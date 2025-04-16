https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/ekipler-alarma-gecti-egitim-ucagi-tarlaya-zorunlu-inis-yapti-1095427710.html
Ekipler alarma geçti: Eğitim uçağı tarlaya zorunlu iniş yaptı
Ekipler alarma geçti: Eğitim uçağı tarlaya zorunlu iniş yaptı
Sputnik Türkiye
Bursa'da eğitim uçağı tarlaya zorunlu iniş yaptı 16.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-16T11:20+0300
2025-04-16T11:20+0300
2025-04-16T11:20+0300
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yenişehir
eğitim uçağı
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Bursa Yenişehir'de teknik arıza yaşayan eğitim uçağı yakınlarda bulunan tarlaya zorunlu iniş yaptı.Yenişehir'de uçuş sırasında arızalanan eğitim uçağı, kırsal Subaşı Mahallesi'ndeki bir tarlaya zorunlu iniş yaptı. Olay yerine 112 Acil Servis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.İlk belirlemelere göre yaralının olmadığı, uçağın teknik bir nedenle araziye iniş yaptığı öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250404/bursada-ucus-egitimi-kazayla-sonuclandi-ucaktaki-iki-kisi-hastaneye-kaldirildi-1095144047.html
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bursa, yenişehir, eğitim uçağı
bursa, yenişehir, eğitim uçağı
Ekipler alarma geçti: Eğitim uçağı tarlaya zorunlu iniş yaptı
Ayrıntılar geliyor
Bursa'da eğitim uçağı tarlaya zorunlu iniş yaptı
Bursa Yenişehir'de teknik arıza yaşayan eğitim uçağı yakınlarda bulunan tarlaya zorunlu iniş yaptı.
Yenişehir'de uçuş sırasında arızalanan eğitim uçağı, kırsal Subaşı Mahallesi'ndeki bir tarlaya zorunlu iniş yaptı. Olay yerine 112 Acil Servis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
İlk belirlemelere göre yaralının olmadığı, uçağın teknik bir nedenle araziye iniş yaptığı öğrenildi.