https://anlatilaninotesi.com.tr/20250126/hastanenin-tup-bebek-bolumunde-patlama-karbon-filtre-patladi-sizan-gazi-afad-tahliye-etti-1093067989.html

Sivas'ta hastanede patlama: Tüp bebek bölümünde karbon filtre patladı, sızan gazı AFAD tahliye etti

Sivas'ta hastanede patlama: Tüp bebek bölümünde karbon filtre patladı, sızan gazı AFAD tahliye etti

Sputnik Türkiye

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin tüp bebek bölümünde yaşanan patlamaya AFAD ekipleri müdahalede bulunarak... 26.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-26T20:55+0300

2025-01-26T20:55+0300

2025-01-26T20:55+0300

türkiye

sivas

afad

haberler

tüp bebek

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/1a/1093067831_0:495:1440:1305_1920x0_80_0_0_238640c2f2cb50f160d2e019f1fdb8d1.jpg

Sivas'ta hastanede yaşanan patlamaya AFAD ekipleri müdahale etti.Sivas'ta hastanede patlamaHastanenin 2. katında bulunan tüp bebek bölümünde, karbon filtre adı verilen alette henüz bilinmeyen nedenle patlama oldu.Bilgi verilmesi üzerine olay yerine AFAD'ın kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) ekipleri sevk edildi.Yaralananın olmadığı olayda ekipler, patlama sonucu oluşan kimyasal gazı tahliye etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250126/boluda-yanan-otelin-ascisi-konustu-yangin-merdivenlerinin-kapisi-tahtaydi-1093065113.html

türkiye

sivas

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sivas, afad, haberler, tüp bebek