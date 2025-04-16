İzmir'de suya zam geldi: 5 Mayıs'tan itibaren yüzde 15 ile 35 arasında zam yapılacak

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
"İklim Kanunu" teklifi: Çevreci mi, ticari mi?
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Orkinos-Bulut uyuşturucu operasyonunun perde arkası
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
19 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
14 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Malik Okçu: 'Sorun yaşayan tüketici genellikle öfkeli oluyor'
12:14
74 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Uzman Psikolog anlattı: Ergen beyni tehlikeyi görmüyor
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
7 dk
SESLİ HABER
Peskov: “Avrupa savaş adına çalışıyor”
15:15
2 dk
ÖZEL HABER
Proje okullarda atama krizi: ‘Bir öğretmen kıyımı var’
15:28
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
ÖZEL HABER
İklim değişikliği tarımı tehdit ediyor: Sebze ve meyvede gıda enflasyonu mu yaşanacak?
18:26
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:11
79 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Fethi Yılmaz'la Yazı - Yorum
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/izmirde-suya-zam-geldi-5-mayistan-itibaren-yuzde-15-ile-35-arasinda-zam-yapilacak-1095447576.html
İzmir'de suya zam geldi: 5 Mayıs'tan itibaren yüzde 15 ile 35 arasında zam yapılacak
İzmir'de suya zam geldi: 5 Mayıs'tan itibaren yüzde 15 ile 35 arasında zam yapılacak
Sputnik Türkiye
İzmir'de suya zam geldi. Yeni tarifeye göre Mayıs'tan itibaren yüzde 15 ile 35 arasında zam yapılacak. 16.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-16T23:17+0300
2025-04-16T23:17+0300
dünya
i̇zmir
su
zam
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/07/1095201721_0:0:801:450_1920x0_80_0_0_e6d6a5dba5380af7781e24d626f6f719.jpg
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, konut ve iş yerlerindeki su ve atık su tarifelerine 5 Mayıs'tan itibaren yüzde 15 ile 35 arasında zam yapılmasına karar verdi.Yeni tarifeye göre 11-20 metreküp arası kullanım olan 3. kademe kullanım oranına göre yüzde 25, 4. kademe olan 21 metreküp ve üzeri kademeye ise yine kullanım oranına göre yüzde 35'lik artış oy çokluğuyla kabul edildi.0-4 metreküp su tüketimi olan yaklaşık yüzde 21'lik kesimi oluşturan abonelerin fiyat artışından hiç etkilenmeyeceği ifade edildi. Buna göre 0-4 metreküp su tüketimi olan küçük esnafın su tarifelerinde artışa gidilmeyeceği, iş yerlerindeki diğer kademelerin artış oranlarının da konut aboneleriyle birebir aynı olacağı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/fed-faiz-indirmek-icin-aceleye-gerek-yok-1095447438.html
i̇zmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/07/1095201721_100:0:700:450_1920x0_80_0_0_3ac8b48c99d214bea2ab7a3a65587274.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
zam, izmir su zammı, izmir su, izsu,
zam, izmir su zammı, izmir su, izsu,

İzmir'de suya zam geldi: 5 Mayıs'tan itibaren yüzde 15 ile 35 arasında zam yapılacak

23:17 16.04.2025
© Elif Küçüksu, çeşme, ev çeşme, musluk
su, çeşme, ev çeşme, musluk - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2025
© Elif Küçük
Abone ol
İzmir'de suya zam geldi. Yeni tarifeye göre Mayıs'tan itibaren yüzde 15 ile 35 arasında zam yapılacak.
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, konut ve iş yerlerindeki su ve atık su tarifelerine 5 Mayıs'tan itibaren yüzde 15 ile 35 arasında zam yapılmasına karar verdi.
Yeni tarifeye göre 11-20 metreküp arası kullanım olan 3. kademe kullanım oranına göre yüzde 25, 4. kademe olan 21 metreküp ve üzeri kademeye ise yine kullanım oranına göre yüzde 35'lik artış oy çokluğuyla kabul edildi.
0-4 metreküp su tüketimi olan yaklaşık yüzde 21'lik kesimi oluşturan abonelerin fiyat artışından hiç etkilenmeyeceği ifade edildi. Buna göre 0-4 metreküp su tüketimi olan küçük esnafın su tarifelerinde artışa gidilmeyeceği, iş yerlerindeki diğer kademelerin artış oranlarının da konut aboneleriyle birebir aynı olacağı belirtildi.
ABD Merkez Bankası (Fed) - faiz - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2025
EKONOMİ
Fed: Faiz indirmek için aceleye gerek yok
22:17
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала