https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/dunya-ticaret-orgutunden-tarife-savaslari-uyarisi-kuresel-ticareti-tersine-cevirecek-1095442312.html

Dünya Ticaret Örgütü'nden 'tarife savaşları' uyarısı: 'Küresel ticareti tersine çevirecek'

Dünya Ticaret Örgütü'nden 'tarife savaşları' uyarısı: 'Küresel ticareti tersine çevirecek'

Sputnik Türkiye

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) tarafından yapılan açıklamada, ABD ile Çin arasındaki ticaretin 'ayrışma' sürecinde yüzde 81 oranında düşmesinin beklendiğini... 16.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-16T17:14+0300

2025-04-16T17:14+0300

2025-04-16T17:14+0300

ekonomi̇

abd

pekin

washington

dünya ticaret örgütü (dtö)

donald trump

ngozi okonjo-iweala

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Dünya Ticaret Örgütü, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergilerinin bu yıl uluslararası ticareti tersine çevirerek küresel ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyeceği uyarısında bulundu.Cenevre merkezli kurulu, küresel ticaret sistemine ilişkin son değerlendirmesinde, daha önce mal ticaretinin bu yıl yüzde 2.7 oranında sağlıklı bir şekilde genişlemesini beklediğini söylemişti ancak Washington'un ticaret politikasının neticesi olarak şimdi ise yüzde 0.2'lik bir düşüş öngördüklerini dile getirdi.Tahminleri sunan DTÖ Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala özellikle ABD ve Çin'in 'ayrışmasından' endişe duyduğunu belirterek kendisini 'gerçekten endişelendiren bir hadise' olarak nitelendirdi.ABD ve Çin arasındaki ticaretin yüzde 81 - akıllı telefonlar gibi teknoloji ürünleri için muafiyetler hariç yüzde 91 - oranında düşmesinin beklendiğini söyleyen Iweala, bunun 'iki ekonominin ayrışmasıyla eşdeğer' olduğunu ve 'geniş kapsamlı sonuçları' olacağını söyledi."Tarifelerdeki artış ve ticaret politikası belirsizliği nedeniyle küresel ticaretin görünümü keskin bir şekilde kötüleşti" uyarısında bulunan DTÖ, Daha önce 2025 yılı için küresel gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) büyümesini yüzde 2.8 olarak tahmin etmişti şimdi ise yüzde 2.2'lik daha zayıf bir büyüme beklediklerini açıkladı.'ABD'nin kendisine zarar verecek'“Belirsizlik, karar alma sürecinde ihtiyatlılığı artırır” uyarısında bulunan DTÖ, ‘ticaret politikası belirsizliğinin, diğer şeylerin yanı sıra, iş dünyasının güvenini azaltabileceği, iş yatırımlarını düşürebileceği ve dolayısıyla ekonomik büyümeye zarar verebileceği’ uyarısında bulunarak şu cümleleri kaydetti:DTÖ, Pekin'in malları için ABD dışında yeni pazarlar araması nedeniyle ticarette bir miktar 'sapma' olacağını öngördüğünü ve Çin'in Kuzey Amerika dışındaki bölgelere yaptığı ihracatın 2025 yılında yüzde 4 ile yüzde 9 arasında artmasının beklendiğini dile getirdi.Çin, DTÖ'yü Trump'ın gümrük vergilerinin etkisini araştırmaya çağırmıştı. Pekin geçen hafta DTÖ'ye yaptığı açıklamada, “Karşılıklı gümrük tarifeleri ticaret dengesizliklerine çare değildir ve hiçbir zaman da olmayacaktır. Aksine, ABD'nin kendisine zarar vererek geri tepecektir" cümlelerini kaydetmişti.

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abd, pekin, washington, dünya ticaret örgütü (dtö), donald trump, ngozi okonjo-iweala