https://anlatilaninotesi.com.tr/20250415/benzine-yeni-zam-geliyor-akaryakit-fiyatlari-yarin-gece-degisecek-1095400543.html
Benzine yeni zam geliyor: Akaryakıt fiyatları yarın gece değişecek
Benzine yeni zam geliyor: Akaryakıt fiyatları yarın gece değişecek
Sputnik Türkiye
Benzin fiyatlarına geçtiğimiz hafta yapılan 3.6 TL’lik indirimin ardından gelen zam kararlarıyla denge tersine döndü. 15 Nisan Salı günü itibarıyla benzinin... 15.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-15T12:22+0300
2025-04-15T12:22+0300
2025-04-15T12:22+0300
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Geçtiğimiz hafta toplamda 3.6 TL’lik indirim yapılan benzin fiyatlarına, bu kez 1.15 TL’lik yeni bir zam geliyor. Akaryakıt sektörü kaynaklarının aktardığına göre, yeni fiyat artışı yarın gece yarısından itibaren geçerli olacak. Böylece son bir hafta içinde benzine yapılan toplam artış 2 TL’ye yaklaşmış olacak.ABD'nin uygulamaya koyduğu ek gümrük tarifeleri sonrasında brent petrol fiyatları sert şekilde gerilemiş, bu da Türkiye'de benzin fiyatlarına indirim olarak yansımıştı.İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları15 Nisan 2025 Salı günü itibarıyla üç büyük şehirdeki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları şu şekilde:İstanbul Avrupa Yakasıİstanbul Anadolu YakasıAnkaraİzmir
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250415/bakan-goktas-duyurdu-odemeler-hesaplara-yatti-1095395707.html
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akaryakıt, akaryakıt zammı, akaryakıt fiyatları, benzin, benzin fiyatları, motorin
akaryakıt, akaryakıt zammı, akaryakıt fiyatları, benzin, benzin fiyatları, motorin
Benzine yeni zam geliyor: Akaryakıt fiyatları yarın gece değişecek
Benzin fiyatlarına geçtiğimiz hafta yapılan 3.6 TL’lik indirimin ardından gelen zam kararlarıyla denge tersine döndü. 15 Nisan Salı günü itibarıyla benzinin litresine 1.15 TL zam yapılacak. İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları ...
Geçtiğimiz hafta toplamda 3.6 TL’lik indirim yapılan benzin fiyatlarına, bu kez 1.15 TL’lik yeni bir zam geliyor. Akaryakıt sektörü kaynaklarının aktardığına göre, yeni fiyat artışı yarın gece yarısından itibaren geçerli olacak. Böylece son bir hafta içinde benzine yapılan toplam artış 2 TL’ye yaklaşmış olacak.
ABD'nin uygulamaya koyduğu ek gümrük tarifeleri sonrasında brent petrol fiyatları sert şekilde gerilemiş, bu da Türkiye'de benzin fiyatlarına indirim olarak yansımıştı.
İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları
15 Nisan 2025 Salı günü itibarıyla üç büyük şehirdeki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları şu şekilde: