https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/bir-kaosun-anatomisi-tanitiminda-serra-ariturk-sahnede-dustu-saglik-ekipleri-mudahale-etti-1095423208.html
'Bir Kaosun Anatomisi' tanıtımında Serra Arıtürk sahnede düştü: Sağlık ekipleri müdahale etti
'Bir Kaosun Anatomisi' tanıtımında Serra Arıtürk sahnede düştü: Sağlık ekipleri müdahale etti
Sputnik Türkiye
MAX platformunda yayınlanacak “Bir Kaosun Anatomisi” dizisinin lansmanında Serra Arıtürk talihsiz bir an yaşadı. Konuşma yapmak üzere sahneye çıkarken ayağını... 16.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-16T09:15+0300
2025-04-16T09:15+0300
2025-04-16T09:15+0300
yaşam
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sağlık çalışanı
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Warner Bros Discovery’nin dijital yayın platformu MAX'te yayınlanacak “Bir Kaosun Anatomisi” dizisinin tanıtım etkinliği, başrol oyuncuları Serra Arıtürk ve Aytaç Şaşmaz’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Ancak geceye Arıtürk’ün sahneye çıkarken yaşadığı kaza damgasını vurdu.Sahneye çıkarken ayağını burktu, düşmekten son anda kurtulduSöz alacağı sırada ayağa kalkan Serra Arıtürk, dengesini kaybederek ayağını burktu. Bir anda sendeleyen oyuncu, sahnede düşme tehlikesi yaşadı. O anlarda yanında olan rol arkadaşı Aytaç Şaşmaz, Arıtürk’ün koluna girerek destek verdi ve sahneye çıkmasına yardımcı oldu.Sağlık ekibi müdahale ettiArıtürk, konuşmasını tamamladıktan sonra sahneden inerken de Şaşmaz’dan yardım istedi. Organizasyon yetkilileri tarafından hemen sağlık ekibi salona çağrıldı. Oyuncunun sağlık durumu kontrol altına alınırken, etkinlikte kısa süreli bir hareketlilik yaşandı.“Bir Kaosun Anatomisi” MAX platformunda başlıyorYeni nesil dijital içerik platformu MAX’in Türkiye yapımı dizisi “Bir Kaosun Anatomisi”, gizem ve dram türündeki senaryosuyla dikkat çekiyor. Başrollerini Serra Arıtürk ve Aytaç Şaşmaz’ın paylaştığı dizi, tanıtımıyla büyük ilgi gördü. Platform, yerli içerik üretiminde daha iddialı olacağının sinyallerini verdi.
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serra arıtürk, hbo max, dizi, lansman, sağlık, sağlık çalışanı, magazin, magazin
serra arıtürk, hbo max, dizi, lansman, sağlık, sağlık çalışanı, magazin, magazin
'Bir Kaosun Anatomisi' tanıtımında Serra Arıtürk sahnede düştü: Sağlık ekipleri müdahale etti
MAX platformunda yayınlanacak “Bir Kaosun Anatomisi” dizisinin lansmanında Serra Arıtürk talihsiz bir an yaşadı. Konuşma yapmak üzere sahneye çıkarken ayağını burkan oyuncunun yardımına rol arkadaşı Aytaç Şaşmaz koştu. Etkinlikte sağlık ekibi müdahale etti.
Warner Bros Discovery’nin dijital yayın platformu MAX'te yayınlanacak “Bir Kaosun Anatomisi” dizisinin tanıtım etkinliği, başrol oyuncuları Serra Arıtürk ve Aytaç Şaşmaz’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Ancak geceye Arıtürk’ün sahneye çıkarken yaşadığı kaza damgasını vurdu.
Sahneye çıkarken ayağını burktu, düşmekten son anda kurtuldu
Söz alacağı sırada ayağa kalkan Serra Arıtürk, dengesini kaybederek ayağını burktu. Bir anda sendeleyen oyuncu, sahnede düşme tehlikesi yaşadı. O anlarda yanında olan rol arkadaşı Aytaç Şaşmaz, Arıtürk’ün koluna girerek destek verdi ve sahneye çıkmasına yardımcı oldu.
Sağlık ekibi müdahale etti
Arıtürk, konuşmasını tamamladıktan sonra sahneden inerken de Şaşmaz’dan yardım istedi. Organizasyon yetkilileri tarafından hemen sağlık ekibi salona çağrıldı. Oyuncunun sağlık durumu kontrol altına alınırken, etkinlikte kısa süreli bir hareketlilik yaşandı.
“Bir Kaosun Anatomisi” MAX platformunda başlıyor
Yeni nesil dijital içerik platformu MAX’in Türkiye yapımı dizisi “Bir Kaosun Anatomisi”, gizem ve dram türündeki senaryosuyla dikkat çekiyor. Başrollerini Serra Arıtürk ve Aytaç Şaşmaz’ın paylaştığı dizi, tanıtımıyla büyük ilgi gördü. Platform, yerli içerik üretiminde daha iddialı olacağının sinyallerini verdi.