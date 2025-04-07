https://anlatilaninotesi.com.tr/20250407/sosyal-medyaya-dalinca-bebegini-kuvette-unuttu-iddiasi-bes-aylik-bebek-oldu-1095200223.html
Sosyal medyaya dalınca bebeğini küvette unuttu iddiası: Beş aylık bebek öldü
Sosyal medyaya dalınca bebeğini küvette unuttu iddiası: Beş aylık bebek öldü
Sputnik Türkiye
Şarkıcı Sinan Akçıl, yanında çalışan yabancı uyruklu yardımcısının akrabasının sosyal medyaya dalıp küvette bebeğini unuttuğunu ve bebeğin hayatını... 07.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-07T15:14+0300
2025-04-07T15:14+0300
2025-04-07T15:14+0300
yaşam
sinan akçıl
sosyal medya
sosyal medya bağımlılığı
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Sosyal medya bağımlılığı her geçen gün artarken müzisyen Sinan Akçıl sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu bağımlılığın tehlikelerini anlattı. Akçıl, yanlarında yardımcı olarak çalışan yabancı uyruklu kadının bir akrabasının sosyal medyaya dalınca küvette unuttuğu beş aylık bebeğin öldüğünü dile getirdi. Anne iki saat sonra fark ediyorAkçıl'ın iddiasına göre, yanlarında çalışan kadının yurt dışında yaşayan gelini, sosyal medyada vakit geçirirken beş aylık bebeğini küvette unuttu. Eugenia Korjeva isimli kadın, bebeği Varya’nın iki saat sonra küvette olduğunu hatırlayınca cansız bedeniyle karşılaştı. Şarkıcı, “Olay Belarus’un başkenti Minsk’te yaşanıyor. Olga memleketine gitti. Eugenia Korjeva isimli kadın beş aylık çocuğunu küvette unutuyor. Bu kadın Olga’nın ablasının gelini... Bebeğin babaannesi Olga’nın ablası oluyor. Olga’nın annesi haberi alınca kalp krizi geçiriyor. Maalesef bugün de Olga’nın ablası da yani bebeğin babaannesi kör olmuş” ifadelerini kullandı.Soruşturma açıldığını ama annenin tutuklanmadığını da söyleyen Akçıl, "Kadın küveti açıyor, ‘Hemen gelirim’ diyerek, bebeği bırakıyor. Salonda iki saat Instagram’a dalıyor. Anne evde tek. İki saat sonra çocuk mosmor olmuş. Konuştukça tüylerim diken diken oluyor. Dünya basını da aramış konuyla ilgili... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da aradı beni... Olay Türkiye’de olmadığı için bir şey yapamıyorlar” diye konuştu. Olga ise, “Bu kadın nasıl yaşayacak, çocuğunu öldürdü. Cezaevine girmeyecek. Şimdi iki yaşındaki çocuğunu büyütecek. Korkuyoruz şimdi” açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250322/cocuklarin-korkutan-dijital-aliskanliklari-ekransiz-uyumuyorlar-bir-gunu-bile-ekrandan-uzakta-1094756674.html
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sinan akçıl, sosyal medya, sosyal medya bağımlılığı
sinan akçıl, sosyal medya, sosyal medya bağımlılığı
Sosyal medyaya dalınca bebeğini küvette unuttu iddiası: Beş aylık bebek öldü
Şarkıcı Sinan Akçıl, yanında çalışan yabancı uyruklu yardımcısının akrabasının sosyal medyaya dalıp küvette bebeğini unuttuğunu ve bebeğin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Sosyal medya bağımlılığı her geçen gün artarken müzisyen Sinan Akçıl sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu bağımlılığın tehlikelerini anlattı. Akçıl, yanlarında yardımcı olarak çalışan yabancı uyruklu kadının bir akrabasının sosyal medyaya dalınca küvette unuttuğu beş aylık bebeğin öldüğünü dile getirdi.
Anne iki saat sonra fark ediyor
Akçıl'ın iddiasına göre, yanlarında çalışan kadının yurt dışında yaşayan gelini, sosyal medyada vakit geçirirken beş aylık bebeğini küvette unuttu. Eugenia Korjeva isimli kadın, bebeği Varya’nın iki saat sonra küvette olduğunu hatırlayınca cansız bedeniyle karşılaştı. Şarkıcı, “Olay Belarus’un başkenti Minsk’te yaşanıyor. Olga memleketine gitti. Eugenia Korjeva isimli kadın beş aylık çocuğunu küvette unutuyor. Bu kadın Olga’nın ablasının gelini... Bebeğin babaannesi Olga’nın ablası oluyor. Olga’nın annesi haberi alınca kalp krizi geçiriyor. Maalesef bugün de Olga’nın ablası da yani bebeğin babaannesi kör olmuş” ifadelerini kullandı.
Soruşturma açıldığını ama annenin tutuklanmadığını da söyleyen Akçıl, "Kadın küveti açıyor, ‘Hemen gelirim’ diyerek, bebeği bırakıyor. Salonda iki saat Instagram’a dalıyor. Anne evde tek. İki saat sonra çocuk mosmor olmuş. Konuştukça tüylerim diken diken oluyor. Dünya basını da aramış konuyla ilgili... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da aradı beni... Olay Türkiye’de olmadığı için bir şey yapamıyorlar” diye konuştu. Olga ise, “Bu kadın nasıl yaşayacak, çocuğunu öldürdü. Cezaevine girmeyecek. Şimdi iki yaşındaki çocuğunu büyütecek. Korkuyoruz şimdi” açıklamasında bulundu.
Türkiye'de de giderek artıyor
3 binden fazla çocuğun katıldığı araştırmaya göre, öğrencilerin çoğu dijital cihazlar karşısında uyuyabiliyor, ekran karşısında yemek yiyor, dijital dünyada sosyalleşiyor. Çocuklar ekran karşısından bir saat bile ayrılmak istemiyor, ayrılmak zorunda kaldıklarında ise 'öfkeleniyor'.