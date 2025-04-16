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Konut satış rakamları açıklandı: TÜİK satışın en fazla olduğu illeri paylaştı
Konut satış rakamları açıklandı: TÜİK satışın en fazla olduğu illeri paylaştı
Sputnik Türkiye
Türkiye genelinde konut satışları, Mart ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 artarak 110 bin 795 oldu. En çok satış İstanbul’da gerçekleşti. İkinci... 16.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-16T10:09+0300
2025-04-16T10:18+0300
ekonomi̇
konut
konut satışı
tüi̇k
türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k)
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Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK, Mart 2025'e ait Konut Satış İstatistiklerini yayımladı. Verilere göre, Türkiye genelinde konut satışları Mart ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5,1 artarak 110 bin 795 olarak kaydedildi.En fazla konut satışı İstanbul, Ankara ve İzmir’deMart ayında en fazla konut satışı yapılan iller sırasıyla İstanbul (19 bin 820), Ankara (10 bin 203) ve İzmir (7 bin 513) oldu. En az satış ise Ardahan (28), Bayburt (33) ve Tunceli (63) illerinde gerçekleşti.Yılın i̇lk çeyreğinde satışlar yüzde 20,1 arttıOcak-Mart döneminde konut satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,1 artarak 335 bin 786 adede ulaştı. İlk çeyrekte konut piyasasında ciddi bir canlılık dikkat çekti.İpotekli konut satışlarında yüzde 41,5 artışMart ayında Türkiye genelinde ipotekli konut satışları, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 41,5 artarak 18 bin 225 oldu. Toplam satışlar içinde ipotekli satışların payı yüzde 16,4 olarak açıklandı.Ocak-Mart döneminde ipotekli satışlar, geçen yıla göre yüzde 87,3 artarak 51 bin 729 seviyesine çıktı. Mart ayında yapılan ipotekli satışların 4 bin 331’i ilk el, Ocak-Mart döneminde ise 12 bin 143’ü ilk el satış olarak gerçekleşti.İlk el satışlarda düşüş, yıl genelinde artışMart ayında ilk el konut satışları, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,2 azalarak 33 bin 307 oldu. Ancak yılın ilk üç ayında yüzde 13,2 artarak 99 bin 876 seviyesine çıktı. İlk el satışların toplam içindeki payı yüzde 30,1 olarak kaydedildi.İkinci el konut satışlarında yüzde 9,1 artışİkinci el konut satışları, Mart ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,1 artarak 77 bin 488 adete ulaştı. Bu kategori toplam satışların %69,9’unu oluşturdu. Ocak-Mart döneminde ise yüzde 23,3 artarak 235 bin 910 konuta ulaşıldı.Yabancılara satış azaldıMart ayında yabancılara konut satışı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,5 düşerek 1.574 olarak gerçekleşti. Toplam satışlar içinde yabancıların payı yüzde 1,4 oldu. İlk üç aylık dönemde ise satışlar yüzde 19,5 azalarak 4 bin 578 seviyesine düştü.İstanbul, Antalya ve Mersin yabancının gözdesiYabancılara yapılan konut satışlarında en çok tercih edilen iller:Bu iller, yabancı yatırımcıların en çok ilgi gösterdiği lokasyonlar olmaya devam ediyor.
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konut, konut satışı, tüi̇k, türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k)
konut, konut satışı, tüi̇k, türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k)

Konut satış rakamları açıklandı: TÜİK satışın en fazla olduğu illeri paylaştı

10:09 16.04.2025 (güncellendi: 10:18 16.04.2025)
© AAKonut
Konut - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2025
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Türkiye genelinde konut satışları, Mart ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 artarak 110 bin 795 oldu. En çok satış İstanbul’da gerçekleşti. İkinci el konut ve ipotekli satışlarda büyük artış yaşanırken, yabancılara satışta düşüş dikkat çekti. İşte il il detaylı konut verileri...
Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK, Mart 2025'e ait Konut Satış İstatistiklerini yayımladı. Verilere göre, Türkiye genelinde konut satışları Mart ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5,1 artarak 110 bin 795 olarak kaydedildi.

En fazla konut satışı İstanbul, Ankara ve İzmir’de

Mart ayında en fazla konut satışı yapılan iller sırasıyla İstanbul (19 bin 820), Ankara (10 bin 203) ve İzmir (7 bin 513) oldu. En az satış ise Ardahan (28), Bayburt (33) ve Tunceli (63) illerinde gerçekleşti.

Yılın i̇lk çeyreğinde satışlar yüzde 20,1 arttı

Ocak-Mart döneminde konut satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,1 artarak 335 bin 786 adede ulaştı. İlk çeyrekte konut piyasasında ciddi bir canlılık dikkat çekti.

İpotekli konut satışlarında yüzde 41,5 artış

Mart ayında Türkiye genelinde ipotekli konut satışları, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 41,5 artarak 18 bin 225 oldu. Toplam satışlar içinde ipotekli satışların payı yüzde 16,4 olarak açıklandı.
Ocak-Mart döneminde ipotekli satışlar, geçen yıla göre yüzde 87,3 artarak 51 bin 729 seviyesine çıktı. Mart ayında yapılan ipotekli satışların 4 bin 331’i ilk el, Ocak-Mart döneminde ise 12 bin 143’ü ilk el satış olarak gerçekleşti.

İlk el satışlarda düşüş, yıl genelinde artış

Mart ayında ilk el konut satışları, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,2 azalarak 33 bin 307 oldu. Ancak yılın ilk üç ayında yüzde 13,2 artarak 99 bin 876 seviyesine çıktı. İlk el satışların toplam içindeki payı yüzde 30,1 olarak kaydedildi.

İkinci el konut satışlarında yüzde 9,1 artış

İkinci el konut satışları, Mart ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,1 artarak 77 bin 488 adete ulaştı. Bu kategori toplam satışların %69,9’unu oluşturdu. Ocak-Mart döneminde ise yüzde 23,3 artarak 235 bin 910 konuta ulaşıldı.

Yabancılara satış azaldı

Mart ayında yabancılara konut satışı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,5 düşerek 1.574 olarak gerçekleşti. Toplam satışlar içinde yabancıların payı yüzde 1,4 oldu. İlk üç aylık dönemde ise satışlar yüzde 19,5 azalarak 4 bin 578 seviyesine düştü.

İstanbul, Antalya ve Mersin yabancının gözdesi

Yabancılara yapılan konut satışlarında en çok tercih edilen iller:
İstanbul: 635 konut
Antalya: 496 konut
Mersin: 141 konut
Bu iller, yabancı yatırımcıların en çok ilgi gösterdiği lokasyonlar olmaya devam ediyor.
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