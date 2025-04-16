https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/10-yildir-suren-cay-tabagi-kavgasina-son-noktayi-anayasa-mahkemesi-koydu-1095427138.html
10 yıldır süren 'çay tabağı' kavgasına son noktayı Anayasa Mahkemesi koydu
10 yıldır süren 'çay tabağı' kavgasına son noktayı Anayasa Mahkemesi koydu
Sputnik Türkiye
Paşabahçe ve Porland arasında 10 yıldır süren 'çay tabağı' çekişmesinde kazanan taraf Paşabahçe oldu. 16.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-16T11:11+0300
2025-04-16T11:11+0300
2025-04-16T11:11+0300
anayasa mahkemesi (aym)
paşabahçe
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/0a/1070891825_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_e8ddd8d0652dea85750cc141f62a6143.jpg
Paşabahçe ve Porland Porselen arasında 10 yıldır devam eden 'çay tabağı' çekişmesine Anayasa Mahkemesi son noktayı koydu. Anayasa Mahkemesi, tasarımla ilgili olarak Porland Porselen'in başvurusunu reddetti. Davalar birbirini takip ettiPorland, yaklaşık 10 yıl önce kullanmakta olduğu bir endüstriyel tasarımın adına tescili için Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvurdu. Tescili iptal edilen tasarım bültende yayınlandı.Bunun üzerine Paşabahçe bu modelin, kendisi tarafından kullanılan ve tescilli olan çay tabağı ile “Aynı veya benzer olması, ayırt edici özelliğinin olmaması” gerekçesi ile Türk Patent ve Marka Kurumu Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’na (YİDK) itiraz etti. Süren davalar 2018’de istinafa, 2020’de AYM’ye taşındı.AYM, Porland AŞ’nin başvurusunu kabul edilemez bularak Paşabahçe’ye karşı açtığı hak ihlali davasını reddetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250314/aym-7-siyasi-partiye-mali-denetim-karari-aldi-1094497383.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/0a/1070891825_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_3683b7023053c80505fa05a794fed473.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
anayasa mahkemesi (aym), paşabahçe
anayasa mahkemesi (aym), paşabahçe
10 yıldır süren 'çay tabağı' kavgasına son noktayı Anayasa Mahkemesi koydu
Paşabahçe ve Porland arasında 10 yıldır süren 'çay tabağı' çekişmesinde kazanan taraf Paşabahçe oldu.
Paşabahçe ve Porland Porselen arasında 10 yıldır devam eden 'çay tabağı' çekişmesine Anayasa Mahkemesi son noktayı koydu. Anayasa Mahkemesi, tasarımla ilgili olarak Porland Porselen'in başvurusunu reddetti.
Davalar birbirini takip etti
Porland, yaklaşık 10 yıl önce kullanmakta olduğu bir endüstriyel tasarımın adına tescili için Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvurdu. Tescili iptal edilen tasarım bültende yayınlandı.
Bunun üzerine Paşabahçe bu modelin, kendisi tarafından kullanılan ve tescilli olan çay tabağı ile “Aynı veya benzer olması, ayırt edici özelliğinin olmaması” gerekçesi ile Türk Patent ve Marka Kurumu Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’na (YİDK) itiraz etti. Süren davalar 2018’de istinafa, 2020’de AYM’ye taşındı.
AYM, Porland AŞ’nin başvurusunu kabul edilemez bularak Paşabahçe’ye karşı açtığı hak ihlali davasını reddetti.