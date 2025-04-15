https://anlatilaninotesi.com.tr/20250415/sirri-sureyya-onder-hastaneye-kaldirildi-1095418763.html
Kalp krizi geçiren Sırrı Süreyya Önder hastanede tedavi altına alındı
Kalp krizi geçiren Sırrı Süreyya Önder hastanede tedavi altına alındı
Sputnik Türkiye
DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in bu akşam geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi. DEM Parti, Önder'in... 15.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-15T23:28+0300
2025-04-15T23:28+0300
2025-04-15T23:51+0300
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kalp krizi
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DEM Parti, TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi altına alındığını açıkladı. DEM Parti basın bürosundan Önder'in durumuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250415/tbmmde-zirai-donun-olumsuz-etkilerinin-arastirilmasi-icin-komisyon-kurulacak-1095417959.html
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Kalp krizi geçiren Sırrı Süreyya Önder hastanede tedavi altına alındı
23:28 15.04.2025 (güncellendi: 23:51 15.04.2025)
DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in bu akşam geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi. DEM Parti, Önder'in ciddi bir kalp rahatsızlığı yaşadığı ve doktorlar tarafından gerekli müdahalenin yapıldığını duyurdu.
DEM Parti, TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi altına alındığını açıkladı.
DEM Parti basın bürosundan Önder'in durumuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İmralı heyeti üyesi ve Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder bu akşam geçirdiği ciddi kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştır. Doktorlar tarafından gerekli müdahale yapılmıştır. İstanbul’da tedavisi süren Önder’in sağlık durumu titizlikle takip edilmektedir. Gerekli bilgilendirmeler yapılmaya devam edilecektir."