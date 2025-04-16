https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/izmirde-suya-zam-geldi-5-mayistan-itibaren-yuzde-15-ile-35-arasinda-zam-yapilacak-1095447576.html
İzmir'de suya zam geldi: 5 Mayıs'tan itibaren yüzde 15 ile 35 arasında zam yapılacak
İzmir'de suya zam geldi: 5 Mayıs'tan itibaren yüzde 15 ile 35 arasında zam yapılacak
Sputnik Türkiye
İzmir'de suya zam geldi. Yeni tarifeye göre Mayıs'tan itibaren yüzde 15 ile 35 arasında zam yapılacak. 16.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-16T23:17+0300
2025-04-16T23:17+0300
2025-04-16T23:17+0300
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zam
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İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, konut ve iş yerlerindeki su ve atık su tarifelerine 5 Mayıs'tan itibaren yüzde 15 ile 35 arasında zam yapılmasına karar verdi.Yeni tarifeye göre 11-20 metreküp arası kullanım olan 3. kademe kullanım oranına göre yüzde 25, 4. kademe olan 21 metreküp ve üzeri kademeye ise yine kullanım oranına göre yüzde 35'lik artış oy çokluğuyla kabul edildi.0-4 metreküp su tüketimi olan yaklaşık yüzde 21'lik kesimi oluşturan abonelerin fiyat artışından hiç etkilenmeyeceği ifade edildi. Buna göre 0-4 metreküp su tüketimi olan küçük esnafın su tarifelerinde artışa gidilmeyeceği, iş yerlerindeki diğer kademelerin artış oranlarının da konut aboneleriyle birebir aynı olacağı belirtildi.
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İzmir'de suya zam geldi: 5 Mayıs'tan itibaren yüzde 15 ile 35 arasında zam yapılacak
İzmir'de suya zam geldi. Yeni tarifeye göre Mayıs'tan itibaren yüzde 15 ile 35 arasında zam yapılacak.
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, konut ve iş yerlerindeki su ve atık su tarifelerine 5 Mayıs'tan itibaren yüzde 15 ile 35 arasında zam yapılmasına karar verdi.
Yeni tarifeye göre 11-20 metreküp arası kullanım olan 3. kademe kullanım oranına göre yüzde 25, 4. kademe olan 21 metreküp ve üzeri kademeye ise yine kullanım oranına göre yüzde 35'lik artış oy çokluğuyla kabul edildi.
0-4 metreküp su tüketimi olan yaklaşık yüzde 21'lik kesimi oluşturan abonelerin fiyat artışından hiç etkilenmeyeceği ifade edildi. Buna göre 0-4 metreküp su tüketimi olan küçük esnafın su tarifelerinde artışa gidilmeyeceği, iş yerlerindeki diğer kademelerin artış oranlarının da konut aboneleriyle birebir aynı olacağı belirtildi.