https://anlatilaninotesi.com.tr/20250314/aym-7-siyasi-partiye-mali-denetim-karari-aldi-1094497383.html

AYM, 7 siyasi partiye 'mali denetim' kararı aldı

AYM, 7 siyasi partiye 'mali denetim' kararı aldı

Sputnik Türkiye

Anayasa Mahkemesi, bazı siyasi partilerin mali denetim sonuçlarını açıkladı, İlk Parti’ye suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. 14.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-14T03:55+0300

2025-03-14T03:55+0300

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anayasa mahkemesi (aym)

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Anayasa Mahkemesi (AYM), Demokrat Parti, Zafer Partisi, Adalet Partisi, Devlet Partisi, Kürdistan Sosyalist Partisi, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi ile İlk Parti’nin mali denetimlerine ilişkin kararlarını Resmi Gazete’de yayımladı.Kararlara göre, Devlet Partisi ve İlk Parti’nin 2020 yılı, Demokrat Parti, Zafer Partisi, Adalet Partisi, Kürdistan Sosyalist Partisi ve Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi’nin ise 2021 yılı mali denetimleri gerçekleştirildi.Defter teslimi yapmayan İlk Parti'ye suç duyurusuYüksek Mahkeme, İlk Parti’nin genel merkez kesin hesabını oluşturan gelir-gider belgeleri ile bu belgelerin kaydedildiği defterlerin teslim edilmemesi nedeniyle, parti yetkilileri hakkında yasal işlem başlatılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.AYM, mali denetimi yapılan diğer siyasi partilerin belirtilen yıllara ait kesin hesaplarının, mevcut bilgi ve belgelere göre doğru, dengeli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’na uygun olduğuna hükmetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250313/chpli-sisli-belediye-meclis-uyesi-ozcan-partisinden-istifa-etti-1094491301.html

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