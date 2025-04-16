https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/chp-kurultayinin-iptali-istenmisti-ysk-kararini-acikladi-1095433181.html
CHP kurultayının iptali istenmişti: YSK kararını açıkladı
CHP kurultayının iptali istenmişti: YSK kararını açıkladı
Sputnik Türkiye
CHP kurultayının iptali
2025-04-16T13:09+0300
2025-04-16T13:09+0300
2025-04-16T13:20+0300
poli̇ti̇ka
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
kurultay
ysk
yüksek seçim kurulu (ysk)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/17/1094777954_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_7114efd7aab8dfa05cb0ffb39afc7061.jpg
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP’nin 6 Nisan 2025 tarihinde yapılan 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptali istemli başvuruyu reddetti.CHP kurultayı için iptal başvurusuDoç. Dr. Kemal Çiftçi, CHP’nin 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptal edilmesi ve yeniden yapılması talebiyle Çankaya İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na başvurmuştu.CHP kurultayı için kim iptal başvurusu yapmıştı?CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda adaylardan Berhan Şimşek, yeterli imzayı toplamasına karşın başvurusunu 5 dakika geç iletmesi nedeniyle adaylığına izin verilmediğini iddia etmişti. Şimşek'in salonun fiziki şartları nedeniyle imza toplama ve iletme süreçlerinde sorun yaşadığını açıklamasının ardından Doç. Dr. Kemal Çiftçi, kurultayın iptali istemiyle YSK'ya başvuru yapmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250415/chp-kurultayi-sorusturmasinda-ifadeler-alinmaya-baslandi-aralarinda-imamoglu-da-var-1095403704.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/17/1094777954_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_65602f615a1ad520e35e0f9574f1ad53.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
chp kurultay, chp kurultay iptali, berhan şimşek
chp kurultay, chp kurultay iptali, berhan şimşek
CHP kurultayının iptali istenmişti: YSK kararını açıkladı
13:09 16.04.2025 (güncellendi: 13:20 16.04.2025)
Ayrıntılar geliyor
YSK, 6 Nisan 2025'te yapılan CHP’nin 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptal istemine yönelik başvuruyu reddetti.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP’nin 6 Nisan 2025 tarihinde yapılan 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptali istemli başvuruyu reddetti.
CHP kurultayı için iptal başvurusu
Doç. Dr. Kemal Çiftçi, CHP’nin 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptal edilmesi ve yeniden yapılması talebiyle Çankaya İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na başvurmuştu.
CHP kurultayı için kim iptal başvurusu yapmıştı?
CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda adaylardan Berhan Şimşek, yeterli imzayı toplamasına karşın başvurusunu 5 dakika geç iletmesi nedeniyle adaylığına izin verilmediğini iddia etmişti.
Şimşek'in salonun fiziki şartları nedeniyle imza toplama ve iletme süreçlerinde sorun yaşadığını açıklamasının ardından Doç. Dr. Kemal Çiftçi, kurultayın iptali istemiyle YSK'ya başvuru yapmıştı.