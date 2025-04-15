https://anlatilaninotesi.com.tr/20250415/slovakya-basbakani-fico-moskovadaki-zafer-gecidine-katilmami-hic-kimse-engelleyemez-1095413912.html

Slovakya Başbakanı Fico: Moskova'daki Zafer Geçidi'ne katılmamı hiç kimse engelleyemez

Slovakya Başbakanı Fico: Moskova'daki Zafer Geçidi'ne katılmamı hiç kimse engelleyemez

Sputnik Türkiye

Slovakya Başbakanı Fico, AB diplomasi şefi Kallas'ın Rusya'daki 9 Mayıs Zafer Geçidi'ne katılıma ilişkin sözlerine tepki göstererek, törene katılacağını ve... 15.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-15T19:51+0300

2025-04-15T19:51+0300

2025-04-15T19:51+0300

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kızıl ordu

moskova

fico

9 mayıs zafer bayramı

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Slovakya Başbakanı Robert Fico, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın Rusya'daki 9 Mayıs Zafer Geçidi törenine katılıma ilişkin sözlerine tepki göstererek, etkinliğe katılacağını ve bunu hiç kimsenin yasaklayamayacağını vurguladı.Kallas, daha önce yaptığı açıklamada Avrupa Birliği'nin aday ülkelere, Moskova'daki 9 Mayıs geçit törenine katılmalarını memnuniyetle karşılamadığını ve kendisinin de katılmayı planlamadığını ilettiğini söylemişti.Fico, Kallas'ın sözlerine ilişkin yorumunda, "9 Mayıs'ta Moskova'ya gidiyorum. Sayın Kallas'ın uyarısı bir şantaj mı, yoksa Moskova'dan dönünce cezalandırılacağımın duyurusu mu? Bilmiyorum, fakat 1939’da değil, 2025’te olduğumuzu biliyorum” ifadelerini kullandı.Avrupa diplomasi şefinin uyarısının Avrupa Birliği'nde demokrasinin özü hakkında bir tartışmanın gerekliliğine işaret ettiğine dikkat çeken Fico, şunları söyledi:Rusya'da bu yıl Büyük Vatanseverlik Savaşı'nda Nazilere karşı kazanılan Zaferin 80. yıldönümü kutlanacak. Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova'da 9 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Zafer Geçidi'ne 20'den fazla hükümet başkanının katılmasının beklendiğini ifade etmişti.

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