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2025'in en etkili 100 insanı açıklandı: Listeye giren isimler dikkat çekti
2025'in en etkili 100 insanı açıklandı: Listeye giren isimler dikkat çekti
Sputnik Türkiye
TIME dergisi, bu yıl 22.'sini yayınladığı 'Dünyanın En Etkili 100 İnsanı' (TIME100) listesini bugün açıkladı. 2025 listesi, dünyayı şekillendiren liderleri... 16.04.2025, Sputnik Türkiye
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Dünyanın en etkili 100 kişi listesinde Trump rekor kırdı, Musk yine listede yer aldı.2025 yılının en etkili 100 kişisini belirleyen TIME100 listesi yayımlandı. ABD Başkanı Donald Trump, listeye 7. kez girerek bu alanda bir rekor kırdı. Listede teknoloji dünyasından Elon Musk, spor dünyasından Serena Williams gibi küresel ikonlar yer aldı. Bu yılki listede Türkiye'den herhangi bir isim bulunmazken, 32 farklı ülkeden lider ve influencer'lar seçildi.Dünyanın En Etkili 100 İnsanı listesindeki bazı isimler:
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2025'in en etkili 100 insanı açıklandı: Listeye giren isimler dikkat çekti

22:54 16.04.2025 (güncellendi: 22:57 16.04.2025)
© AP PhotoPresident Donald Trump and Tesla CEO Elon Musk speak to reporters as they sit in a red Model S Tesla vehicle on the South Lawn of the White House Tuesday, March 11, 2025, in Washington
President Donald Trump and Tesla CEO Elon Musk speak to reporters as they sit in a red Model S Tesla vehicle on the South Lawn of the White House Tuesday, March 11, 2025, in Washington - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2025
© AP Photo
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TIME dergisi, bu yıl 22.'sini yayınladığı 'Dünyanın En Etkili 100 İnsanı' (TIME100) listesini bugün açıkladı. 2025 listesi, dünyayı şekillendiren liderleri, yenilikçileri ve kültür ikonlarını bir araya getirirken listede Türkiye'den herhangi bir isim yer almadı. 32 farklı ülkeden ise etkili figürler seçildi.
Dünyanın en etkili 100 kişi listesinde Trump rekor kırdı, Musk yine listede yer aldı.
2025 yılının en etkili 100 kişisini belirleyen TIME100 listesi yayımlandı. ABD Başkanı Donald Trump, listeye 7. kez girerek bu alanda bir rekor kırdı. Listede teknoloji dünyasından Elon Musk, spor dünyasından Serena Williams gibi küresel ikonlar yer aldı. Bu yılki listede Türkiye'den herhangi bir isim bulunmazken, 32 farklı ülkeden lider ve influencer'lar seçildi.

Dünyanın En Etkili 100 İnsanı listesindeki bazı isimler:

1.
Keir Starmer (İngiltere Başbakanı)
2.
Claudia Sheinbaum (Meksika Devlet Başkanı)
3.
Donald Trump (ABD Başkanı)
4.
Elon Musk (Tesla ve SpaceX CEO'su)
5.
J.D. Vance (ABD Başkan Yardımcısı)
6.
Friedrich Merz (Alman siyasetçi)
7.
Robert F. Kennedy Jr. (ABD Sağlık Bakanı)
8.
Javier Milei (Arjantin Devlet Başkanı)
9.
Ahmed eş-Şara (Suriyeli Geçici Hükümeti Cumhurbaşkanı)
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