul Avrupa YakasıBenzin: 44,18 TLMotorin: 44,32 TLLPG: 27,39 TLİstanbul Anadolu YakasıBenzin: 44,03 TLMotorin: 44,20 TLLPG: 26,79 TLAnkaraBenzin: 44,75 TLMotorin: 45,07 TLLPG: 27,29 TLİzmirBenzin: 45,12 TLMotorin: 45,43 TLLPG: 27,24 TL

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250415/benzine-yeni-zam-geliyor-akaryakit-fiyatlari-yarin-gece-degisecek-1095400543.html

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