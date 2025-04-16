https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/disislerinden-yunanistanin-ilan-ettigi-deniz-mekansal-planlamasina-tepki-deniz-yetki-alanlarini-1095444970.html

Dışişleri'nden Yunanistan'ın ilan ettiği Deniz Mekansal Planlaması'na tepki: 'Deniz yetki alanlarını ihlal etmektedir’

Dışişleri'nden Yunanistan'ın ilan ettiği Deniz Mekansal Planlaması'na tepki: 'Deniz yetki alanlarını ihlal etmektedir’

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan tarafından Avrupa Birliği (AB) mevzuatı gereği ilan edilen Deniz Mekansal Planlaması'na ilişkin yaptığı açıklamada... 16.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-16T18:40+0300

2025-04-16T18:40+0300

2025-04-16T18:40+0300

poli̇ti̇ka

türkiye

ege denizi

dışişleri bakanlığı

avrupa birliği

yunanistan

yorgos yerapetritis

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türkiye-yunanistan i̇lişkileri

yunanistan dışişleri bakanlığı

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yunanistan tarafından AB mevzuatı gereği ilan edilen 'Deniz Mekansal Planlaması'nda (DMP) belirtilen alanların bir kısmı, Ege Denizi'nde ve Doğu Akdeniz'de ülkemizin deniz yetki alanlarını ihlal etmektedir" ifadesine yer verildi.Açıklamada, Ege ve Akdeniz gibi kapalı ya da yarı kapalı denizlerde tek taraflı tasarruflardan kaçınılması gerektiği, uluslararası deniz hukukunun söz konusu denizlerde kıyıdaş devletler arasında çevre konuları dahil işbirliğini teşvik ettiği ve bu bağlamda Türkiye'nin Ege Denizi'nde Yunanistan ile işbirliğine her zaman hazır olduğu hatırlatıldı."Yunanistan'ın tek yanlı tasarruflarının ve iddialarının ülkemiz açısından hiçbir hukuki sonuç doğurmayacağını bir kez daha vurguluyoruz" ifadesi kullanılan açıklamada, söz konusu tasarruflar ve oldu bitti teşebbüslerinin Türkiye açısından dün olduğu gibi bugün ve yarın da hiçbir hukuki sonuç doğurmayacağı belirtildi.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:İlk kez bir AB metnindeYunanistan Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile Çevre ve Enerji Bakanı Stavros Papastavru'nun imzasını taşıyan Deniz Mekansal Planlamasını (DMP) açıkladı.Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu inisiyatifin 'ilk kez deniz alanlarını organize edecek kuralları belirlemesi' nedeniyle önemli olduğu belirtildi.Açıklamada, 'Yunan devletinin, ulusal hukuktan ve Avrupa Birliği'nin (AB) 2014/89 nolu kararından kaynaklanan sorumluluğunu yerine getirerek ilk kez deniz alanlarının detaylı kullanımını belirlediği' öne sürüldü.Yunanistan kıta sahanlığının potansiyel en dış sınırlarının ilk kez bir AB metnine girdiğine işaret edilen açıklamada, Yunanistan'ın Ege Denizi'nde kara sularını 12 deniz miline çıkarma hedefine de değinildi.Açıklamada, bunun Yunanistan'ın, uluslararası hukuktan kaynaklanan kurallar çerçevesinde ulusal çıkarlarına uygun düştüğü zamanda kullanma hakkını saklı tuttuğu bir hak olduğu iddia edildi.Yunan haritasının Türkiye'nin olası bir tepkisine neden olabileceği belirtilen açıklamada, "Fikir ayrılığı içinde olmamız müzakere etmememiz anlamına gelmez" ifadesi kullanıldı.

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