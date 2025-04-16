https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/25-bin-ogretmenin-atama-takvimi-aciklandi-1095438723.html

MEB duyurdu: Öğretmen atama takvimi belli oldu

MEB duyurdu: Öğretmen atama takvimi belli oldu

Sputnik Türkiye

MEB, öğretmen atamasına ilişkin detayları paylaştı. Başvurular 21 Nisan'da başlayacak. 16.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-16T14:56+0300

2025-04-16T14:56+0300

2025-04-16T15:11+0300

türki̇ye

öğretmen atamaları

milli eğitim bakanlığı (meb)

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Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen atama takvimini açıkladı. Bakanlık, 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvuruların 21 Nisan'da başlayacağı belirtilirken, Milli Eğitim Akademisi için belirlenen 10 bin atamaya ilişkin takvimin detayları daha sonra açıklanacak. 21 Nisan - 5 Mayıs arasında başvurular yapılabilecekMilli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvuruların 21 Nisan - 5 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınacağını açıkladı. Açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, öğretmen ataması için 10 bini Milli Eğitim Akademisine olmak üzere 25 bin kadro ihdası yapıldığı müjdesi verdiği belirtildi. Bu kapsamda, 2024 KPSS puanı doğrultusunda istihdam edilecek 15 bin öğretmen adayı için ön başvuruların alınıp puan sıralamasına göre alan kontenjanlarının üç katı adayın sözlü sınava çağrılacağı, sonrasında KPSS ve sözlü sınav puanlarının yüzde 50'sinin alınmasıyla oluşacak atamaya esas puan üstünlüğüne göre sözleşmeli öğretmen ataması yapılacağı belirtildi. 7 Mayıs'ta sonuçlar açıklanacakAçıklamada, şunlar kaydedildi:Milli Eğitim Akademisi için belirlenen 10 bin atamaya ilişkin takvimin detayları ise Akademiye Giriş Sınavı sonuçlarının ilanından sonra kamuoyuyla paylaşılacaktır. Geleceğimizi inşa edecek nesillerin yetiştirilmesinde görev almak üzere eğitim ailemize yeni katılacak öğretmenlerimizin atanma işlemlerinin her aşamasındaki tüm çalışmalar, mevzuat çerçevesinde titizlikle yürütülecektir. "

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