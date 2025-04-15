https://anlatilaninotesi.com.tr/20250415/zaharovadan-sirbistanin-abye-katiliminin-reddedilecegi-iddialarina-tepki-avro-nazizm-yeniden-1095417709.html

Zaharova’dan ‘Sırbistan’ın AB’ye katılımının reddedileceği’ iddialarına tepki: Avro-Nazizm yeniden canlanıyor

Zaharova’dan ‘Sırbistan’ın AB’ye katılımının reddedileceği’ iddialarına tepki: Avro-Nazizm yeniden canlanıyor

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Avrupa Birliği’nin (AB) Moskova’daki 9 Mayıs Zafer Geçidi törenine yönelik katılıma getirdiği yasağı... 15.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-15T21:57+0300

2025-04-15T21:57+0300

2025-04-15T22:59+0300

dünya

rusya dışişleri bakanlığı

mariya zaharova

avrupa birliği

sırbistan

aleksandar vucic

ab

kaja kallas

moskova

9 mayıs

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Financial Times’ta yer alan “Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in Moskova'daki Zafer Geçidi'ne katılması halinde Sırbistan'ın AB'ye katılımının reddedilebileceği” yönündeki iddiayı Telegram kanalından değerlendiren Zaharova, bunun Avro-Nazizmin yeniden canlandığı anlamına geleceğini söyledi.Zaharova, “Eğer bu doğruysa, Avro-Nazizm gözlerimizin önünde yeniden canlanıyor demektir. Faşistler 80 yıl önce ‘ikinci sınıf’ olarak gördükleri insanları vatanlarından, etnik kökenlerinden ve inançlarından vazgeçmeye işte böyle zorladı” ifadelerine yer verdi. Daha önce AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Avrupa Birliği'nin aday ülkelere, Moskova'daki 9 Mayıs geçit törenine katılmalarını hoş karşılamadığını ve kendisinin de katılmayı planlamadığını ilettiğini söylemişti.Rusya'da bu yıl Büyük Vatanseverlik Savaşı'nda Nazilere karşı kazanılan Zaferin 80. yıldönümü kutlanacak. Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova'da 9 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Zafer Geçidi'ne 20'den fazla hükümet başkanının katılmasının beklendiğini ifade etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250415/slovakya-basbakani-fico-moskovadaki-zafer-gecidine-katilmami-hic-kimse-engelleyemez-1095413912.html

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rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, avrupa birliği, sırbistan, aleksandar vucic, ab, kaja kallas, moskova, 9 mayıs