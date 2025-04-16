https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/bill-gates-yapay-zekanin-bitirecegi-iki-meslegi-duyurdu-erken-emekli-olabilirsiniz-1095446147.html
Bill Gates yapay zekanın bitireceği iki mesleği duyurdu: 'Erken emekli olabilirsiniz'
Bill Gates yapay zekanın bitireceği iki mesleği duyurdu: 'Erken emekli olabilirsiniz'
Sputnik Türkiye
Milyarder iş insanı Bill Gates, yapay zekanın doktor ve öğretmen alanında işgücü açığını kapatabileceğini belirtti. Ayrıca, teknolojinin çalışma saatlerini... 16.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-16T20:27+0300
2025-04-16T20:27+0300
2025-04-16T20:27+0300
dünya
bill gates
abd
emekli
emekli maaşı
emekli ikramiyesi
öğretmen
sözleşmeli öğretmen
doktor
temizlik robotu
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Bill Gates, yapay zekanın öğretmen ve doktor eksikliği gibi uzun süredir devam eden sorunlara çözüm olabileceğini açıkladı.Radyo yayınına katılan Gates, Hindistan ve Afrika gibi bölgelerde doktor eksikliğinin ciddi boyutlarda olduğunu vurgulayarak yapay zekanın bu açığı kapatacağını ifade etti. Gates ayrıca eğitim sektöründe yaşanan öğretmen eksikliğinin de yapay zeka destekli araçlarla çözülebileceğini belirtti.Milyarder iş insanı, yapay zekanın sadece beyaz yakalı meslekleri değil, inşaat, fabrika işçiliği ve temizlik gibi fiziksel işleri de etkileyeceğini söyledi. Gates, şirketlerin insansı robotlar geliştirerek bu alandaki işgücü ihtiyacını azaltmayı hedeflediğini, teknolojinin ilerlemesiyle çalışma saatlerinin düşebileceğini ve insanların daha erken emekli olabileceğini belirtti. Gelecekte insanların çok boş vaktinin olacağını söyleyen Gates "Erken emekli olabilirsiniz, daha kısa çalışma haftalarına sahip olabilirsiniz. Tamam, zaman nasıl geçirilmeli? konusunda neredeyse felsefi bir yeniden düşünme gerekecek. Ama en azından artık çalışmak zorunda değilim, şimdi çalışıyorum ama keyiften'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250411/bill-gates-vasiyetini-acikladi-is-insani-cocuklarina-mirasinin-yuzde-1ini-birakti-1095333882.html
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bill gates, abd, emekli, emekli maaşı, emekli ikramiyesi, öğretmen, sözleşmeli öğretmen, doktor, temizlik robotu, işçi, yapay zeka
bill gates, abd, emekli, emekli maaşı, emekli ikramiyesi, öğretmen, sözleşmeli öğretmen, doktor, temizlik robotu, işçi, yapay zeka
Bill Gates yapay zekanın bitireceği iki mesleği duyurdu: 'Erken emekli olabilirsiniz'
Milyarder iş insanı Bill Gates, yapay zekanın doktor ve öğretmen alanında işgücü açığını kapatabileceğini belirtti. Ayrıca, teknolojinin çalışma saatlerini azaltarak erken emekliliği mümkün kılabileceğini ifade etti. Gates, yapay zekanın sadece beyaz yakalı değil, inşaat, fabrika işçiliği ve temizlik gibi fiziksel işleri de etkileyeceğini söyledi.
Bill Gates, yapay zekanın öğretmen ve doktor eksikliği gibi uzun süredir devam eden sorunlara çözüm olabileceğini açıkladı.
Radyo yayınına katılan Gates, Hindistan ve Afrika gibi bölgelerde doktor eksikliğinin ciddi boyutlarda olduğunu vurgulayarak yapay zekanın bu açığı kapatacağını ifade etti. Gates ayrıca eğitim sektöründe yaşanan öğretmen eksikliğinin de yapay zeka destekli araçlarla çözülebileceğini belirtti.
Milyarder iş insanı, yapay zekanın sadece beyaz yakalı meslekleri değil, inşaat, fabrika işçiliği ve temizlik gibi fiziksel işleri de etkileyeceğini söyledi. Gates, şirketlerin insansı robotlar geliştirerek bu alandaki işgücü ihtiyacını azaltmayı hedeflediğini, teknolojinin ilerlemesiyle çalışma saatlerinin düşebileceğini ve insanların daha erken emekli olabileceğini belirtti.
Gelecekte insanların çok boş vaktinin olacağını söyleyen Gates "Erken emekli olabilirsiniz, daha kısa çalışma haftalarına sahip olabilirsiniz. Tamam, zaman nasıl geçirilmeli? konusunda neredeyse felsefi bir yeniden düşünme gerekecek. Ama en azından artık çalışmak zorunda değilim, şimdi çalışıyorum ama keyiften'' dedi.