https://anlatilaninotesi.com.tr/20250407/sosyal-medyaya-dalinca-bebegini-kuvette-unuttu-iddiasi-bes-aylik-bebek-oldu-1095200223.html

Sosyal medyaya dalınca bebeğini küvette unuttu iddiası: Beş aylık bebek öldü

Sosyal medyaya dalınca bebeğini küvette unuttu iddiası: Beş aylık bebek öldü

Sputnik Türkiye

Şarkıcı Sinan Akçıl, yanında çalışan yabancı uyruklu yardımcısının akrabasının sosyal medyaya dalıp küvette bebeğini unuttuğunu ve bebeğin hayatını... 07.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-07T15:14+0300

2025-04-07T15:14+0300

2025-04-07T15:14+0300

yaşam

sinan akçıl

sosyal medya

sosyal medya bağımlılığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/08/1f/1048485096_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_af32a00d4253ee3a5c3959cb42f88df8.jpg

Sosyal medya bağımlılığı her geçen gün artarken müzisyen Sinan Akçıl sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu bağımlılığın tehlikelerini anlattı. Akçıl, yanlarında yardımcı olarak çalışan yabancı uyruklu kadının bir akrabasının sosyal medyaya dalınca küvette unuttuğu beş aylık bebeğin öldüğünü dile getirdi. Anne iki saat sonra fark ediyorAkçıl'ın iddiasına göre, yanlarında çalışan kadının yurt dışında yaşayan gelini, sosyal medyada vakit geçirirken beş aylık bebeğini küvette unuttu. Eugenia Korjeva isimli kadın, bebeği Varya’nın iki saat sonra küvette olduğunu hatırlayınca cansız bedeniyle karşılaştı. Şarkıcı, “Olay Belarus’un başkenti Minsk’te yaşanıyor. Olga memleketine gitti. Eugenia Korjeva isimli kadın beş aylık çocuğunu küvette unutuyor. Bu kadın Olga’nın ablasının gelini... Bebeğin babaannesi Olga’nın ablası oluyor. Olga’nın annesi haberi alınca kalp krizi geçiriyor. Maalesef bugün de Olga’nın ablası da yani bebeğin babaannesi kör olmuş” ifadelerini kullandı.Soruşturma açıldığını ama annenin tutuklanmadığını da söyleyen Akçıl, "Kadın küveti açıyor, ‘Hemen gelirim’ diyerek, bebeği bırakıyor. Salonda iki saat Instagram’a dalıyor. Anne evde tek. İki saat sonra çocuk mosmor olmuş. Konuştukça tüylerim diken diken oluyor. Dünya basını da aramış konuyla ilgili... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da aradı beni... Olay Türkiye’de olmadığı için bir şey yapamıyorlar” diye konuştu. Olga ise, “Bu kadın nasıl yaşayacak, çocuğunu öldürdü. Cezaevine girmeyecek. Şimdi iki yaşındaki çocuğunu büyütecek. Korkuyoruz şimdi” açıklamasında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250322/cocuklarin-korkutan-dijital-aliskanliklari-ekransiz-uyumuyorlar-bir-gunu-bile-ekrandan-uzakta-1094756674.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sinan akçıl, sosyal medya, sosyal medya bağımlılığı