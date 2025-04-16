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Kahramanmaraş’ta sabah saatlerinde korkutan deprem
Kahramanmaraş’ta sabah saatlerinde korkutan deprem
Sputnik Türkiye
6 Şubat depreminin merkez üssü olan Kahramanmaraş, bu sabah 05.04’te 4.1 büyüklüğünde bir sarsıntı ile yeniden sallandı. AFAD’dan yapılan açıklamaya göre... 16.04.2025, Sputnik Türkiye
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kahramanmaraş
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Kahramanmaraş, sabahın erken saatlerinde yeni bir depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 05.04’te merkez üssü Nurhak ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı.Depremin derinliği 6.98 kilometre olarak ölçüldüAFAD’ın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı yerin 6.98 kilometre derinliğinde kaydedildi. Depremin hissedildiği bölgelerde vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadıYetkililerden alınan bilgilere göre, herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı. AFAD ve yerel ekipler bölgede olası hasar tespiti için çalışma başlattı. Deprem sonrası bölgede artçı sarsıntılar beklenmiyor ancak ekipler gelişmeleri yakından takip ediyor.6 Şubat depremlerinin ardından Kahramanmaraş tekrar gündemde6 Şubat 2023 tarihinde Türkiye’yi derinden sarsan depremlerin merkez üssü olan Kahramanmaraş, yaşanan yeni sarsıntıyla tekrar gündeme geldi. Uzmanlar, bölgenin aktif fay hatları üzerinde bulunduğunu belirterek vatandaşların deprem konusunda bilinçli olması gerektiğini vurguluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/atmlerden-para-cekme-limiti-degisti-yeni-rakamlar-aciklandi-1095421083.html
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kahramanmaraş, nurhak , afad
kahramanmaraş, nurhak , afad

Kahramanmaraş’ta sabah saatlerinde korkutan deprem

08:25 16.04.2025
© AADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2025
© AA
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6 Şubat depreminin merkez üssü olan Kahramanmaraş, bu sabah 05.04’te 4.1 büyüklüğünde bir sarsıntı ile yeniden sallandı. AFAD’dan yapılan açıklamaya göre, depremin merkez üssü Nurhak ilçesi olurken, 6.98 km derinlikte gerçekleşen sarsıntıda ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Kahramanmaraş, sabahın erken saatlerinde yeni bir depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 05.04’te merkez üssü Nurhak ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı.

Depremin derinliği 6.98 kilometre olarak ölçüldü

AFAD’ın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı yerin 6.98 kilometre derinliğinde kaydedildi. Depremin hissedildiği bölgelerde vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı

Yetkililerden alınan bilgilere göre, herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı. AFAD ve yerel ekipler bölgede olası hasar tespiti için çalışma başlattı. Deprem sonrası bölgede artçı sarsıntılar beklenmiyor ancak ekipler gelişmeleri yakından takip ediyor.

6 Şubat depremlerinin ardından Kahramanmaraş tekrar gündemde

6 Şubat 2023 tarihinde Türkiye’yi derinden sarsan depremlerin merkez üssü olan Kahramanmaraş, yaşanan yeni sarsıntıyla tekrar gündeme geldi. Uzmanlar, bölgenin aktif fay hatları üzerinde bulunduğunu belirterek vatandaşların deprem konusunda bilinçli olması gerektiğini vurguluyor.
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