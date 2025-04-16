https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/10-yildir-suren-cay-tabagi-kavgasina-son-noktayi-anayasa-mahkemesi-koydu-1095427138.html

10 yıldır süren 'çay tabağı' kavgasına son noktayı Anayasa Mahkemesi koydu

10 yıldır süren 'çay tabağı' kavgasına son noktayı Anayasa Mahkemesi koydu

Sputnik Türkiye

Paşabahçe ve Porland arasında 10 yıldır süren 'çay tabağı' çekişmesinde kazanan taraf Paşabahçe oldu. 16.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-16T11:11+0300

2025-04-16T11:11+0300

2025-04-16T11:11+0300

anayasa mahkemesi (aym)

paşabahçe

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Paşabahçe ve Porland Porselen arasında 10 yıldır devam eden 'çay tabağı' çekişmesine Anayasa Mahkemesi son noktayı koydu. Anayasa Mahkemesi, tasarımla ilgili olarak Porland Porselen'in başvurusunu reddetti. Davalar birbirini takip ettiPorland, yaklaşık 10 yıl önce kullanmakta olduğu bir endüstriyel tasarımın adına tescili için Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvurdu. Tescili iptal edilen tasarım bültende yayınlandı.Bunun üzerine Paşabahçe bu modelin, kendisi tarafından kullanılan ve tescilli olan çay tabağı ile “Aynı veya benzer olması, ayırt edici özelliğinin olmaması” gerekçesi ile Türk Patent ve Marka Kurumu Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’na (YİDK) itiraz etti. Süren davalar 2018’de istinafa, 2020’de AYM’ye taşındı.AYM, Porland AŞ’nin başvurusunu kabul edilemez bularak Paşabahçe’ye karşı açtığı hak ihlali davasını reddetti.

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anayasa mahkemesi (aym), paşabahçe