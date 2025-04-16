https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/ekipler-alarma-gecti-egitim-ucagi-tarlaya-zorunlu-inis-yapti-1095427710.html

Ekipler alarma geçti: Eğitim uçağı tarlaya zorunlu iniş yaptı

Ekipler alarma geçti: Eğitim uçağı tarlaya zorunlu iniş yaptı

Sputnik Türkiye

Bursa'da eğitim uçağı tarlaya zorunlu iniş yaptı 16.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-16T11:20+0300

2025-04-16T11:20+0300

2025-04-16T11:20+0300

türki̇ye

bursa

yenişehir

eğitim uçağı

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Bursa Yenişehir'de teknik arıza yaşayan eğitim uçağı yakınlarda bulunan tarlaya zorunlu iniş yaptı.Yenişehir'de uçuş sırasında arızalanan eğitim uçağı, kırsal Subaşı Mahallesi'ndeki bir tarlaya zorunlu iniş yaptı. Olay yerine 112 Acil Servis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.İlk belirlemelere göre yaralının olmadığı, uçağın teknik bir nedenle araziye iniş yaptığı öğrenildi.

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türki̇ye

bursa

yenişehir

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bursa, yenişehir, eğitim uçağı