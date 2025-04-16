https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/36-gunluk-bebegini-camdan-atan-anne-tutuklandi-melisa-bebek-kurtarilamadi-1095440163.html
36 günlük bebeğini camdan atan anne tutuklandı: Melisa bebek kurtarılamadı
36 günlük bebeğini camdan atan anne tutuklandı: Melisa bebek kurtarılamadı
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Alanya'da 36 günlük bebeğini evlerinin camından atarak ölümüne neden olan anne tutuklandı. 16.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-16T15:38+0300
2025-04-16T15:38+0300
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Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen olayda, M.D. isimli kadın, 36 günlük bebeğini ikinci kattaki evlerinin penceresinden attığı iddia edildi. Minik bebek hayatını kaybederken, anne tutuklandı. Dün sabah saatlerinde beş katlı apartmanın 2. katından bir bebek düştüğünü gören çevredekiler, sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler yaralı Melisa bebeği hemen hastaneye kaldırdı. Ambulans helikopterle Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edilen bebek tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bebek toprağa verildi, anne tutuklandıAntalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından baba S.D. ve yakınlarına teslim edilen bebeğin cenazesinin, Alanya'nın Bayırköy mezarlığında defnedileceği öğrenildi.Olayla ilgili inceleme başlatan polis, pencereden atarak bebeğin ölümüne sebep olduğu iddiasıyla anne M.D'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen anne, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250407/sosyal-medyaya-dalinca-bebegini-kuvette-unuttu-iddiasi-bes-aylik-bebek-oldu-1095200223.html
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m.d, antalya, bebek, bebek ölümü
m.d, antalya, bebek, bebek ölümü
36 günlük bebeğini camdan atan anne tutuklandı: Melisa bebek kurtarılamadı
Alanya'da 36 günlük bebeğini evlerinin camından atarak ölümüne neden olan anne tutuklandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen olayda, M.D. isimli kadın, 36 günlük bebeğini ikinci kattaki evlerinin penceresinden attığı iddia edildi. Minik bebek hayatını kaybederken, anne tutuklandı.
Dün sabah saatlerinde beş katlı apartmanın 2. katından bir bebek düştüğünü gören çevredekiler, sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler yaralı Melisa bebeği hemen hastaneye kaldırdı. Ambulans helikopterle Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edilen bebek tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Bebek toprağa verildi, anne tutuklandı
Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından baba S.D. ve yakınlarına teslim edilen bebeğin cenazesinin, Alanya'nın Bayırköy mezarlığında defnedileceği öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatan polis, pencereden atarak bebeğin ölümüne sebep olduğu iddiasıyla anne M.D'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen anne, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.