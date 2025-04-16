https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/husiler-trumpin-gazze-ziyareti-ancak-ateskes-olursa-guvenli-olur-1095420008.html

Husiler: Trump'ın Gazze ziyareti ancak ateşkes olursa güvenli olur

Husiler: Trump'ın Gazze ziyareti ancak ateşkes olursa güvenli olur

Sputnik Türkiye

Yemen'deki İran destekli Husiler, Trump'ın Gazze Şeridi'ne yapacağı bir ziyaretin ancak bölgede güvenliğin sağlanması durumunda güvenli olacağını ifade etti. 16.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-16T04:36+0300

2025-04-16T04:36+0300

2025-04-16T04:36+0300

dünya

ortadoğu

gazze

husiler

hamas

i̇srail savunma kuvvetleri (idf)

gazze şeridi

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ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'ne yapacağı bir ziyaretin ancak bölgede güvenliğin sağlanması durumunda mümkün olacağını belirten Husi hareketi siyasi bürosu üyesi Hazem el-Esad, "Trump'ın ziyareti, Gazze'de güvenlik sağlanmadığı sürece güvenli olmayacaktır" dedi.Filistinli Şehab haber ajansına konuşan Esad, "Gazze'de güvenlik sağlanmadığı sürece ABD Başkanı'nın ziyareti güvenli olmaz" ifadelerini kullandı. 'Gazze sakinleşmeden bölge sakinleşmez'Ayrıca, Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanmasının tüm Ortadoğu bölgesinin huzuru için kritik olduğunu vurgulan Esad, şu ifadeleri kullandı:Daha önce Trump, ABD'nin Gazze Şeridi'ni 'kontrol altına alacağını', bölgenin yeniden inşasından sorumlu olacağını ve burayı dünya için bir 'Ortadoğu rivierasına' dönüştüreceğini söylemişti. Ayrıca Gazze'yi 'yıkım sahası' olarak nitelendiren Trump, bölge sakinlerinin kalıcı olarak başka ülkelere gitmesi gerektiğini ifade ederek Ürdün veya Mısır'ı önerdi. ABD'nin Gazze'ye asker gönderme ihtimalini de dışlamayan Trump, kişisel olarak Gazze'yi ziyaret edeceğini de vaat etmişti.İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), 18 Mart gecesi Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarını yeniden başlatmıştı. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, saldırıların, Hamas'ın ateşkesin uzatılması ve rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik ABD planını reddetmesi nedeniyle devam ettiğini açıklamıştı.İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes resmi olarak 1 Mart'ta sona ermişti, ancak arabulucuların tarafları yeniden müzakere masasına çekme çabaları nedeniyle çatışmalar yeniden başlamamıştı. Buna rağmen İsrail, Gazze'deki tuzdan arındırma tesisine elektrik sağlamayı kesti ve insani yardım kamyonlarının bölgeye girişini engelledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250413/yemen-balistik-fuze-firlatti-israil-fuzenin-dusuruldugunu-acikladi-1095359872.html

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ortadoğu, gazze, husiler, hamas, i̇srail savunma kuvvetleri (idf), gazze şeridi