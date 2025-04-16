https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/25-bin-ogretmenin-atama-takvimi-aciklandi-1095438723.html
MEB duyurdu: Öğretmen atama takvimi belli oldu
MEB duyurdu: Öğretmen atama takvimi belli oldu
Sputnik Türkiye
MEB, öğretmen atamasına ilişkin detayları paylaştı. Başvurular 21 Nisan'da başlayacak. 16.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-16T14:56+0300
2025-04-16T14:56+0300
2025-04-16T15:11+0300
türki̇ye
öğretmen atamaları
milli eğitim bakanlığı (meb)
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Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen atama takvimini açıkladı. Bakanlık, 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvuruların 21 Nisan'da başlayacağı belirtilirken, Milli Eğitim Akademisi için belirlenen 10 bin atamaya ilişkin takvimin detayları daha sonra açıklanacak. 21 Nisan - 5 Mayıs arasında başvurular yapılabilecekMilli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvuruların 21 Nisan - 5 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınacağını açıkladı. Açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, öğretmen ataması için 10 bini Milli Eğitim Akademisine olmak üzere 25 bin kadro ihdası yapıldığı müjdesi verdiği belirtildi. Bu kapsamda, 2024 KPSS puanı doğrultusunda istihdam edilecek 15 bin öğretmen adayı için ön başvuruların alınıp puan sıralamasına göre alan kontenjanlarının üç katı adayın sözlü sınava çağrılacağı, sonrasında KPSS ve sözlü sınav puanlarının yüzde 50'sinin alınmasıyla oluşacak atamaya esas puan üstünlüğüne göre sözleşmeli öğretmen ataması yapılacağı belirtildi. 7 Mayıs'ta sonuçlar açıklanacakAçıklamada, şunlar kaydedildi:Milli Eğitim Akademisi için belirlenen 10 bin atamaya ilişkin takvimin detayları ise Akademiye Giriş Sınavı sonuçlarının ilanından sonra kamuoyuyla paylaşılacaktır. Geleceğimizi inşa edecek nesillerin yetiştirilmesinde görev almak üzere eğitim ailemize yeni katılacak öğretmenlerimizin atanma işlemlerinin her aşamasındaki tüm çalışmalar, mevzuat çerçevesinde titizlikle yürütülecektir. "
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250415/cumhurbaskani-erdogan-turkiyenin-mesajlarini-ortaya-koyduk-1095413360.html
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MEB duyurdu: Öğretmen atama takvimi belli oldu
14:56 16.04.2025 (güncellendi: 15:11 16.04.2025)
Ayrıntılar geliyor
MEB, öğretmen atamasına ilişkin detayları paylaştı. Başvurular 21 Nisan'da başlayacak.
Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen atama takvimini açıkladı. Bakanlık, 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvuruların 21 Nisan'da başlayacağı belirtilirken, Milli Eğitim Akademisi için belirlenen 10 bin atamaya ilişkin takvimin detayları daha sonra açıklanacak.
21 Nisan - 5 Mayıs arasında başvurular yapılabilecek
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvuruların 21 Nisan - 5 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınacağını açıkladı. Açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, öğretmen ataması için 10 bini Milli Eğitim Akademisine olmak üzere 25 bin kadro ihdası yapıldığı müjdesi verdiği belirtildi.
Bu kapsamda, 2024 KPSS puanı doğrultusunda istihdam edilecek 15 bin öğretmen adayı için ön başvuruların alınıp puan sıralamasına göre alan kontenjanlarının üç katı adayın sözlü sınava çağrılacağı, sonrasında KPSS ve sözlü sınav puanlarının yüzde 50'sinin alınmasıyla oluşacak atamaya esas puan üstünlüğüne göre sözleşmeli öğretmen ataması yapılacağı belirtildi.
7 Mayıs'ta sonuçlar açıklanacak
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu doğrultuda 2025 yılı 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı kapsamında, alanlar itibarıyla kontenjan dağılımı ve başvuruya ilişkin diğer detayların yer alacağı duyuru, 18 Nisan 2025'te ilan edilecek olup başvurular, 21 Nisan - 5 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınacaktır. Süreç sonucunda sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 7 Mayıs 2025 tarihinde www.meb.gov.tr adresinden ilan edilecektir.
Milli Eğitim Akademisi için belirlenen 10 bin atamaya ilişkin takvimin detayları ise Akademiye Giriş Sınavı sonuçlarının ilanından sonra kamuoyuyla paylaşılacaktır. Geleceğimizi inşa edecek nesillerin yetiştirilmesinde görev almak üzere eğitim ailemize yeni katılacak öğretmenlerimizin atanma işlemlerinin her aşamasındaki tüm çalışmalar, mevzuat çerçevesinde titizlikle yürütülecektir. "