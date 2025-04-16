https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/atasehirde-kadin-yumurtalarinin-para-karsiligi-abdye-satildigi-iddia-edildi-1095418950.html
Ataşehir’de kadın yumurtalarının para karşılığı ABD’ye satıldığı iddia edildi
Ataşehir’de kadın yumurtalarının para karşılığı ABD’ye satıldığı iddia edildi
Sputnik Türkiye
İstanbul Ataşehir’deki özel bir kadın doğum kliniğinde, genç kadınlardan para karşılığı yumurta toplandığı ve bu yumurtaların yurt dışına satıldığı iddia... 16.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-16T00:18+0300
2025-04-16T00:18+0300
2025-04-16T00:22+0300
türki̇ye
abd
yumurta
kadın
para
yumurtalık
sperm
sperm bankası
sperm raporu
dondurulmuş sperm
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103957/63/1039576346_72:0:1100:578_1920x0_80_0_0_67b7103e1b4c21a249c1cd3abbd5ba8d.jpg
Ataşehir’deki özel bir kadın doğum kliniğinde, genç kadınlardan alınan yumurtaların yurt dışındaki tüp bebek merkezlerine satıldığı iddiası gündem oldu.CİMER’e yapılan bir ihbar sonrası başlayan incelemede, kadınlara muayene ve yumurta dondurma bahanesiyle hormon ilaçları verildiği öne sürüldü. Sabah'ın haberine göre; Bu ilaçları kullanan kadınların yumurtalarının, ABD’deki tüp bebek merkezlerine satıldığı iddia edildi. Kadınlara, her yumurta başına 20 ila 40 bin lira ödeme yapılacağı söylendi. Uzmanlar ise kullanılan ilaçların ciddi sağlık riskleri taşıdığına dikkat çekerken, doktorlar suçlamaları reddetti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili çok yönlü bir soruşturma başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250126/hastanenin-tup-bebek-bolumunde-patlama-karbon-filtre-patladi-sizan-gazi-afad-tahliye-etti-1093067989.html
türki̇ye
yumurtalık
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103957/63/1039576346_206:0:977:578_1920x0_80_0_0_7ddf651f403fc08dbdaebd69810db116.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, yumurta, kadın, para, yumurtalık, sperm, sperm bankası, sperm raporu, dondurulmuş sperm, yapay sperm, doktor, doktor raporu, sahte doktor
abd, yumurta, kadın, para, yumurtalık, sperm, sperm bankası, sperm raporu, dondurulmuş sperm, yapay sperm, doktor, doktor raporu, sahte doktor
Ataşehir’de kadın yumurtalarının para karşılığı ABD’ye satıldığı iddia edildi
00:18 16.04.2025 (güncellendi: 00:22 16.04.2025)
İstanbul Ataşehir’deki özel bir kadın doğum kliniğinde, genç kadınlardan para karşılığı yumurta toplandığı ve bu yumurtaların yurt dışına satıldığı iddia edildi. CİMER’e yapılan ihbar üzerine harekete geçen İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve savcılık, klinik hakkında soruşturma başlattı.
Ataşehir’deki özel bir kadın doğum kliniğinde, genç kadınlardan alınan yumurtaların yurt dışındaki tüp bebek merkezlerine satıldığı iddiası gündem oldu.
CİMER’e yapılan bir ihbar sonrası başlayan incelemede, kadınlara muayene ve yumurta dondurma bahanesiyle hormon ilaçları verildiği öne sürüldü. Sabah'ın haberine göre; Bu ilaçları kullanan kadınların yumurtalarının, ABD’deki tüp bebek merkezlerine satıldığı iddia edildi.
Kadınlara, her yumurta başına 20 ila 40 bin lira ödeme yapılacağı söylendi. Uzmanlar ise kullanılan ilaçların ciddi sağlık riskleri taşıdığına dikkat çekerken, doktorlar suçlamaları reddetti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili çok yönlü bir soruşturma başlattı.