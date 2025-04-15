https://anlatilaninotesi.com.tr/20250415/chp-kurultayi-sorusturmasinda-ifadeler-alinmaya-baslandi-aralarinda-imamoglu-da-var-1095403704.html

CHP kurultayı soruşturmasında ifadeler alınmaya başlandı: Aralarında İmamoğlu da var

CHP kurultayı soruşturmasında ifadeler alınmaya başlandı: Aralarında İmamoğlu da var

Sputnik Türkiye

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na yönelik soruşturmada, aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 86 kişinin ifadelerinin alınmaya başlandığı açıklandı. 15.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-15T13:24+0300

2025-04-15T13:24+0300

2025-04-15T13:24+0300

türki̇ye

cumhuriyet halk partisi (chp)

chp

ekrem i̇mamoğlu

soruşturma

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 4-5 Kasım 2023 tarihinde yapılan CHP 38. Olağan Kurultayı ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 86 şüphelinin ifadelerinin alınmasına başlandığını açıkladıMal varlıklarına yönelik incelemeler de soruşturma dosyasına girdiHabertürk'ün haberine göre, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde Ankara Spor Salonu’nda gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı’nda bazı parti temsilcilerinin menfaat temin ettiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir aşamaya geçildi.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2024/5366 numaralı soruşturma dosyası çerçevesinde, aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu toplam 86 şüphelinin ifadelerinin alınmasına başlandı. Edinilen bilgilere göre şüpheliler hakkında MASAK raporları, SGK kayıtları, tapu kayıtları gibi birçok resmi belge talep edildi ve ilgili kamu kurumlarıyla gerekli yazışmalar yapıldı. Ayrıca şüphelilerin mal varlığına yönelik incelemeler de soruşturma dosyasına dahil edildi.

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