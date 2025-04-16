https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/kahramanmarasta-sabah-saatlerinde-korkutan-deprem-1095421639.html

Kahramanmaraş’ta sabah saatlerinde korkutan deprem

Kahramanmaraş’ta sabah saatlerinde korkutan deprem

Sputnik Türkiye

6 Şubat depreminin merkez üssü olan Kahramanmaraş, bu sabah 05.04’te 4.1 büyüklüğünde bir sarsıntı ile yeniden sallandı. AFAD’dan yapılan açıklamaya göre... 16.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-16T08:25+0300

2025-04-16T08:25+0300

2025-04-16T08:25+0300

kahramanmaraş

nurhak

afad

son depremler

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/06/1090078470_17:0:646:354_1920x0_80_0_0_9494bd2a2bed57714e068897f9c2c06c.jpg

Kahramanmaraş, sabahın erken saatlerinde yeni bir depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 05.04’te merkez üssü Nurhak ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı.Depremin derinliği 6.98 kilometre olarak ölçüldüAFAD’ın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı yerin 6.98 kilometre derinliğinde kaydedildi. Depremin hissedildiği bölgelerde vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadıYetkililerden alınan bilgilere göre, herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı. AFAD ve yerel ekipler bölgede olası hasar tespiti için çalışma başlattı. Deprem sonrası bölgede artçı sarsıntılar beklenmiyor ancak ekipler gelişmeleri yakından takip ediyor.6 Şubat depremlerinin ardından Kahramanmaraş tekrar gündemde6 Şubat 2023 tarihinde Türkiye’yi derinden sarsan depremlerin merkez üssü olan Kahramanmaraş, yaşanan yeni sarsıntıyla tekrar gündeme geldi. Uzmanlar, bölgenin aktif fay hatları üzerinde bulunduğunu belirterek vatandaşların deprem konusunda bilinçli olması gerektiğini vurguluyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/atmlerden-para-cekme-limiti-degisti-yeni-rakamlar-aciklandi-1095421083.html

kahramanmaraş

nurhak

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kahramanmaraş, nurhak , afad