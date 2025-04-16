https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/atasehirde-kadin-yumurtalarinin-para-karsiligi-abdye-satildigi-iddia-edildi-1095418950.html

Ataşehir’de kadın yumurtalarının para karşılığı ABD’ye satıldığı iddia edildi

Ataşehir’de kadın yumurtalarının para karşılığı ABD’ye satıldığı iddia edildi

Sputnik Türkiye

İstanbul Ataşehir’deki özel bir kadın doğum kliniğinde, genç kadınlardan para karşılığı yumurta toplandığı ve bu yumurtaların yurt dışına satıldığı iddia... 16.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-16T00:18+0300

2025-04-16T00:18+0300

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Ataşehir’deki özel bir kadın doğum kliniğinde, genç kadınlardan alınan yumurtaların yurt dışındaki tüp bebek merkezlerine satıldığı iddiası gündem oldu.CİMER’e yapılan bir ihbar sonrası başlayan incelemede, kadınlara muayene ve yumurta dondurma bahanesiyle hormon ilaçları verildiği öne sürüldü. Sabah'ın haberine göre; Bu ilaçları kullanan kadınların yumurtalarının, ABD’deki tüp bebek merkezlerine satıldığı iddia edildi. Kadınlara, her yumurta başına 20 ila 40 bin lira ödeme yapılacağı söylendi. Uzmanlar ise kullanılan ilaçların ciddi sağlık riskleri taşıdığına dikkat çekerken, doktorlar suçlamaları reddetti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili çok yönlü bir soruşturma başlattı.

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