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Dışişleri'nden Yunanistan'ın ilan ettiği Deniz Mekansal Planlaması'na tepki: 'Deniz yetki alanlarını ihlal etmektedir’
Dışişleri'nden Yunanistan'ın ilan ettiği Deniz Mekansal Planlaması'na tepki: 'Deniz yetki alanlarını ihlal etmektedir’
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan tarafından Avrupa Birliği (AB) mevzuatı gereği ilan edilen Deniz Mekansal Planlaması'na ilişkin yaptığı açıklamada... 16.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-16T18:40+0300
2025-04-16T18:40+0300
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dışişleri bakanlığı
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türkiye-yunanistan i̇lişkileri
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yunanistan tarafından AB mevzuatı gereği ilan edilen 'Deniz Mekansal Planlaması'nda (DMP) belirtilen alanların bir kısmı, Ege Denizi'nde ve Doğu Akdeniz'de ülkemizin deniz yetki alanlarını ihlal etmektedir" ifadesine yer verildi.Açıklamada, Ege ve Akdeniz gibi kapalı ya da yarı kapalı denizlerde tek taraflı tasarruflardan kaçınılması gerektiği, uluslararası deniz hukukunun söz konusu denizlerde kıyıdaş devletler arasında çevre konuları dahil işbirliğini teşvik ettiği ve bu bağlamda Türkiye'nin Ege Denizi'nde Yunanistan ile işbirliğine her zaman hazır olduğu hatırlatıldı."Yunanistan'ın tek yanlı tasarruflarının ve iddialarının ülkemiz açısından hiçbir hukuki sonuç doğurmayacağını bir kez daha vurguluyoruz" ifadesi kullanılan açıklamada, söz konusu tasarruflar ve oldu bitti teşebbüslerinin Türkiye açısından dün olduğu gibi bugün ve yarın da hiçbir hukuki sonuç doğurmayacağı belirtildi.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:İlk kez bir AB metnindeYunanistan Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile Çevre ve Enerji Bakanı Stavros Papastavru'nun imzasını taşıyan Deniz Mekansal Planlamasını (DMP) açıkladı.Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu inisiyatifin 'ilk kez deniz alanlarını organize edecek kuralları belirlemesi' nedeniyle önemli olduğu belirtildi.Açıklamada, 'Yunan devletinin, ulusal hukuktan ve Avrupa Birliği'nin (AB) 2014/89 nolu kararından kaynaklanan sorumluluğunu yerine getirerek ilk kez deniz alanlarının detaylı kullanımını belirlediği' öne sürüldü.Yunanistan kıta sahanlığının potansiyel en dış sınırlarının ilk kez bir AB metnine girdiğine işaret edilen açıklamada, Yunanistan'ın Ege Denizi'nde kara sularını 12 deniz miline çıkarma hedefine de değinildi.Açıklamada, bunun Yunanistan'ın, uluslararası hukuktan kaynaklanan kurallar çerçevesinde ulusal çıkarlarına uygun düştüğü zamanda kullanma hakkını saklı tuttuğu bir hak olduğu iddia edildi.Yunan haritasının Türkiye'nin olası bir tepkisine neden olabileceği belirtilen açıklamada, "Fikir ayrılığı içinde olmamız müzakere etmememiz anlamına gelmez" ifadesi kullanıldı.
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türkiye, ege denizi, dışişleri bakanlığı, avrupa birliği, yunanistan, yorgos yerapetritis, ab, türkiye-yunanistan i̇lişkileri, yunanistan dışişleri bakanlığı
türkiye, ege denizi, dışişleri bakanlığı, avrupa birliği, yunanistan, yorgos yerapetritis, ab, türkiye-yunanistan i̇lişkileri, yunanistan dışişleri bakanlığı

Dışişleri'nden Yunanistan'ın ilan ettiği Deniz Mekansal Planlaması'na tepki: 'Deniz yetki alanlarını ihlal etmektedir’

