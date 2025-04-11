https://anlatilaninotesi.com.tr/20250411/bill-gates-vasiyetini-acikladi-is-insani-cocuklarina-mirasinin-yuzde-1ini-birakti-1095333882.html

Bill Gates vasiyetini açıkladı: İş insanı çocuklarına mirasının yüzde 1'ini bıraktı

Bill Gates vasiyetini açıkladı: İş insanı çocuklarına mirasının yüzde 1'ini bıraktı

Sputnik Türkiye

ABD'li milyarder iş insanı Bill Gates, 106 milyar dolarlık servetinin yalnızca yüzde 1'ini çocuklarına miras bırakacağını açıkladı. Gates, çocuklarının kendi... 11.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-11T19:03+0300

2025-04-11T19:03+0300

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Vasiyetini açıklayan Bill Gates, çocuklarına servetinin sadece yüzde 1'ini bırakacağını duyurdu.İş insanı Gates, çocukları Jennifer (doktor), Rory (Chicago Üniversitesi mezunu) ve Phoebe (Stanford'da öğrenci ve girişimci) hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Gates, çocuklarının kendi paralarını kazanmaları gerektiğini savunarak, teknoloji konusunda disiplinli yetiştirdiğini, 14 yaşına kadar akıllı telefon yasağı uyguladığını ve eğitime büyük önem verdiğini vurguladı. Gates Vakfı'na tüm mal varlığını bağışladıServetinin büyük kısmını hayır işlerine ayırdığını belirten Gates, eşiyle kurduğu Gates Vakfı'na tüm mal varlığını aktaracağını duyurdu. Küresel sağlık, eğitim ve yoksullukla mücadele alanlarında çalışmalar yürüten Gates Vakfı'nın ABD'nin en büyük hayır kurumu olduğunu belirtti.'Kendi başarılarını elde etmeliler'Ünlü teknoloji patronu katıldığı yayında üç çocuğuna yüzde 1 (967.1 milyon dolar) bırakacağını belirtirken, mirasın kişi başı yaklaşık 322 milyon euro düşeceği hesaplandı. Miras hakkında konuşan Gates çocukları hakkında "Kendi başarılarını elde etmeliler" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/bill-gates-elon-muskin-usaidte-yapilan-isleri-bilmedigini-soyledi-eger-gercekten-bilseydi-boyle-1093362100.html

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