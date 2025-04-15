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Çin'den kritik hamle: Nadir toprak elementlerinin ihracatını durdurdu, ABD sanayisi alarmda
Çin'den kritik hamle: Nadir toprak elementlerinin ihracatını durdurdu, ABD sanayisi alarmda
Sputnik Türkiye
Çin, aralarında disprosyum ve itriyumun da bulunduğu 7 nadir toprak elementinin ihracatını 3 Nisan itibarıyla durdurdu. Kararın, ABD’nin yüksek teknoloji ve... 15.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-15T12:11+0300
2025-04-15T12:11+0300
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Çin, nadir toprak elementlerinin (NTE) ihracatını 3 Nisan’dan itibaren durdurdu. ABD ile devam eden ticaret savaşı bağlamında alınan bu karar, özellikle elektrikli araç, savunma sanayi, havacılık ve iletişim teknolojileri gibi sektörleri doğrudan etkiliyor.ABD’nin kalbi durdu: “Felç etkisi yarattı”New York Post’un haberine göre, bu yasak ABD için adeta üretim krizine yol açtı. NTE’ler olmadan, savaş uçaklarından cep telefonlarına, Tesla motorlarından füze sistemlerine kadar birçok ürünün üretimi durma noktasına geldi.İhracat lisansı yok, sevkiyatlar durduÇin Ticaret Bakanlığı, disprosiyum, itriyum, samaryum, gadolinum, terbiyum, lutesyum ve skandiyum dahil olmak üzere 7 elementin ihracatına özel lisans zorunluluğu getirdi. Ancak sistem henüz tam olarak kurulmadığı için hiçbir ülkeye sevkiyat yapılamıyor.Savunma sistemlerinden yenilenebilir enerjiyeUzmanlara göre, Çin'in kontrol altına aldığı bu metaller uydu sistemleri, akıllı füzeler, batarya teknolojileri, radar sistemleri, nükleer reaktörler, lazer sistemleri ve enerji depolama çözümlerinde kullanılıyor. ABD ithalatının %70’i Çin’den sağlanıyor.Horn: “Çin her şeye hükmediyor”ABD’nin stratejik maden uzmanı Drew Horn, “Bu elementler her şeyin içinde var. Çin, bu kaynaklarla dünya üretimini yöneten bir tekel kurdu” dedi. Horn, Çin’in bu adımı ABD’ye karşı bir baskı aracı olarak kullandığını savundu.Washington’un planı: Alternatif tedarik zincirleriUzmanlar, ABD’nin bu krizi dost ülkelerle yeni tedarik zincirleri kurarak aşmayı hedeflediğini belirtiyor. Pekin'in bu tarz ticari hamleleri, ABD’nin yerli üretim projelerini ve enerji bağımsızlığı stratejilerini hızlandırmasına da zemin hazırlıyor.Bu elementler olmadan üretim duruyorÇin’in kısıtlama getirdiği ve modern teknolojide vazgeçilmez olan bazı nadir toprak elementleri:
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Çin'den kritik hamle: Nadir toprak elementlerinin ihracatını durdurdu, ABD sanayisi alarmda

12:11 15.04.2025
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturABD Çin
ABD Çin - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2025
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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Çin, aralarında disprosyum ve itriyumun da bulunduğu 7 nadir toprak elementinin ihracatını 3 Nisan itibarıyla durdurdu. Kararın, ABD’nin yüksek teknoloji ve savunma sanayisini felce uğrattığı bildirildi. Uzmanlar, cep telefonundan savaş uçağına kadar her alanda üretimi riske atan bu adımı "stratejik bir silah" olarak tanımlıyor.
Çin, nadir toprak elementlerinin (NTE) ihracatını 3 Nisan’dan itibaren durdurdu. ABD ile devam eden ticaret savaşı bağlamında alınan bu karar, özellikle elektrikli araç, savunma sanayi, havacılık ve iletişim teknolojileri gibi sektörleri doğrudan etkiliyor.

ABD’nin kalbi durdu: “Felç etkisi yarattı”

New York Post’un haberine göre, bu yasak ABD için adeta üretim krizine yol açtı. NTE’ler olmadan, savaş uçaklarından cep telefonlarına, Tesla motorlarından füze sistemlerine kadar birçok ürünün üretimi durma noktasına geldi.

İhracat lisansı yok, sevkiyatlar durdu

Çin Ticaret Bakanlığı, disprosiyum, itriyum, samaryum, gadolinum, terbiyum, lutesyum ve skandiyum dahil olmak üzere 7 elementin ihracatına özel lisans zorunluluğu getirdi. Ancak sistem henüz tam olarak kurulmadığı için hiçbir ülkeye sevkiyat yapılamıyor.

Savunma sistemlerinden yenilenebilir enerjiye

Uzmanlara göre, Çin'in kontrol altına aldığı bu metaller uydu sistemleri, akıllı füzeler, batarya teknolojileri, radar sistemleri, nükleer reaktörler, lazer sistemleri ve enerji depolama çözümlerinde kullanılıyor. ABD ithalatının %70’i Çin’den sağlanıyor.

Horn: “Çin her şeye hükmediyor”

ABD’nin stratejik maden uzmanı Drew Horn, “Bu elementler her şeyin içinde var. Çin, bu kaynaklarla dünya üretimini yöneten bir tekel kurdu” dedi. Horn, Çin’in bu adımı ABD’ye karşı bir baskı aracı olarak kullandığını savundu.

Washington’un planı: Alternatif tedarik zincirleri

Uzmanlar, ABD’nin bu krizi dost ülkelerle yeni tedarik zincirleri kurarak aşmayı hedeflediğini belirtiyor. Pekin'in bu tarz ticari hamleleri, ABD’nin yerli üretim projelerini ve enerji bağımsızlığı stratejilerini hızlandırmasına da zemin hazırlıyor.

Bu elementler olmadan üretim duruyor

Çin’in kısıtlama getirdiği ve modern teknolojide vazgeçilmez olan bazı nadir toprak elementleri:
Disprosiyum (Dy): Yüksek ısıya dayanıklı mıknatıslar
İtriyum (Y): Süper iletkenler ve lazer sistemleri
Gadolinum (Gd): MR cihazları ve nükleer reaktörler
Samaryum (Sm): Akıllı silahlar ve füze sistemleri
Terbiyum (Tb): LED ekranlar ve manyetik depolama
Lutesyum (Lu): PET tarama cihazları
Skandiyum (Sc): Hafif alaşımlar ve havacılık
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