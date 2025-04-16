https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/bir-kaosun-anatomisi-tanitiminda-serra-ariturk-sahnede-dustu-saglik-ekipleri-mudahale-etti-1095423208.html

'Bir Kaosun Anatomisi' tanıtımında Serra Arıtürk sahnede düştü: Sağlık ekipleri müdahale etti

'Bir Kaosun Anatomisi' tanıtımında Serra Arıtürk sahnede düştü: Sağlık ekipleri müdahale etti

Sputnik Türkiye

MAX platformunda yayınlanacak “Bir Kaosun Anatomisi” dizisinin lansmanında Serra Arıtürk talihsiz bir an yaşadı. Konuşma yapmak üzere sahneye çıkarken ayağını... 16.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-16T09:15+0300

2025-04-16T09:15+0300

2025-04-16T09:15+0300

yaşam

serra arıtürk

hbo max

dizi

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sağlık

sağlık çalışanı

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magazin

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Warner Bros Discovery’nin dijital yayın platformu MAX'te yayınlanacak “Bir Kaosun Anatomisi” dizisinin tanıtım etkinliği, başrol oyuncuları Serra Arıtürk ve Aytaç Şaşmaz’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Ancak geceye Arıtürk’ün sahneye çıkarken yaşadığı kaza damgasını vurdu.Sahneye çıkarken ayağını burktu, düşmekten son anda kurtulduSöz alacağı sırada ayağa kalkan Serra Arıtürk, dengesini kaybederek ayağını burktu. Bir anda sendeleyen oyuncu, sahnede düşme tehlikesi yaşadı. O anlarda yanında olan rol arkadaşı Aytaç Şaşmaz, Arıtürk’ün koluna girerek destek verdi ve sahneye çıkmasına yardımcı oldu.Sağlık ekibi müdahale ettiArıtürk, konuşmasını tamamladıktan sonra sahneden inerken de Şaşmaz’dan yardım istedi. Organizasyon yetkilileri tarafından hemen sağlık ekibi salona çağrıldı. Oyuncunun sağlık durumu kontrol altına alınırken, etkinlikte kısa süreli bir hareketlilik yaşandı.“Bir Kaosun Anatomisi” MAX platformunda başlıyorYeni nesil dijital içerik platformu MAX’in Türkiye yapımı dizisi “Bir Kaosun Anatomisi”, gizem ve dram türündeki senaryosuyla dikkat çekiyor. Başrollerini Serra Arıtürk ve Aytaç Şaşmaz’ın paylaştığı dizi, tanıtımıyla büyük ilgi gördü. Platform, yerli içerik üretiminde daha iddialı olacağının sinyallerini verdi.

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serra arıtürk, hbo max, dizi, lansman, sağlık, sağlık çalışanı, magazin, magazin