https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/chp-kurultayinin-iptali-istenmisti-ysk-kararini-acikladi-1095433181.html

CHP kurultayının iptali istenmişti: YSK kararını açıkladı

CHP kurultayının iptali istenmişti: YSK kararını açıkladı

Sputnik Türkiye

CHP kurultayının iptali

2025-04-16T13:09+0300

2025-04-16T13:09+0300

2025-04-16T13:20+0300

poli̇ti̇ka

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

kurultay

ysk

yüksek seçim kurulu (ysk)

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP’nin 6 Nisan 2025 tarihinde yapılan 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptali istemli başvuruyu reddetti.CHP kurultayı için iptal başvurusuDoç. Dr. Kemal Çiftçi, CHP’nin 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptal edilmesi ve yeniden yapılması talebiyle Çankaya İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na başvurmuştu.CHP kurultayı için kim iptal başvurusu yapmıştı?CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda adaylardan Berhan Şimşek, yeterli imzayı toplamasına karşın başvurusunu 5 dakika geç iletmesi nedeniyle adaylığına izin verilmediğini iddia etmişti. Şimşek'in salonun fiziki şartları nedeniyle imza toplama ve iletme süreçlerinde sorun yaşadığını açıklamasının ardından Doç. Dr. Kemal Çiftçi, kurultayın iptali istemiyle YSK'ya başvuru yapmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250415/chp-kurultayi-sorusturmasinda-ifadeler-alinmaya-baslandi-aralarinda-imamoglu-da-var-1095403704.html

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chp kurultay, chp kurultay iptali, berhan şimşek