https://anlatilaninotesi.com.tr/20250415/chp-kurultayi-sorusturmasinda-ifadeler-alinmaya-baslandi-aralarinda-imamoglu-da-var-1095403704.html
CHP kurultayı soruşturmasında ifadeler alınmaya başlandı: Aralarında İmamoğlu da var
CHP kurultayı soruşturmasında ifadeler alınmaya başlandı: Aralarında İmamoğlu da var
Sputnik Türkiye
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na yönelik soruşturmada, aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 86 kişinin ifadelerinin alınmaya başlandığı açıklandı. 15.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-15T13:24+0300
2025-04-15T13:24+0300
2025-04-15T13:24+0300
türki̇ye
cumhuriyet halk partisi (chp)
chp
ekrem i̇mamoğlu
soruşturma
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 4-5 Kasım 2023 tarihinde yapılan CHP 38. Olağan Kurultayı ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 86 şüphelinin ifadelerinin alınmasına başlandığını açıkladıMal varlıklarına yönelik incelemeler de soruşturma dosyasına girdiHabertürk'ün haberine göre, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde Ankara Spor Salonu’nda gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı’nda bazı parti temsilcilerinin menfaat temin ettiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir aşamaya geçildi.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2024/5366 numaralı soruşturma dosyası çerçevesinde, aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu toplam 86 şüphelinin ifadelerinin alınmasına başlandı. Edinilen bilgilere göre şüpheliler hakkında MASAK raporları, SGK kayıtları, tapu kayıtları gibi birçok resmi belge talep edildi ve ilgili kamu kurumlarıyla gerekli yazışmalar yapıldı. Ayrıca şüphelilerin mal varlığına yönelik incelemeler de soruşturma dosyasına dahil edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250219/chp-kurultayi-iptali-davasi-reddedildi-1093809198.html
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cumhuriyet halk partisi (chp), chp, ekrem i̇mamoğlu, soruşturma
cumhuriyet halk partisi (chp), chp, ekrem i̇mamoğlu, soruşturma
CHP kurultayı soruşturmasında ifadeler alınmaya başlandı: Aralarında İmamoğlu da var
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na yönelik soruşturmada, aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 86 kişinin ifadelerinin alınmaya başlandığı açıklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 4-5 Kasım 2023 tarihinde yapılan CHP 38. Olağan Kurultayı ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 86 şüphelinin ifadelerinin alınmasına başlandığını açıkladı
Mal varlıklarına yönelik incelemeler de soruşturma dosyasına girdi
Habertürk'ün haberine göre, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde Ankara Spor Salonu’nda gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı’nda bazı parti temsilcilerinin menfaat temin ettiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir aşamaya geçildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2024/5366 numaralı soruşturma dosyası çerçevesinde, aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu toplam 86 şüphelinin ifadelerinin alınmasına başlandı. Edinilen bilgilere göre şüpheliler hakkında MASAK raporları, SGK kayıtları, tapu kayıtları gibi birçok resmi belge talep edildi ve ilgili kamu kurumlarıyla gerekli yazışmalar yapıldı. Ayrıca şüphelilerin mal varlığına yönelik incelemeler de soruşturma dosyasına dahil edildi.
Ne olmuştu?
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda "kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin inceleme başlatmıştı.