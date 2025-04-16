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ABD Merkez Bankası Başkanı Powell: ABD devlet borcu istikrarsız bir yörüngede
ABD Merkez Bankası Başkanı Powell: ABD devlet borcu istikrarsız bir yörüngede
Sputnik Türkiye
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ABD devlet borcunun ‘istikrarsız bir yörüngede’ olduğunu belirtti. 16.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-16T22:54+0300
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ekonomi̇
abd merkez bankası (fed)
jerome powell
abd
donald trump
gümrük vergisi
enflasyon
i̇stihdam
ekonomi
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Chicago Ekonomi Kulübü'nde katıldığı etkinlikte ekonomik duruma ilişkin değerlenirmede bulunan Powell, ABD devlet borcunun ‘istikrarsız bir yörüngede’ olduğunu ancak henüz sürdürülemez bir seviyeye ulaşmadığını ve bu eşiğin ne zaman aşılacağının da belirsiz olduğunu söyledi.Powell, “ABD federal borcu istikrarsız bir yörüngede ancak henüz sürdürülemez seviyelere ulaşmadı. Bu şekilde daha ne kadar devam edebileceğimizi kimse söyleyemez. Diğer ülkeler farklızamanlarda çok daha ileri gittiler, ancak şu anda tam istihdamda çok büyük bir bütçe açığımız söz konusu. Bu, üstesinden gelmemiz gereken bir durum. Bunu er ya da geç yapmak zorunda kalacağız ve erken yapmak geç yapmaktan daha iyi” dedi.Powell, Donald Trump yönetimi tarafından uygulanan gümrük vergisi seviyesinin beklenenden daha yüksek olduğunu ve böyle bir artışın sonuçlarının ülkede daha yüksek enflasyon ve ekonomik büyümede yavaşlamaya yol açacağını belirterek, “Şu ana kadar açıklanan gümrük vergisi artışlarının seviyesi beklenenden çok daha yüksek ve bu durumun daha yüksek enflasyon ve daha yavaş büyüme gibi ekonomik sonuçları olması muhtemel” ifadelerini kullandı.
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abd merkez bankası (fed), jerome powell, abd, donald trump, gümrük vergisi, enflasyon, i̇stihdam, ekonomi
abd merkez bankası (fed), jerome powell, abd, donald trump, gümrük vergisi, enflasyon, i̇stihdam, ekonomi

ABD Merkez Bankası Başkanı Powell: ABD devlet borcu istikrarsız bir yörüngede

22:54 16.04.2025
© AP Photo / Jacquelyn MartinABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell,
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
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ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ABD devlet borcunun ‘istikrarsız bir yörüngede’ olduğunu belirtti.
Chicago Ekonomi Kulübü'nde katıldığı etkinlikte ekonomik duruma ilişkin değerlenirmede bulunan Powell, ABD devlet borcunun ‘istikrarsız bir yörüngede’ olduğunu ancak henüz sürdürülemez bir seviyeye ulaşmadığını ve bu eşiğin ne zaman aşılacağının da belirsiz olduğunu söyledi.
Powell, “ABD federal borcu istikrarsız bir yörüngede ancak henüz sürdürülemez seviyelere ulaşmadı. Bu şekilde daha ne kadar devam edebileceğimizi kimse söyleyemez. Diğer ülkeler farklızamanlarda çok daha ileri gittiler, ancak şu anda tam istihdamda çok büyük bir bütçe açığımız söz konusu. Bu, üstesinden gelmemiz gereken bir durum. Bunu er ya da geç yapmak zorunda kalacağız ve erken yapmak geç yapmaktan daha iyi” dedi.
Powell, Donald Trump yönetimi tarafından uygulanan gümrük vergisi seviyesinin beklenenden daha yüksek olduğunu ve böyle bir artışın sonuçlarının ülkede daha yüksek enflasyon ve ekonomik büyümede yavaşlamaya yol açacağını belirterek, “Şu ana kadar açıklanan gümrük vergisi artışlarının seviyesi beklenenden çok daha yüksek ve bu durumun daha yüksek enflasyon ve daha yavaş büyüme gibi ekonomik sonuçları olması muhtemel” ifadelerini kullandı.
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