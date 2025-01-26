https://anlatilaninotesi.com.tr/20250126/hastanenin-tup-bebek-bolumunde-patlama-karbon-filtre-patladi-sizan-gazi-afad-tahliye-etti-1093067989.html
Sivas'ta hastanede patlama: Tüp bebek bölümünde karbon filtre patladı, sızan gazı AFAD tahliye etti
Sivas'ta hastanede patlama: Tüp bebek bölümünde karbon filtre patladı, sızan gazı AFAD tahliye etti
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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin tüp bebek bölümünde yaşanan patlamaya AFAD ekipleri müdahalede bulunarak... 26.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-26T20:55+0300
2025-01-26T20:55+0300
2025-01-26T20:55+0300
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Sivas'ta hastanede yaşanan patlamaya AFAD ekipleri müdahale etti.Sivas'ta hastanede patlamaHastanenin 2. katında bulunan tüp bebek bölümünde, karbon filtre adı verilen alette henüz bilinmeyen nedenle patlama oldu.Bilgi verilmesi üzerine olay yerine AFAD'ın kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) ekipleri sevk edildi.Yaralananın olmadığı olayda ekipler, patlama sonucu oluşan kimyasal gazı tahliye etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250126/boluda-yanan-otelin-ascisi-konustu-yangin-merdivenlerinin-kapisi-tahtaydi-1093065113.html
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sivas, afad, haberler, tüp bebek
sivas, afad, haberler, tüp bebek
Sivas'ta hastanede patlama: Tüp bebek bölümünde karbon filtre patladı, sızan gazı AFAD tahliye etti
Ayrıntılar geliyor
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin tüp bebek bölümünde yaşanan patlamaya AFAD ekipleri müdahalede bulunarak sızan kimyasal gazı tahliye etti.
Sivas'ta hastanede yaşanan patlamaya AFAD ekipleri müdahale etti.
Sivas'ta hastanede patlama
Hastanenin 2. katında bulunan tüp bebek bölümünde, karbon filtre adı verilen alette henüz bilinmeyen nedenle patlama oldu.
Bilgi verilmesi üzerine olay yerine AFAD'ın kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) ekipleri sevk edildi.
Yaralananın olmadığı olayda ekipler, patlama sonucu oluşan kimyasal gazı tahliye etti.