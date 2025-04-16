CHP kurultayının iptali istenmişti: YSK kararını açıkladı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Liselerde neler oluyor?
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Milli Savunma Bakanı ‘YPG/PKK’ yerine ilk kez ‘SDG’ dedi
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Balyoz kumpasından çıkan karar
11:04
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Ömer Fethi Gürer: 'Stoklar tükendiğinde fiyatlar daha da artacak'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Beşiktaş’ın kavgalı kongresi
14:05
51 dk
ANKARA FARKI
Kürşad Tüzmen: 'ABD kaybet-kaybet stratejisi izliyor'
15:02
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
11 dk
TARİHTE BUGÜN
'Batmaz' denilen Titanic’in ardından 113 yıl geçti
17:46
3 dk
SESLİ HABER
İstanbul'un en pahalı caddesi belli oldu: Metrekaresi 250 dolar
17:54
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Ömer Fethi Gürer: “Zirai don, yalnızca üreticiyi değil tüketiciyi de etkiledi”
18:15
13 dk
SESLİ HABER
Otomotiv sektöründe bahar rüzgarı: Fiyatlar uçmadan son fırsat mı?
18:34
3 dk
SESLİ HABER
Rusya'da bir köpek, bir aydır yangında ölen sahibinin külleri üzerinde bekliyor
18:43
1 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Avukat Ersöz: “Balyoz davasında yargıtay, “suç için anlaşma hükümleri” olabilir diyerek değerlendirme yaptı”
19:33
20 dk
SESLİ HABER
Zirai don ceviz ağaçlarını da vurdu: ‘Yüzde 100 zayiat var'
20:06
2 dk
ÖZEL HABER
Cem Gürdeniz: ‘Azerbaycan, İsrail konusunda Türkiye’yi örnek almış’
20:16
11 dk
SESLİ HABER
Sık esniyor, dalgın mı hissediyorsunuz? Vücudunuz sessizce yardım çağrısı yapıyor olabilir
20:34
3 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Kürşad Tüzmen: Bu krizde ABD kaybeder
20:47
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
"İklim Kanunu" teklifi: Çevreci mi, ticari mi?
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
İktidardan iklim kanununda geri adım
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
19 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
14 dk
GÜN ORTASI
BES-AR'dan nisan ayı araştırması
12:14
73 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/chp-kurultayinin-iptali-istenmisti-ysk-kararini-acikladi-1095433181.html
CHP kurultayının iptali istenmişti: YSK kararını açıkladı
CHP kurultayının iptali istenmişti: YSK kararını açıkladı
Sputnik Türkiye
CHP kurultayının iptali
2025-04-16T13:09+0300
2025-04-16T13:20+0300
poli̇ti̇ka
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
kurultay
ysk
yüksek seçim kurulu (ysk)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/17/1094777954_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_7114efd7aab8dfa05cb0ffb39afc7061.jpg
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP’nin 6 Nisan 2025 tarihinde yapılan 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptali istemli başvuruyu reddetti.CHP kurultayı için iptal başvurusuDoç. Dr. Kemal Çiftçi, CHP’nin 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptal edilmesi ve yeniden yapılması talebiyle Çankaya İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na başvurmuştu.CHP kurultayı için kim iptal başvurusu yapmıştı?CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda adaylardan Berhan Şimşek, yeterli imzayı toplamasına karşın başvurusunu 5 dakika geç iletmesi nedeniyle adaylığına izin verilmediğini iddia etmişti. Şimşek'in salonun fiziki şartları nedeniyle imza toplama ve iletme süreçlerinde sorun yaşadığını açıklamasının ardından Doç. Dr. Kemal Çiftçi, kurultayın iptali istemiyle YSK'ya başvuru yapmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250415/chp-kurultayi-sorusturmasinda-ifadeler-alinmaya-baslandi-aralarinda-imamoglu-da-var-1095403704.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/17/1094777954_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_65602f615a1ad520e35e0f9574f1ad53.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
chp kurultay, chp kurultay iptali, berhan şimşek
chp kurultay, chp kurultay iptali, berhan şimşek

CHP kurultayının iptali istenmişti: YSK kararını açıkladı

13:09 16.04.2025 (güncellendi: 13:20 16.04.2025)
© AAYSK
YSK - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2025
© AA
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
YSK, 6 Nisan 2025'te yapılan CHP’nin 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptal istemine yönelik başvuruyu reddetti.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP’nin 6 Nisan 2025 tarihinde yapılan 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptali istemli başvuruyu reddetti.

CHP kurultayı için iptal başvurusu

Doç. Dr. Kemal Çiftçi, CHP’nin 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptal edilmesi ve yeniden yapılması talebiyle Çankaya İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na başvurmuştu.

CHP kurultayı için kim iptal başvurusu yapmıştı?

CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda adaylardan Berhan Şimşek, yeterli imzayı toplamasına karşın başvurusunu 5 dakika geç iletmesi nedeniyle adaylığına izin verilmediğini iddia etmişti.

Şimşek'in salonun fiziki şartları nedeniyle imza toplama ve iletme süreçlerinde sorun yaşadığını açıklamasının ardından Doç. Dr. Kemal Çiftçi, kurultayın iptali istemiyle YSK'ya başvuru yapmıştı.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP 38. Olağan Kurultay’ı açılış konuşmasını gerçekleştirdi. CHP lideri Kılıçdaroğlu’na, eşi Sayın Selvi Kılıçdaroğlu da eşlik etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2025
TÜRKİYE
CHP kurultayı soruşturmasında ifadeler alınmaya başlandı: Aralarında İmamoğlu da var
Dün, 13:24
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала