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Husiler: Trump'ın Gazze ziyareti ancak ateşkes olursa güvenli olur
Husiler: Trump'ın Gazze ziyareti ancak ateşkes olursa güvenli olur
Sputnik Türkiye
Yemen'deki İran destekli Husiler, Trump'ın Gazze Şeridi'ne yapacağı bir ziyaretin ancak bölgede güvenliğin sağlanması durumunda güvenli olacağını ifade etti. 16.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-16T04:36+0300
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ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'ne yapacağı bir ziyaretin ancak bölgede güvenliğin sağlanması durumunda mümkün olacağını belirten Husi hareketi siyasi bürosu üyesi Hazem el-Esad, "Trump'ın ziyareti, Gazze'de güvenlik sağlanmadığı sürece güvenli olmayacaktır" dedi.Filistinli Şehab haber ajansına konuşan Esad, "Gazze'de güvenlik sağlanmadığı sürece ABD Başkanı'nın ziyareti güvenli olmaz" ifadelerini kullandı. 'Gazze sakinleşmeden bölge sakinleşmez'Ayrıca, Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanmasının tüm Ortadoğu bölgesinin huzuru için kritik olduğunu vurgulan Esad, şu ifadeleri kullandı:Daha önce Trump, ABD'nin Gazze Şeridi'ni 'kontrol altına alacağını', bölgenin yeniden inşasından sorumlu olacağını ve burayı dünya için bir 'Ortadoğu rivierasına' dönüştüreceğini söylemişti. Ayrıca Gazze'yi 'yıkım sahası' olarak nitelendiren Trump, bölge sakinlerinin kalıcı olarak başka ülkelere gitmesi gerektiğini ifade ederek Ürdün veya Mısır'ı önerdi. ABD'nin Gazze'ye asker gönderme ihtimalini de dışlamayan Trump, kişisel olarak Gazze'yi ziyaret edeceğini de vaat etmişti.İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), 18 Mart gecesi Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarını yeniden başlatmıştı. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, saldırıların, Hamas'ın ateşkesin uzatılması ve rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik ABD planını reddetmesi nedeniyle devam ettiğini açıklamıştı.İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes resmi olarak 1 Mart'ta sona ermişti, ancak arabulucuların tarafları yeniden müzakere masasına çekme çabaları nedeniyle çatışmalar yeniden başlamamıştı. Buna rağmen İsrail, Gazze'deki tuzdan arındırma tesisine elektrik sağlamayı kesti ve insani yardım kamyonlarının bölgeye girişini engelledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250413/yemen-balistik-fuze-firlatti-israil-fuzenin-dusuruldugunu-acikladi-1095359872.html
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ortadoğu, gazze, husiler, hamas, i̇srail savunma kuvvetleri (idf), gazze şeridi
ortadoğu, gazze, husiler, hamas, i̇srail savunma kuvvetleri (idf), gazze şeridi

Husiler: Trump'ın Gazze ziyareti ancak ateşkes olursa güvenli olur

04:36 16.04.2025
© AA / Mohammed HamoudHusiler Hareketi destekçileri
Husiler Hareketi destekçileri - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2025
© AA / Mohammed Hamoud
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Yemen'deki İran destekli Husiler, Trump'ın Gazze Şeridi'ne yapacağı bir ziyaretin ancak bölgede güvenliğin sağlanması durumunda güvenli olacağını ifade etti.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'ne yapacağı bir ziyaretin ancak bölgede güvenliğin sağlanması durumunda mümkün olacağını belirten Husi hareketi siyasi bürosu üyesi Hazem el-Esad, "Trump'ın ziyareti, Gazze'de güvenlik sağlanmadığı sürece güvenli olmayacaktır" dedi.
Filistinli Şehab haber ajansına konuşan Esad, "Gazze'de güvenlik sağlanmadığı sürece ABD Başkanı'nın ziyareti güvenli olmaz" ifadelerini kullandı.

'Gazze sakinleşmeden bölge sakinleşmez'

Ayrıca, Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanmasının tüm Ortadoğu bölgesinin huzuru için kritik olduğunu vurgulan Esad, şu ifadeleri kullandı:
"Gazze sakinleşmeden bölge sakinleşmeyecek. Gazze Şeridi'nde güvenlik sağlanmadığı sürece Akdeniz ve Kızıldeniz'de de güvenlik sağlanamaz"
Daha önce Trump, ABD'nin Gazze Şeridi'ni 'kontrol altına alacağını', bölgenin yeniden inşasından sorumlu olacağını ve burayı dünya için bir 'Ortadoğu rivierasına' dönüştüreceğini söylemişti. Ayrıca Gazze'yi 'yıkım sahası' olarak nitelendiren Trump, bölge sakinlerinin kalıcı olarak başka ülkelere gitmesi gerektiğini ifade ederek Ürdün veya Mısır'ı önerdi. ABD'nin Gazze'ye asker gönderme ihtimalini de dışlamayan Trump, kişisel olarak Gazze'yi ziyaret edeceğini de vaat etmişti.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), 18 Mart gecesi Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarını yeniden başlatmıştı. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, saldırıların, Hamas'ın ateşkesin uzatılması ve rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik ABD planını reddetmesi nedeniyle devam ettiğini açıklamıştı.
İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes resmi olarak 1 Mart'ta sona ermişti, ancak arabulucuların tarafları yeniden müzakere masasına çekme çabaları nedeniyle çatışmalar yeniden başlamamıştı. Buna rağmen İsrail, Gazze'deki tuzdan arındırma tesisine elektrik sağlamayı kesti ve insani yardım kamyonlarının bölgeye girişini engelledi.
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