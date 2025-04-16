https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/bryansk-bolgesine-son-24-saatte-53-iha-saldirisi-duzenlendi-1095419487.html
Bryansk bölgesine son 24 saatte 53 İHA saldırısı düzenlendi
Bryansk bölgesine son 24 saatte 53 İHA saldırısı düzenlendi
Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusunun Rusya’nın Bryansk bölgesine son 24 saatte 53 İHA saldırısı düzenlediği bildirildi. 16.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-16T01:14+0300
2025-04-16T01:14+0300
2025-04-16T01:12+0300
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aleksandr bogomaz
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Bryansk Bölgesi Valisi Aleksandr Bogomaz Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin gün içinde Bryansk bölgesindeki sivil yerleşimlere 53 kez kamikaze dronlarla saldırı düzenlediğini belirtti.Bogomaz, “Kiev rejimi, yerleşim yerlerimize yönelik alçakca saldırılarını sürdürüyor. Bir zamanlar faşistlerin köyleri yaktığı gibi, bugün de neo-Naziler sınır bölgemizdeki evleri insanlık dışı bir şekilde yakıyor! Bugün sadece Klimovskiy ilçesine bağlı Horomnoye köyünde kamikaze insansız hava araçlarının saldırıları sonucunda 20 ev yandı. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri gün boyunca toplam 53 saldırı gerçekleştirdi” ifadelerine yer verdi.Bogomaz ayrıca, Ukrayna ordusunun saldırıları sonucunda bölgedeki birçok sivil altyapının da zarar gördüğünü kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250415/rus-ordusu-kursk-bolgesindeki-gornal-yerlesiminde-ukrayna-piyadelerinin-geri-kalanini-ablukaya-aldi-1095407330.html
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rusya, bryansk, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna, kiev, i̇ha, saldırı, kamikaze i̇ha, aleksandr bogomaz
rusya, bryansk, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna, kiev, i̇ha, saldırı, kamikaze i̇ha, aleksandr bogomaz
Bryansk bölgesine son 24 saatte 53 İHA saldırısı düzenlendi
Ukrayna ordusunun Rusya’nın Bryansk bölgesine son 24 saatte 53 İHA saldırısı düzenlediği bildirildi.
Bryansk Bölgesi Valisi Aleksandr Bogomaz Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin gün içinde Bryansk bölgesindeki sivil yerleşimlere 53 kez kamikaze dronlarla saldırı düzenlediğini belirtti.
Bogomaz, “Kiev rejimi, yerleşim yerlerimize yönelik alçakca saldırılarını sürdürüyor. Bir zamanlar faşistlerin köyleri yaktığı gibi, bugün de neo-Naziler sınır bölgemizdeki evleri insanlık dışı bir şekilde yakıyor! Bugün sadece Klimovskiy ilçesine bağlı Horomnoye köyünde kamikaze insansız hava araçlarının saldırıları sonucunda 20 ev yandı. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri gün boyunca toplam 53 saldırı gerçekleştirdi” ifadelerine yer verdi.
Bogomaz ayrıca, Ukrayna ordusunun saldırıları sonucunda bölgedeki birçok sivil altyapının da zarar gördüğünü kaydetti.