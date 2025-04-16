https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/2025in-en-etkili-100-insani-aciklandi-listeye-giren-isimler-dikkat-cekti--1095447783.html
2025'in en etkili 100 insanı açıklandı: Listeye giren isimler dikkat çekti
2025'in en etkili 100 insanı açıklandı: Listeye giren isimler dikkat çekti
Sputnik Türkiye
TIME dergisi, bu yıl 22.'sini yayınladığı 'Dünyanın En Etkili 100 İnsanı' (TIME100) listesini bugün açıkladı. 2025 listesi, dünyayı şekillendiren liderleri... 16.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-16T22:54+0300
2025-04-16T22:54+0300
2025-04-16T22:57+0300
dünya
time
türkiye
dergi
science (dergi)
e-dergi
dergi kapağı
sanatçı
sanatçılar
donald trump
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/0c/1094410460_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_23c749db631cc97e6e883303a5df3df7.jpg
Dünyanın en etkili 100 kişi listesinde Trump rekor kırdı, Musk yine listede yer aldı.2025 yılının en etkili 100 kişisini belirleyen TIME100 listesi yayımlandı. ABD Başkanı Donald Trump, listeye 7. kez girerek bu alanda bir rekor kırdı. Listede teknoloji dünyasından Elon Musk, spor dünyasından Serena Williams gibi küresel ikonlar yer aldı. Bu yılki listede Türkiye'den herhangi bir isim bulunmazken, 32 farklı ülkeden lider ve influencer'lar seçildi.Dünyanın En Etkili 100 İnsanı listesindeki bazı isimler:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/dunyaca-unlu-dergi-duyurdu-turkiyede-gorulmesi-gereken-10-muze-belli-oldu-1093318065.html
i̇ngiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/0c/1094410460_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7c79cf909b150701ef610194abee588f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
time, türkiye, dergi, science (dergi), e-dergi, dergi kapağı, sanatçı, sanatçılar, donald trump, abd, i̇ngiltere
time, türkiye, dergi, science (dergi), e-dergi, dergi kapağı, sanatçı, sanatçılar, donald trump, abd, i̇ngiltere
2025'in en etkili 100 insanı açıklandı: Listeye giren isimler dikkat çekti
22:54 16.04.2025 (güncellendi: 22:57 16.04.2025)
TIME dergisi, bu yıl 22.'sini yayınladığı 'Dünyanın En Etkili 100 İnsanı' (TIME100) listesini bugün açıkladı. 2025 listesi, dünyayı şekillendiren liderleri, yenilikçileri ve kültür ikonlarını bir araya getirirken listede Türkiye'den herhangi bir isim yer almadı. 32 farklı ülkeden ise etkili figürler seçildi.
Dünyanın en etkili 100 kişi listesinde Trump rekor kırdı, Musk yine listede yer aldı.
2025 yılının en etkili 100 kişisini belirleyen TIME100 listesi yayımlandı. ABD Başkanı Donald Trump, listeye 7. kez girerek bu alanda bir rekor kırdı. Listede teknoloji dünyasından Elon Musk, spor dünyasından Serena Williams gibi küresel ikonlar yer aldı. Bu yılki listede Türkiye'den herhangi bir isim bulunmazken, 32 farklı ülkeden lider ve influencer'lar seçildi.
Dünyanın En Etkili 100 İnsanı listesindeki bazı isimler:
1.Keir Starmer
(İngiltere Başbakanı)
2.Claudia Sheinbaum
(Meksika Devlet Başkanı)
3.Donald Trump
(ABD Başkanı)
4.Elon Musk
(Tesla ve SpaceX CEO'su)
5.J.D. Vance
(ABD Başkan Yardımcısı)
6.Friedrich Merz
(Alman siyasetçi)
7.Robert F. Kennedy Jr.
(ABD Sağlık Bakanı)
8.Javier Milei
(Arjantin Devlet Başkanı)
9.Ahmed eş-Şara
(Suriyeli Geçici Hükümeti Cumhurbaşkanı)