18:40 16.04.2025
© FotoğrafDışişleri: Minsk Büyükelçiliği'ndeki söz konusu kişinin görevine son verildi, araç elçiliğe ait değil
Dışişleri: Minsk Büyükelçiliği'ndeki söz konusu kişinin görevine son verildi, araç elçiliğe ait değil - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2025
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Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan tarafından Avrupa Birliği (AB) mevzuatı gereği ilan edilen Deniz Mekansal Planlaması'na ilişkin yaptığı açıklamada, "Yunanistan'ın tek yanlı tasarruflarının ve iddialarının ülkemiz açısından hiçbir hukuki sonuç doğurmayacağını bir kez daha vurguluyoruz" cümlesi kaydedildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yunanistan tarafından AB mevzuatı gereği ilan edilen 'Deniz Mekansal Planlaması'nda (DMP) belirtilen alanların bir kısmı, Ege Denizi'nde ve Doğu Akdeniz'de ülkemizin deniz yetki alanlarını ihlal etmektedir" ifadesine yer verildi.
Açıklamada, Ege ve Akdeniz gibi kapalı ya da yarı kapalı denizlerde tek taraflı tasarruflardan kaçınılması gerektiği, uluslararası deniz hukukunun söz konusu denizlerde kıyıdaş devletler arasında çevre konuları dahil işbirliğini teşvik ettiği ve bu bağlamda Türkiye'nin Ege Denizi'nde Yunanistan ile işbirliğine her zaman hazır olduğu hatırlatıldı.
"Yunanistan'ın tek yanlı tasarruflarının ve iddialarının ülkemiz açısından hiçbir hukuki sonuç doğurmayacağını bir kez daha vurguluyoruz" ifadesi kullanılan açıklamada, söz konusu tasarruflar ve oldu bitti teşebbüslerinin Türkiye açısından dün olduğu gibi bugün ve yarın da hiçbir hukuki sonuç doğurmayacağı belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Türkiye, Yunanistan'la ilişkilerinde her iki tarafın da sürdürmek istediği ruhu yansıtan 7 Aralık 2023 tarihli Dostane İlişkiler ve İyi Komşuluk Hakkında Atina Bildirgesi çerçevesinde sorunların uluslararası hukuk, hakkaniyet ve iyi komşuluk temelinde çözümü için samimi ve kapsamlı bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğine dair tutumunu muhafaza etmektedir. Ülkemizin hazırladığı Deniz Mekansal Planlaması da UNESCO ile Birleşmiş Milletlerin ilgili birimlerine iletilmektedir.

İlk kez bir AB metninde

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile Çevre ve Enerji Bakanı Stavros Papastavru'nun imzasını taşıyan Deniz Mekansal Planlamasını (DMP) açıkladı.
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu inisiyatifin 'ilk kez deniz alanlarını organize edecek kuralları belirlemesi' nedeniyle önemli olduğu belirtildi.
Açıklamada, 'Yunan devletinin, ulusal hukuktan ve Avrupa Birliği'nin (AB) 2014/89 nolu kararından kaynaklanan sorumluluğunu yerine getirerek ilk kez deniz alanlarının detaylı kullanımını belirlediği' öne sürüldü.
Yunanistan kıta sahanlığının potansiyel en dış sınırlarının ilk kez bir AB metnine girdiğine işaret edilen açıklamada, Yunanistan'ın Ege Denizi'nde kara sularını 12 deniz miline çıkarma hedefine de değinildi.
Açıklamada, bunun Yunanistan'ın, uluslararası hukuktan kaynaklanan kurallar çerçevesinde ulusal çıkarlarına uygun düştüğü zamanda kullanma hakkını saklı tuttuğu bir hak olduğu iddia edildi.
Yunan haritasının Türkiye'nin olası bir tepkisine neden olabileceği belirtilen açıklamada, "Fikir ayrılığı içinde olmamız müzakere etmememiz anlamına gelmez" ifadesi kullanıldı.
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