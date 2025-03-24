https://anlatilaninotesi.com.tr/20250324/adile-nasitin-yegeni-nasit-ozcandan-uzucu-haber-beyin-kanamasi-agir-ve-kalici-hasarlara-yol-acti-1094804665.html
Adile Naşit'in yeğeni Naşit Özcan'dan üzücü haber: 'Beyin kanaması ağır ve kalıcı hasarlara yol açtı'
Adile Naşit'in yeğeni Naşit Özcan'dan üzücü haber: 'Beyin kanaması ağır ve kalıcı hasarlara yol açtı'
Sputnik Türkiye
Yoğun bakımda tedavisi süren ünlü tiyatrocu Naşit Özcan'ın solunum cihazına bağlı olduğu belirtildi. 24.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-24T10:34+0300
2025-03-24T10:34+0300
2025-03-24T10:34+0300
yaşam
naşit özcan
adile naşit
yoğun bakım
beyin kanaması
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Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Adile Naşit'in yeğeni ve ünlü tiyatrocu Naşit Özcan'dan üzücü haberi hayat arkadaşı paylaştı. Ünlü oyuncunun geçirdiği beyin kanamasının ağır ve kalıcı hasarlara neden olduğu belirtilirken, solunum cihazına bağlı ve bilincinin de bulanık olduğu kaydedildi. Bir aydır yoğun bakımda Geçen ay beyin kanaması geçiren ve yoğun bakıma alınan ünlü oyuncu Naşit Özcan'ın sağlık durumuyla ilgili bilgi paylaşımını ünlü oyuncunun hayat arkadaşı yaptı. Yapılan açıklamada ünlü oyuncunun beyin kanamasının ağır ve kalıcı hasarlara neden olduğu belirtilirken şu bilgilere yer verildi: "Merhaba herkese.. Naşit'in durumuyla ilgili güzel şeyler yazmak isterdim ama maalesef geçirdiği beyin kanaması ağır ve kalıcı hasarlara yol açtı... Israrla ve elbette haklı olarak detay öğrenmek isteyen sevgili dostları için yapıyorum bu paylaşımı... Hala yoğun bakımda...solunum cihazına bağlı, bilinci bulanık... Bu şekilde bir haftadır stabil. Buradan verebileceğim bilgi bu kadar anlayışınıza sığınıyorum... Sevgilerimle Elif..."Naşit Özcan kimdir?1 Ocak 1957'de İstanbul'da doğan Necip Naşit Özcan, ilk kez sahneye 1971 yılında Gönül Ülkü - Gazanfer Özcan Tiyatrosu'nda yönetmenliğini Ferih Egemen'in yaptığı Ben Çalmadım adlı çocuk oyunuyla çıktı. Tiyatro hayatı ise 1977 yılında Akbank Çocuk Tiyatrosu'nda başladı. Tiyatro eğitimini ise 1979-80 döneminde Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nun açtığı kurslarda aldı.1994 yılında Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım adlı oyunda Vicdani rolüyle, 2000 yılında Kadın ile Memur adlı oyunda Memur rolüyle Afife Jale Ödülleri'ne en iyi erkek oyuncu dalında aday oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/adile-nasitin-yegeni-nasit-ozcan-yogun-bakimda-entube-edilen-oyuncunun-durumu-nasil-1094028981.html
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naşit özcan, adile naşit, yoğun bakım, beyin kanaması
naşit özcan, adile naşit, yoğun bakım, beyin kanaması
Adile Naşit'in yeğeni Naşit Özcan'dan üzücü haber: 'Beyin kanaması ağır ve kalıcı hasarlara yol açtı'
Yoğun bakımda tedavisi süren ünlü tiyatrocu Naşit Özcan'ın solunum cihazına bağlı olduğu belirtildi.
Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Adile Naşit'in yeğeni ve ünlü tiyatrocu Naşit Özcan'dan üzücü haberi hayat arkadaşı paylaştı. Ünlü oyuncunun geçirdiği beyin kanamasının ağır ve kalıcı hasarlara neden olduğu belirtilirken, solunum cihazına bağlı ve bilincinin de bulanık olduğu kaydedildi.
Geçen ay beyin kanaması geçiren ve yoğun bakıma alınan ünlü oyuncu Naşit Özcan'ın sağlık durumuyla ilgili bilgi paylaşımını ünlü oyuncunun hayat arkadaşı yaptı. Yapılan açıklamada ünlü oyuncunun beyin kanamasının ağır ve kalıcı hasarlara neden olduğu belirtilirken şu bilgilere yer verildi:
"Merhaba herkese.. Naşit'in durumuyla ilgili güzel şeyler yazmak isterdim ama maalesef geçirdiği beyin kanaması ağır ve kalıcı hasarlara yol açtı... Israrla ve elbette haklı olarak detay öğrenmek isteyen sevgili dostları için yapıyorum bu paylaşımı... Hala yoğun bakımda...solunum cihazına bağlı, bilinci bulanık... Bu şekilde bir haftadır stabil. Buradan verebileceğim bilgi bu kadar anlayışınıza sığınıyorum... Sevgilerimle Elif..."
1 Ocak 1957'de İstanbul'da doğan Necip Naşit Özcan, ilk kez sahneye 1971 yılında Gönül Ülkü - Gazanfer Özcan Tiyatrosu'nda yönetmenliğini Ferih Egemen'in yaptığı Ben Çalmadım adlı çocuk oyunuyla çıktı. Tiyatro hayatı ise 1977 yılında Akbank Çocuk Tiyatrosu'nda başladı. Tiyatro eğitimini ise 1979-80 döneminde Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nun açtığı kurslarda aldı.1994 yılında Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım adlı oyunda Vicdani rolüyle, 2000 yılında Kadın ile Memur adlı oyunda Memur rolüyle Afife Jale Ödülleri'ne en iyi erkek oyuncu dalında aday oldu.