https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/bryansk-bolgesine-son-24-saatte-53-iha-saldirisi-duzenlendi-1095419487.html

Bryansk bölgesine son 24 saatte 53 İHA saldırısı düzenlendi

Bryansk bölgesine son 24 saatte 53 İHA saldırısı düzenlendi

Sputnik Türkiye

Ukrayna ordusunun Rusya’nın Bryansk bölgesine son 24 saatte 53 İHA saldırısı düzenlediği bildirildi. 16.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-16T01:14+0300

2025-04-16T01:14+0300

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Bryansk Bölgesi Valisi Aleksandr Bogomaz Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin gün içinde Bryansk bölgesindeki sivil yerleşimlere 53 kez kamikaze dronlarla saldırı düzenlediğini belirtti.Bogomaz, “Kiev rejimi, yerleşim yerlerimize yönelik alçakca saldırılarını sürdürüyor. Bir zamanlar faşistlerin köyleri yaktığı gibi, bugün de neo-Naziler sınır bölgemizdeki evleri insanlık dışı bir şekilde yakıyor! Bugün sadece Klimovskiy ilçesine bağlı Horomnoye köyünde kamikaze insansız hava araçlarının saldırıları sonucunda 20 ev yandı. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri gün boyunca toplam 53 saldırı gerçekleştirdi” ifadelerine yer verdi.Bogomaz ayrıca, Ukrayna ordusunun saldırıları sonucunda bölgedeki birçok sivil altyapının da zarar gördüğünü kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250415/rus-ordusu-kursk-bolgesindeki-gornal-yerlesiminde-ukrayna-piyadelerinin-geri-kalanini-ablukaya-aldi-1095407330.html

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rusya, bryansk, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna, kiev, i̇ha, saldırı, kamikaze i̇ha, aleksandr bogomaz