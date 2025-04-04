https://anlatilaninotesi.com.tr/20250404/bursada-ucus-egitimi-kazayla-sonuclandi-ucaktaki-iki-kisi-hastaneye-kaldirildi-1095144047.html

Bursa'da uçuş eğitimi kazayla sonuçlandı: Uçaktaki iki kişi hastaneye kaldırıldı

Bursa'da uçuş eğitimi kazayla sonuçlandı: Uçaktaki iki kişi hastaneye kaldırıldı

Sputnik Türkiye

Bursa Yunuseli Havaalanı'nda özel bir uçuş okuluna ait eğitim uçağı, iniş sırasında iniş takımı dikmesinin kırılması sonucu kaza yaptı. Pervanesi zemine çarpan... 04.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-04T17:19+0300

2025-04-04T17:19+0300

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan Yunuseli Havaalanı'nda, özel bir uçuş okuluna ait eğitim uçağı iniş sırasında kaza yaptı.Edinilen bilgilere göre, eğitim amaçlı uçuş yapan çift kişilik uçak, iniş sırasında beklenmedik bir arıza yaşadı. Uçağın iniş takımı dikmesi kırılınca, hava aracının dengesi bozuldu ve pervanesi zemine çarptı. Kazanın ardından uçakta bulunan pilot Erkan Hoş ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi hafif şekilde yaralandı.Çevrede bulunanların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldıkları öğrenildi. Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatırken, uçağın teknik durumu ve bakım geçmişiyle ilgili araştırmaların sürdüğü bildirildi.

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