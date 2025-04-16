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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/danla-bilicten-sonra-sessizligini-bozdu-iste-benim-stilim-yarismasiyla-taninan-nazli-hamarat-1095443160.html
Danla Bilic'ten sonra sessizliğini bozdu: İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan Nazlı Hamarat gördüğü şiddeti anlattı
Danla Bilic'ten sonra sessizliğini bozdu: İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan Nazlı Hamarat gördüğü şiddeti anlattı
Sputnik Türkiye
İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan Nazlı Hamarat, dört yıllık erkek arkadaşından şiddet gördüğünü anlattı. 16.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-16T17:25+0300
2025-04-16T17:25+0300
yaşam
danla bilic
nazlı hamarat
i̇şte benim stilim
şiddet
kadına şiddet
kades
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Sosyal medya fenomeni Danla Bilic'in eski erkek arkadaşından şiddet görmesi haberlerinin ardından 'sessiz kalmama' kararı aldığını söyleyen İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan Nazlı Hamarat yaşadığı şiddeti anlattı. 4 yıllık erkek arkadaşında sistematik olarak şiddet gördüğünü söyleyen Hamarat, KADES uygulaması sayesinde kurtulduğunu anlattı. İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan müzisyen Nazlı Hamarat, Ekol TV'nin haberine göre dört yıldır birlikte olduğu erkek arkadaşının kıskançlık bahanesiyle kendisine uyguladığı şiddeti kamuoyuna açıkladı.İlk tokadı 'seviyor' diyerek affettiİlişkinin başından itibaren erkek arkadaşının kıskançlık krizi yaşadığını ve ilk tokadı yediğinde 'seviyor' diye düşünerek affettiğini söyleyen Hamarat, gördüğü şiddetin dozunun sürekli arttığını dile getirdi. Nazlı Hamarat’ın anlatımına göre, bir gün erkek arkadaşı kendisini lavaboda saçından tutarak kafasını fayansa vurdu. Burnu kanamaya başlayan Hamarat, şiddetten kurtulmak için uyuma numarası yaptı. Şiddet uygulayan erkek ise hiçbir şey olmamış gibi onun yanına uzanıp uyudu.Polisler anında geldiO anları anlatan Hamarat, “Telefonumun şarjı yüzde 2 idi. Kırık telefonumdan KADES uygulamasına bastım. Polis dakikalar içinde geldi. Ben kapıyı açtım, o hâlâ uyuyordu. Kelepçeyi yatağında taktılar,” dedi. Saldırganın tutuklandığı ve cezaevine gönderildiği öğrenildi.Danla Bilic'den sonra sessiz kalmamaya karar verdi Hamarat, Danla Biliç’in yaşadığı şiddet olayının ardından sessizliğini bozduğunu belirterek, “Danla Biliç, bir tokat için şikayetçi oldu. Altında bir yorum gördüm, biri ‘Ne olacak bir tokat yemişsin’ yazmış. Ama her şey bir tokatla başlıyor" derken kadınlara şiddet karşısında sessiz kalmamaları çağrısı yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250412/fenomen-danla-bilic-icin-kabus-gibi-gece-eski-sevgilisi-tarafindan-darp-edildi-kades-ile-polis-1095340683.html
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danla bilic, nazlı hamarat , i̇şte benim stilim, şiddet, kadına şiddet, kades
danla bilic, nazlı hamarat , i̇şte benim stilim, şiddet, kadına şiddet, kades

Danla Bilic'ten sonra sessizliğini bozdu: İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan Nazlı Hamarat gördüğü şiddeti anlattı

17:25 16.04.2025
Nazlı Hamarat sosyal medya
Nazlı Hamarat sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2025
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İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan Nazlı Hamarat, dört yıllık erkek arkadaşından şiddet gördüğünü anlattı.
Sosyal medya fenomeni Danla Bilic'in eski erkek arkadaşından şiddet görmesi haberlerinin ardından 'sessiz kalmama' kararı aldığını söyleyen İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan Nazlı Hamarat yaşadığı şiddeti anlattı. 4 yıllık erkek arkadaşında sistematik olarak şiddet gördüğünü söyleyen Hamarat, KADES uygulaması sayesinde kurtulduğunu anlattı.
İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan müzisyen Nazlı Hamarat, Ekol TV'nin haberine göre dört yıldır birlikte olduğu erkek arkadaşının kıskançlık bahanesiyle kendisine uyguladığı şiddeti kamuoyuna açıkladı.

İlk tokadı 'seviyor' diyerek affetti

İlişkinin başından itibaren erkek arkadaşının kıskançlık krizi yaşadığını ve ilk tokadı yediğinde 'seviyor' diye düşünerek affettiğini söyleyen Hamarat, gördüğü şiddetin dozunun sürekli arttığını dile getirdi.
Nazlı Hamarat’ın anlatımına göre, bir gün erkek arkadaşı kendisini lavaboda saçından tutarak kafasını fayansa vurdu. Burnu kanamaya başlayan Hamarat, şiddetten kurtulmak için uyuma numarası yaptı. Şiddet uygulayan erkek ise hiçbir şey olmamış gibi onun yanına uzanıp uyudu.

Polisler anında geldi

O anları anlatan Hamarat, “Telefonumun şarjı yüzde 2 idi. Kırık telefonumdan KADES uygulamasına bastım. Polis dakikalar içinde geldi. Ben kapıyı açtım, o hâlâ uyuyordu. Kelepçeyi yatağında taktılar,” dedi. Saldırganın tutuklandığı ve cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Danla Bilic'den sonra sessiz kalmamaya karar verdi

Hamarat, Danla Biliç’in yaşadığı şiddet olayının ardından sessizliğini bozduğunu belirterek, “Danla Biliç, bir tokat için şikayetçi oldu. Altında bir yorum gördüm, biri ‘Ne olacak bir tokat yemişsin’ yazmış. Ama her şey bir tokatla başlıyor" derken kadınlara şiddet karşısında sessiz kalmamaları çağrısı yaptı.
Danla Bilic - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2025
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