https://anlatilaninotesi.com.tr/20250415/sirri-sureyya-onder-hastaneye-kaldirildi-1095418763.html

Kalp krizi geçiren Sırrı Süreyya Önder hastanede tedavi altına alındı

Kalp krizi geçiren Sırrı Süreyya Önder hastanede tedavi altına alındı

Sputnik Türkiye

DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in bu akşam geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi. DEM Parti, Önder'in... 15.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-15T23:28+0300

2025-04-15T23:28+0300

2025-04-15T23:51+0300

türki̇ye

son dakika

sırrı süreyya önder

kalp krizi

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DEM Parti, TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi altına alındığını açıkladı. DEM Parti basın bürosundan Önder'in durumuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250415/tbmmde-zirai-donun-olumsuz-etkilerinin-arastirilmasi-icin-komisyon-kurulacak-1095417959.html

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