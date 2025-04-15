https://anlatilaninotesi.com.tr/20250415/rus-ordusu-kursk-bolgesindeki-gornal-yerlesiminde-ukrayna-piyadelerinin-geri-kalanini-ablukaya-aldi-1095407330.html
Rus ordusu, Kursk Bölgesi’ndeki Gornal yerleşiminde Ukrayna piyadelerinin geri kalanını ablukaya aldı
Rus ordusu, Kursk Bölgesi’ndeki Gornal yerleşiminde Ukrayna piyadelerinin geri kalanını ablukaya aldı
Sputnik Türkiye
Rus ordu birliklerinin Kursk Bölgesi’nde yer alan Gornal yerleşiminde Ukrayna piyadelerinin geri kalanını ablukaya aldığı öğrenildi. 15.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-15T15:50+0300
2025-04-15T15:50+0300
2025-04-15T15:50+0300
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Rusya Silahlı Kuvvetleri ‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu’ndan bir kaynak, Sputnik’e demecinde Rus birliklerin Gornal yerleşiminde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin geri kalan piayde birliklerini ablukaya aldığını ve düşmanın Kursk Bölgesi’ndeki ikmal yollarının kontrolünü ele geçirdiğini belirtti.Kaynak, “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Gornal'daki ön cephede kalan piyade saflarında büyük sorunlar yaşıyor. Grubumuzun aktif eylemleri sayesinde (düşman) kuvvetlerinin bütün ikmal ve çekilme yolları kesilmiş, böylece piyadelerin kalan kısmı fiilen bloke edilmiş oldu” açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250406/rusya-operasyona-devam-ediyor-rus-askerleri-sumi-bolgesinde-bir-yerlesiminin-kontrolunu-ele-gecirdi-1095175289.html
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rusya, rus ordusu, rus silahlı kuvvetleri, kursk bölgesi, ukrayna ordusu, abluka, ukrayna silahlı kuvvetleri, kursk
Rus ordusu, Kursk Bölgesi’ndeki Gornal yerleşiminde Ukrayna piyadelerinin geri kalanını ablukaya aldı
Rus ordu birliklerinin Kursk Bölgesi’nde yer alan Gornal yerleşiminde Ukrayna piyadelerinin geri kalanını ablukaya aldığı öğrenildi.
Rusya Silahlı Kuvvetleri ‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu’ndan bir kaynak, Sputnik’e demecinde Rus birliklerin Gornal yerleşiminde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin geri kalan piayde birliklerini ablukaya aldığını ve düşmanın Kursk Bölgesi’ndeki ikmal yollarının kontrolünü ele geçirdiğini belirtti.
Kaynak, “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Gornal'daki ön cephede kalan piyade saflarında büyük sorunlar yaşıyor. Grubumuzun aktif eylemleri sayesinde (düşman) kuvvetlerinin bütün ikmal ve çekilme yolları kesilmiş, böylece piyadelerin kalan kısmı fiilen bloke edilmiş oldu” açıklamasında bulundu.