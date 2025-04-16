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Meclis'te Can Atalay tartışması: TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, Can Atalay hakkındaki AYM kararını okuttu
Meclis'te Can Atalay tartışması: TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, Can Atalay hakkındaki AYM kararını okuttu
Sputnik Türkiye
can atalay, can atalay kararı, meclis can atalay, gülizar biçer can atalay
2025-04-16T16:58+0300
2025-04-16T16:58+0300
poli̇ti̇ka
can atalay
anayasa mahkemesi (aym)
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Anayasa Mahkemesi'nin Türkiye İşçi Partisi'nden Hatay Milletvekili seçilen Can Atalay hakkında verdiği "milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğuna" ilişkin kararı Meclis Genel Kurulu'nda okundu.Gülizar Biçer Karaca Can Atalay kararını okuttuGenel Kurul saat 14.00'te toplandı.Oturumu yöneten Cumhuriyet Halk Partili TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, Can Atalay'ın serbest kalması gerektiğini söyledi ve AYM'nin "hak ihlali" kararını Genel Kurul'da okudu.Meclis'te CHP-AK Parti tartışmasıKararın okunması Meclis'te tansiyonun yükselmesine neden oldu. AK Partili milletvekilleri ile CHP'li vekiller arasında tartışma yaşandı. CHP, AYM kararının Genel Kurul'da okunmasıyla Yargıtay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi yönündeki kararının boşa düştüğünü savunuyor. AK Parti ise bir başkanlık tezkeresi olmaması nedeniyle, AYM kararının Genel Kurul'da okunmasının bu durumun yok hükmünde sayılacağını söylüyor.Can Atalay neden tutuklu?Gezi Parkı Davası kapsamında 2022’de tutuklanan Can Atalay, 14 Mayıs 2023 seçimlerinde Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) Hatay milletvekili seçildi ancak tahliye edilmedi.28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde TİP'ten Hatay milletvekili seçilen Can Atalay'ın avukatları, "müvekkillerinin milletvekili seçilmesi nedeniyle hakkındaki yargılamanın durması ve tahliye edilmesi" talebiyle Yargıtay'a başvurmuştu. Başvurunun ardından süreç devam ederken Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Gezi Parkı davasında Can Atalay'a verilen 18 yıl hapis cezasını onamıştı.Can Atalay AYM'ye başvurmuştuYargıtay'ın talebi reddetmesi üzerine Atalay, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunmuş, mahkeme de "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma" ile "kişi hürriyeti ve güvenliği" haklarının ihlal edildiğine ve Atalay'ın yeniden yargılanarak tahliyesine karar verilmesine hükmetmişti.Yargıtay AYM kararına uymadıAnayasa Mahkemesince, Atalay'ın yeniden yargılanması ve tahliyesi istemiyle gönderilen dosya, yerel mahkemece karar verilmeden Yargıtay 3. Ceza Dairesine iletilmiş, söz konusu ceza dairesi ihlal kararına uymamıştı. Ayrıca AYM üyeleri hakkında da suç duyurusunda bulunulmuştu.Can Atalay’ın avukatları, Anayasa Mahkemesinin verdiği ihlal kararına uyulmaması nedeniyle ikinci kez bireysel başvuruda bulunmuştu. AYM bir kez daha "hak ihlali" kararı vermişti.
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can atalay, can atalay kararı, meclis can atalay, gülizar biçer can atalay

Meclis'te Can Atalay tartışması: TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, Can Atalay hakkındaki AYM kararını okuttu

16:58 16.04.2025
© Fotoğraf : TwitterAvukat Can Atalay
Avukat Can Atalay - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2025
© Fotoğraf : Twitter
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Ayrıntılar geliyor
Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesinin yok hükmünde olduğuna yönelik kararı Genel Kurul'da okundu. Kararın okunmasının ardından Meclis'te tartışma çıktı.
Anayasa Mahkemesi'nin Türkiye İşçi Partisi'nden Hatay Milletvekili seçilen Can Atalay hakkında verdiği "milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğuna" ilişkin kararı Meclis Genel Kurulu'nda okundu.

Gülizar Biçer Karaca Can Atalay kararını okuttu

Genel Kurul saat 14.00'te toplandı.
Oturumu yöneten Cumhuriyet Halk Partili TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, Can Atalay'ın serbest kalması gerektiğini söyledi ve AYM'nin "hak ihlali" kararını Genel Kurul'da okudu.

Meclis'te CHP-AK Parti tartışması

Kararın okunması Meclis'te tansiyonun yükselmesine neden oldu. AK Partili milletvekilleri ile CHP'li vekiller arasında tartışma yaşandı. CHP, AYM kararının Genel Kurul'da okunmasıyla Yargıtay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi yönündeki kararının boşa düştüğünü savunuyor. AK Parti ise bir başkanlık tezkeresi olmaması nedeniyle, AYM kararının Genel Kurul'da okunmasının bu durumun yok hükmünde sayılacağını söylüyor.

Can Atalay neden tutuklu?

Gezi Parkı Davası kapsamında 2022’de tutuklanan Can Atalay, 14 Mayıs 2023 seçimlerinde Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) Hatay milletvekili seçildi ancak tahliye edilmedi.
28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde TİP'ten Hatay milletvekili seçilen Can Atalay'ın avukatları, "müvekkillerinin milletvekili seçilmesi nedeniyle hakkındaki yargılamanın durması ve tahliye edilmesi" talebiyle Yargıtay'a başvurmuştu. Başvurunun ardından süreç devam ederken Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Gezi Parkı davasında Can Atalay'a verilen 18 yıl hapis cezasını onamıştı.

Can Atalay AYM'ye başvurmuştu

Yargıtay'ın talebi reddetmesi üzerine Atalay, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunmuş, mahkeme de "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma" ile "kişi hürriyeti ve güvenliği" haklarının ihlal edildiğine ve Atalay'ın yeniden yargılanarak tahliyesine karar verilmesine hükmetmişti.

Yargıtay AYM kararına uymadı

Anayasa Mahkemesince, Atalay'ın yeniden yargılanması ve tahliyesi istemiyle gönderilen dosya, yerel mahkemece karar verilmeden Yargıtay 3. Ceza Dairesine iletilmiş, söz konusu ceza dairesi ihlal kararına uymamıştı. Ayrıca AYM üyeleri hakkında da suç duyurusunda bulunulmuştu.
Can Atalay’ın avukatları, Anayasa Mahkemesinin verdiği ihlal kararına uyulmaması nedeniyle ikinci kez bireysel başvuruda bulunmuştu. AYM bir kez daha "hak ihlali" kararı vermişti.
Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili seçilen Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi ile ilgili olarak olağanüstü toplanan TBMM Genel Kurulu tartışmalarla başladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2024
POLİTİKA
TBMM’de Can Atalay oturumunda yumruklar konuştu: 'Genel görüşme açılması' önergesi kabul edilmedi
16 Ağustos 2024, 14:50
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