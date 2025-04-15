Benzine yeni zam geliyor: Akaryakıt fiyatları yarın gece değişecek

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Rusya arasında direkt uçuşlar başlayacak mı?
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
'Yaşadığımız sessiz felaketin adı: Zirai don'
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:09
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
9 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
7 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
ABB faaliyet raporunu açıkladı: Yardımlar 29 kat arttı
12:07
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Yapay zeka iş yerlerine eleman seçebilir mi: ‘Çalışanın içeceği kahveyi bile tahmin ediyoruz’
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Çin, gerekirse ABD ile ticareti sıfırlamayı ve dünyanın kalanına yönelmeyi göze alıyor’
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Kolezyum'u büyüledi, milyonlar görmek için yarıştı
18:18
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:11
78 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Liselerde neler oluyor?
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Milli Savunma Bakanı ‘YPG/PKK’ yerine ilk kez ‘SDG’ dedi
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Balyoz kumpasından çıkan karar
11:04
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
İstanbul'da toplu taşıma krizi: Özel Halk Otobüsleri kontak kapatmaya hazırlanıyor
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Kürşad Tüzmen: 'ABD kaybet-kaybet stratejisi izliyor'
15:02
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
8 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:08
82 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
TARİHTE BUGÜN
"Batmaz" denilen Titanic’in ardından 112 yıl geçti
17:40
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250415/benzine-yeni-zam-geliyor-akaryakit-fiyatlari-yarin-gece-degisecek-1095400543.html
Benzine yeni zam geliyor: Akaryakıt fiyatları yarın gece değişecek
Benzine yeni zam geliyor: Akaryakıt fiyatları yarın gece değişecek
Sputnik Türkiye
Benzin fiyatlarına geçtiğimiz hafta yapılan 3.6 TL’lik indirimin ardından gelen zam kararlarıyla denge tersine döndü. 15 Nisan Salı günü itibarıyla benzinin... 15.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-15T12:22+0300
2025-04-15T12:22+0300
ekonomi̇
akaryakıt
akaryakıt zammı
akaryakıt fiyatları
benzin
benzin fiyatları
motorin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/02/1088689514_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_f77718049a004d81280ea59779ef994e.jpg
Geçtiğimiz hafta toplamda 3.6 TL’lik indirim yapılan benzin fiyatlarına, bu kez 1.15 TL’lik yeni bir zam geliyor. Akaryakıt sektörü kaynaklarının aktardığına göre, yeni fiyat artışı yarın gece yarısından itibaren geçerli olacak. Böylece son bir hafta içinde benzine yapılan toplam artış 2 TL’ye yaklaşmış olacak.ABD'nin uygulamaya koyduğu ek gümrük tarifeleri sonrasında brent petrol fiyatları sert şekilde gerilemiş, bu da Türkiye'de benzin fiyatlarına indirim olarak yansımıştı.İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları15 Nisan 2025 Salı günü itibarıyla üç büyük şehirdeki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları şu şekilde:İstanbul Avrupa Yakasıİstanbul Anadolu YakasıAnkaraİzmir
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250415/bakan-goktas-duyurdu-odemeler-hesaplara-yatti-1095395707.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/02/1088689514_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_9d401deb1e1841f7ebcdb82791519c28.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
akaryakıt, akaryakıt zammı, akaryakıt fiyatları, benzin, benzin fiyatları, motorin
akaryakıt, akaryakıt zammı, akaryakıt fiyatları, benzin, benzin fiyatları, motorin

Benzine yeni zam geliyor: Akaryakıt fiyatları yarın gece değişecek

12:22 15.04.2025
Benzin ve motorin
Benzin ve motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2025
Abone ol
Benzin fiyatlarına geçtiğimiz hafta yapılan 3.6 TL’lik indirimin ardından gelen zam kararlarıyla denge tersine döndü. 15 Nisan Salı günü itibarıyla benzinin litresine 1.15 TL zam yapılacak. İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları ...
Geçtiğimiz hafta toplamda 3.6 TL’lik indirim yapılan benzin fiyatlarına, bu kez 1.15 TL’lik yeni bir zam geliyor. Akaryakıt sektörü kaynaklarının aktardığına göre, yeni fiyat artışı yarın gece yarısından itibaren geçerli olacak. Böylece son bir hafta içinde benzine yapılan toplam artış 2 TL’ye yaklaşmış olacak.
ABD'nin uygulamaya koyduğu ek gümrük tarifeleri sonrasında brent petrol fiyatları sert şekilde gerilemiş, bu da Türkiye'de benzin fiyatlarına indirim olarak yansımıştı.

İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları

15 Nisan 2025 Salı günü itibarıyla üç büyük şehirdeki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları şu şekilde:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 44,18 TL
Motorin: 44,32 TL
LPG: 27,39 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 44,03 TL
Motorin: 44,20 TL
LPG: 26,79 TL

Ankara

Benzin: 44,75 TL
Motorin: 45,07 TL
LPG: 27,29 TL

İzmir

Benzin: 45,12 TL
Motorin: 45,43 TL
LPG: 27,24 TL
Memur maaş - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2025
YAŞAM
Bakan Göktaş duyurdu: Ödemeler hesaplara yattı
10:11
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала