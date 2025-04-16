https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/izmirde-suya-zam-geldi-5-mayistan-itibaren-yuzde-15-ile-35-arasinda-zam-yapilacak-1095447576.html

İzmir'de suya zam geldi: 5 Mayıs'tan itibaren yüzde 15 ile 35 arasında zam yapılacak

İzmir'de suya zam geldi: 5 Mayıs'tan itibaren yüzde 15 ile 35 arasında zam yapılacak

Sputnik Türkiye

İzmir'de suya zam geldi. Yeni tarifeye göre Mayıs'tan itibaren yüzde 15 ile 35 arasında zam yapılacak. 16.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-16T23:17+0300

2025-04-16T23:17+0300

2025-04-16T23:17+0300

dünya

i̇zmir

su

zam

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İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, konut ve iş yerlerindeki su ve atık su tarifelerine 5 Mayıs'tan itibaren yüzde 15 ile 35 arasında zam yapılmasına karar verdi.Yeni tarifeye göre 11-20 metreküp arası kullanım olan 3. kademe kullanım oranına göre yüzde 25, 4. kademe olan 21 metreküp ve üzeri kademeye ise yine kullanım oranına göre yüzde 35'lik artış oy çokluğuyla kabul edildi.0-4 metreküp su tüketimi olan yaklaşık yüzde 21'lik kesimi oluşturan abonelerin fiyat artışından hiç etkilenmeyeceği ifade edildi. Buna göre 0-4 metreküp su tüketimi olan küçük esnafın su tarifelerinde artışa gidilmeyeceği, iş yerlerindeki diğer kademelerin artış oranlarının da konut aboneleriyle birebir aynı olacağı belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/fed-faiz-indirmek-icin-aceleye-gerek-yok-1095447438.html

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