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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/leavitt-rusya-ve-abd-ekonomik-ortakligi-mumkun-1095419207.html
Leavitt: Rusya ve ABD ekonomik ortaklığı mümkün
Leavitt: Rusya ve ABD ekonomik ortaklığı mümkün
Sputnik Türkiye
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Rusya ve ABD arasında ekonomik ortaklığının mümkün olduğunu açıkladı. 16.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-16T00:41+0300
2025-04-16T00:46+0300
ukrayna kri̇zi̇
abd
karoline leavitt
donald trump
kirill dmitriyev
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abd
ukrayna
i̇stanbul başkonsolosluğu
kremlin
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Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD - Rusya ekonomik ortaklığının mümkün olduğunu ancak öncelikle ateşkesin sağlanması gerektiğini söyledi.Açıklamasında Leavitt, "Rusya'nın bu krizi sona erdirmek için bir girişimi var ve belki de bu ABD ile ekonomik bir ortaklık olabilir ama önce ateşkes sağlanmalı. ABD Başkanı Donald Trump ve Başkanlık Özel Temsilcisi Steven Whitkoff bunu Rus tarafına açıkça ifade ettiler" dedi.Diyaloğun yeniden başlamasıMoskova ile Washington arasındaki ilişkilerin yeniden tesis edilmesi süreci, 18 Şubat’ta Riyad’da yapılan heyetler arası görüşmeyle başlamıştı. Ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 18 Mart'ta ABD lideri Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.Taraflar, ikili iş birliğinin tam anlamıyla yeniden başlaması için gerekli koşulların oluşturulması, büyükelçiliklerin faaliyetlerine yönelik kısıtlamaların kaldırılması ve Ukrayna’daki krizin çözüm sürecinin başlatılması konularında uzlaşmıştı.Nisan ayı başında, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kirill Dmitriyev ABD’yi ziyaret ederek, Beyaz Saray yönetiminden temsilcilerle bir dizi görüşme gerçekleştirmişti. Dmitriyev, birçok konuda üç adım ileri gidildiğini ve kayda değer ilerleme sağlandığını belirtmişti. Ancak, mevcut tüm anlaşmazlıkların giderilmesi için hâlâ çeşitli toplantılara ihtiyaç olduğunu da vurgulamıştı.Geçtiğimiz hafta, iki ülke heyetleri Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu’nda yeniden bir araya geldi. Görüşmelerde, ABD makamları tarafından el konulan ve mülkiyeti Rusya’ya ait olan altı diplomatik taşınmazın iadesi gündeme geldi.Taraflar, bu konuda gerekli yol haritasının hazırlanması konusunda anlaşmaya vardı. Ayrıca, diplomatlara yönelik vize işlemlerinin kolaylaştırılması ve bulundukları ülkede serbest dolaşımlarının sağlanmasına ilişkin çalışmaların devam ettiği bildirildi.Kremlin, ABD Başkanı'nın Ukrayna'daki çatışmanın taraflarının karşılıklı olarak enerji altyapı tesislerine 30 gün süreyle saldırı düzenlememesi yönünde bir öneri sunduğunu, Putin'in de bu girişimi desteklediğini bildirmişti.Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik saldırıların durdurulması önerisini destekleyeceğini söylemişti. Ancak ertesi gün Rusya Savunma Bakanlığı Kiev rejiminin Kuban bölgesindeki bir petrol deposuna insansız hava araçlarıyla saldırdığını açıklamıştı.Peskov, Kiev'in ihlallerine rağmen Rus Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'nın enerji altyapısını vurmaktan kaçındığını belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/pentagondan-suriyedeki-abd-varligina-iliskin-aciklama-guclerimizi-yeniden-konuslandiriyoruz-1095419098.html
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abd, karoline leavitt, donald trump, kirill dmitriyev, rusya, abd, ukrayna, i̇stanbul başkonsolosluğu, kremlin
abd, karoline leavitt, donald trump, kirill dmitriyev, rusya, abd, ukrayna, i̇stanbul başkonsolosluğu, kremlin

Leavitt: Rusya ve ABD ekonomik ortaklığı mümkün

00:41 16.04.2025 (güncellendi: 00:46 16.04.2025)
© AAKaroline Leavitt
Karoline Leavitt - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2025
© AA
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Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Rusya ve ABD arasında ekonomik ortaklığının mümkün olduğunu açıkladı.
Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD - Rusya ekonomik ortaklığının mümkün olduğunu ancak öncelikle ateşkesin sağlanması gerektiğini söyledi.
Açıklamasında Leavitt, "Rusya'nın bu krizi sona erdirmek için bir girişimi var ve belki de bu ABD ile ekonomik bir ortaklık olabilir ama önce ateşkes sağlanmalı. ABD Başkanı Donald Trump ve Başkanlık Özel Temsilcisi Steven Whitkoff bunu Rus tarafına açıkça ifade ettiler" dedi.

Diyaloğun yeniden başlaması

Moskova ile Washington arasındaki ilişkilerin yeniden tesis edilmesi süreci, 18 Şubat’ta Riyad’da yapılan heyetler arası görüşmeyle başlamıştı. Ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 18 Mart'ta ABD lideri Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.
Taraflar, ikili iş birliğinin tam anlamıyla yeniden başlaması için gerekli koşulların oluşturulması, büyükelçiliklerin faaliyetlerine yönelik kısıtlamaların kaldırılması ve Ukrayna’daki krizin çözüm sürecinin başlatılması konularında uzlaşmıştı.
Nisan ayı başında, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kirill Dmitriyev ABD’yi ziyaret ederek, Beyaz Saray yönetiminden temsilcilerle bir dizi görüşme gerçekleştirmişti. Dmitriyev, birçok konuda üç adım ileri gidildiğini ve kayda değer ilerleme sağlandığını belirtmişti. Ancak, mevcut tüm anlaşmazlıkların giderilmesi için hâlâ çeşitli toplantılara ihtiyaç olduğunu da vurgulamıştı.
Geçtiğimiz hafta, iki ülke heyetleri Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu’nda yeniden bir araya geldi. Görüşmelerde, ABD makamları tarafından el konulan ve mülkiyeti Rusya’ya ait olan altı diplomatik taşınmazın iadesi gündeme geldi.
Taraflar, bu konuda gerekli yol haritasının hazırlanması konusunda anlaşmaya vardı. Ayrıca, diplomatlara yönelik vize işlemlerinin kolaylaştırılması ve bulundukları ülkede serbest dolaşımlarının sağlanmasına ilişkin çalışmaların devam ettiği bildirildi.
Kremlin, ABD Başkanı'nın Ukrayna'daki çatışmanın taraflarının karşılıklı olarak enerji altyapı tesislerine 30 gün süreyle saldırı düzenlememesi yönünde bir öneri sunduğunu, Putin'in de bu girişimi desteklediğini bildirmişti.
Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik saldırıların durdurulması önerisini destekleyeceğini söylemişti. Ancak ertesi gün Rusya Savunma Bakanlığı Kiev rejiminin Kuban bölgesindeki bir petrol deposuna insansız hava araçlarıyla saldırdığını açıklamıştı.
Peskov, Kiev'in ihlallerine rağmen Rus Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'nın enerji altyapısını vurmaktan kaçındığını belirtmişti.
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