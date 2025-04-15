https://anlatilaninotesi.com.tr/20250415/slovakya-basbakani-fico-moskovadaki-zafer-gecidine-katilmami-hic-kimse-engelleyemez-1095413912.html
Slovakya Başbakanı Fico: Moskova'daki Zafer Geçidi'ne katılmamı hiç kimse engelleyemez
Slovakya Başbakanı Fico: Moskova'daki Zafer Geçidi'ne katılmamı hiç kimse engelleyemez
Sputnik Türkiye
Slovakya Başbakanı Fico, AB diplomasi şefi Kallas'ın Rusya'daki 9 Mayıs Zafer Geçidi'ne katılıma ilişkin sözlerine tepki göstererek, törene katılacağını ve... 15.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-15T19:51+0300
2025-04-15T19:51+0300
2025-04-15T19:51+0300
dünya
slovakya
robert fico
avrupa
avrupa birliği
ab
kızıl ordu
moskova
fico
9 mayıs zafer bayramı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/0f/1095413730_0:56:1183:721_1920x0_80_0_0_2da51fc874c00468f3f80695f97b2520.png
Slovakya Başbakanı Robert Fico, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın Rusya'daki 9 Mayıs Zafer Geçidi törenine katılıma ilişkin sözlerine tepki göstererek, etkinliğe katılacağını ve bunu hiç kimsenin yasaklayamayacağını vurguladı.Kallas, daha önce yaptığı açıklamada Avrupa Birliği'nin aday ülkelere, Moskova'daki 9 Mayıs geçit törenine katılmalarını memnuniyetle karşılamadığını ve kendisinin de katılmayı planlamadığını ilettiğini söylemişti.Fico, Kallas'ın sözlerine ilişkin yorumunda, "9 Mayıs'ta Moskova'ya gidiyorum. Sayın Kallas'ın uyarısı bir şantaj mı, yoksa Moskova'dan dönünce cezalandırılacağımın duyurusu mu? Bilmiyorum, fakat 1939’da değil, 2025’te olduğumuzu biliyorum” ifadelerini kullandı.Avrupa diplomasi şefinin uyarısının Avrupa Birliği'nde demokrasinin özü hakkında bir tartışmanın gerekliliğine işaret ettiğine dikkat çeken Fico, şunları söyledi:Rusya'da bu yıl Büyük Vatanseverlik Savaşı'nda Nazilere karşı kazanılan Zaferin 80. yıldönümü kutlanacak. Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova'da 9 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Zafer Geçidi'ne 20'den fazla hükümet başkanının katılmasının beklendiğini ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250415/kremlin-washington-ve-moskova-ukraynada-baris-icin-yogun-bir-calisma-yuruturken-avrupa-savas-adina-1095405619.html
slovakya
moskova
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/0f/1095413730_139:0:1183:783_1920x0_80_0_0_cb9748beacba7422aeec7b41e2e7c02e.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
slovakya, robert fico, avrupa, avrupa birliği, ab, kızıl ordu, moskova, fico, 9 mayıs zafer bayramı, zafer geçidi , kaja kallas, tepki, kremlin, rusya, büyük vatanseverlik savaşı
slovakya, robert fico, avrupa, avrupa birliği, ab, kızıl ordu, moskova, fico, 9 mayıs zafer bayramı, zafer geçidi , kaja kallas, tepki, kremlin, rusya, büyük vatanseverlik savaşı
Slovakya Başbakanı Fico: Moskova'daki Zafer Geçidi'ne katılmamı hiç kimse engelleyemez
Slovakya Başbakanı Fico, AB diplomasi şefi Kallas'ın Rusya'daki 9 Mayıs Zafer Geçidi'ne katılıma ilişkin sözlerine tepki göstererek, törene katılacağını ve bunu hiç kimsenin yasaklayamayacağını belirtti.
Slovakya Başbakanı Robert Fico, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın Rusya'daki 9 Mayıs Zafer Geçidi törenine katılıma ilişkin sözlerine tepki göstererek, etkinliğe katılacağını ve bunu hiç kimsenin yasaklayamayacağını vurguladı.
Kallas, daha önce yaptığı açıklamada Avrupa Birliği'nin aday ülkelere, Moskova'daki 9 Mayıs geçit törenine katılmalarını memnuniyetle karşılamadığını ve kendisinin de katılmayı planlamadığını ilettiğini söylemişti.
Fico, Kallas'ın sözlerine ilişkin yorumunda, "9 Mayıs'ta Moskova'ya gidiyorum. Sayın Kallas'ın uyarısı bir şantaj mı, yoksa Moskova'dan dönünce cezalandırılacağımın duyurusu mu? Bilmiyorum, fakat 1939’da değil, 2025’te olduğumuzu biliyorum” ifadelerini kullandı.
Avrupa diplomasi şefinin uyarısının Avrupa Birliği'nde demokrasinin özü hakkında bir tartışmanın gerekliliğine işaret ettiğine dikkat çeken Fico, şunları söyledi:
Sayın Kallas, egemen bir ülke olan Slovakya'nın meşru başbakanı olduğumu bildirmek isterim. Hiç kimse bana nereye gitmem veya gitmemem gerektiği konusunda talimat veremez. Slovakya'nın kurtarılması sırasında ölen binlerce Kızıl Ordu askerine saygı duruşunda bulunmak üzere Moskova'ya gideceğim.
Rusya'da bu yıl Büyük Vatanseverlik Savaşı'nda Nazilere karşı kazanılan Zaferin 80. yıldönümü kutlanacak. Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova'da 9 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Zafer Geçidi'ne 20'den fazla hükümet başkanının katılmasının beklendiğini ifade etmişti.