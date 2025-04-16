https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/2025in-en-etkili-100-insani-aciklandi-listeye-giren-isimler-dikkat-cekti--1095447783.html

2025'in en etkili 100 insanı açıklandı: Listeye giren isimler dikkat çekti

2025'in en etkili 100 insanı açıklandı: Listeye giren isimler dikkat çekti

Sputnik Türkiye

TIME dergisi, bu yıl 22.'sini yayınladığı 'Dünyanın En Etkili 100 İnsanı' (TIME100) listesini bugün açıkladı. 2025 listesi, dünyayı şekillendiren liderleri... 16.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-16T22:54+0300

2025-04-16T22:54+0300

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sanatçılar

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Dünyanın en etkili 100 kişi listesinde Trump rekor kırdı, Musk yine listede yer aldı.2025 yılının en etkili 100 kişisini belirleyen TIME100 listesi yayımlandı. ABD Başkanı Donald Trump, listeye 7. kez girerek bu alanda bir rekor kırdı. Listede teknoloji dünyasından Elon Musk, spor dünyasından Serena Williams gibi küresel ikonlar yer aldı. Bu yılki listede Türkiye'den herhangi bir isim bulunmazken, 32 farklı ülkeden lider ve influencer'lar seçildi.Dünyanın En Etkili 100 İnsanı listesindeki bazı isimler:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/dunyaca-unlu-dergi-duyurdu-turkiyede-gorulmesi-gereken-10-muze-belli-oldu-1093318065.html

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