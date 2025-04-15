https://anlatilaninotesi.com.tr/20250415/rus-ordusu-kursk-bolgesindeki-gornal-yerlesiminde-ukrayna-piyadelerinin-geri-kalanini-ablukaya-aldi-1095407330.html

Rus ordusu, Kursk Bölgesi’ndeki Gornal yerleşiminde Ukrayna piyadelerinin geri kalanını ablukaya aldı

Rus ordusu, Kursk Bölgesi’ndeki Gornal yerleşiminde Ukrayna piyadelerinin geri kalanını ablukaya aldı

Sputnik Türkiye

Rus ordu birliklerinin Kursk Bölgesi’nde yer alan Gornal yerleşiminde Ukrayna piyadelerinin geri kalanını ablukaya aldığı öğrenildi. 15.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-15T15:50+0300

2025-04-15T15:50+0300

2025-04-15T15:50+0300

ukrayna kri̇zi̇

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ukrayna silahlı kuvvetleri

kursk

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Rusya Silahlı Kuvvetleri ‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu’ndan bir kaynak, Sputnik’e demecinde Rus birliklerin Gornal yerleşiminde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin geri kalan piayde birliklerini ablukaya aldığını ve düşmanın Kursk Bölgesi’ndeki ikmal yollarının kontrolünü ele geçirdiğini belirtti.Kaynak, “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Gornal'daki ön cephede kalan piyade saflarında büyük sorunlar yaşıyor. Grubumuzun aktif eylemleri sayesinde (düşman) kuvvetlerinin bütün ikmal ve çekilme yolları kesilmiş, böylece piyadelerin kalan kısmı fiilen bloke edilmiş oldu” açıklamasında bulundu.

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