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TRT ile yolları ayrılmıştı: Ünlü oyuncudan ilk açıklama geldi
TRT ile yolları ayrılmıştı: Ünlü oyuncudan ilk açıklama geldi
Sputnik Türkiye
Oyuncu Aybüke Pusat'a verdiği destek nedeniyle "Muhabir" dizisinden çıkarılan Başak Gümülcinelioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla gündeme geldi... 05.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-05T10:23+0300
2025-04-05T10:23+0300
2025-04-05T10:26+0300
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başak gümülcinelioğlu
aybüke pusat
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Oyuncu Başak Gümülcinelioğlu, meslektaşı Aybüke Pusat’ın boykot paylaşımı nedeniyle "Teşkilat" dizisinden çıkarılmasına tepki gösteren isimler arasında yer aldı. Gümülcinelioğlu’nun TRT ile yolları ayrıldı ve "Muhabir" dizisindeki rolü sonlandırıldı. Bu gelişme sonrası birçok oyuncu dayanışma mesajları yayınladı.Gümülcinelioğlu'ndan açıklamaInstagram üzerinden açıklama yapan oyuncu, kendisine gönderilen destek mesajlarına teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:“Ülkemin eksiksiz her bölgesinin onlarca köyünde yıllarca hizmet etmiş, kendi ayakları üstünde duran bir ebe-hemşire kadın tarafından büyütüldüm. Hakkımı savunmayı o öğretti bana... Ekmeğin er ya da geç hak eden tarafından elbet kazanıldığını da layığıyla bilirim. 34 yaşında yetişkin bir kadın olarak, biliyorum ki omurga her şeydir.”Pusat'a verilen destek sadece Gümülcinelioğlu’yla sınırlı değil. Daha önce Furkan Andıç ve Boran Kuzum gibi oyuncular da aynı nedenle TRT projelerinden çıkarılmıştı.Başak Gümülcinelioğlu kimdir?1991 yılında İstanbul'da doğan Başak Gümülcinelioğlu, Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi mezunudur. İstanbul Teknik Üniversitesi’nde yüksek lisans yaptıktan sonra, oyunculuk kariyerine tiyatro ile adım attı. ‘Barut Fıçısı’ ve ‘Hababam Sınıfı’ gibi oyunlarla sahnede yer aldı. Ekranlarda ise ‘Sen Çal Kapımı’, ‘Yargı’ ve ‘Sipahi’ dizilerindeki rolleriyle tanındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250403/trtden-kararlar-art-arda-geliyor-oyuncu--basak-gumulcinelioglu-diziden-cikarildi-1095107567.html
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başak gümülcinelioğlu, aybüke pusat, boykot, 2 nisan boykot çağrısı, trt
başak gümülcinelioğlu, aybüke pusat, boykot, 2 nisan boykot çağrısı, trt
TRT ile yolları ayrılmıştı: Ünlü oyuncudan ilk açıklama geldi
10:23 05.04.2025 (güncellendi: 10:26 05.04.2025)
Oyuncu Aybüke Pusat'a verdiği destek nedeniyle "Muhabir" dizisinden çıkarılan Başak Gümülcinelioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla gündeme geldi. Gümülcinelioğlu, "Ekmeğin er ya da geç hak eden tarafından elbet kazanıldığını da layığıyla bilirim" dedi.
Oyuncu Başak Gümülcinelioğlu, meslektaşı Aybüke Pusat’ın boykot paylaşımı nedeniyle "Teşkilat" dizisinden çıkarılmasına tepki gösteren isimler arasında yer aldı. Gümülcinelioğlu’nun TRT ile yolları ayrıldı ve "Muhabir" dizisindeki rolü sonlandırıldı. Bu gelişme sonrası birçok oyuncu dayanışma mesajları yayınladı.
Gümülcinelioğlu'ndan açıklama
Instagram üzerinden açıklama yapan oyuncu, kendisine gönderilen destek mesajlarına teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:
“Ülkemin eksiksiz her bölgesinin onlarca köyünde yıllarca hizmet etmiş, kendi ayakları üstünde duran bir ebe-hemşire kadın tarafından büyütüldüm. Hakkımı savunmayı o öğretti bana... Ekmeğin er ya da geç hak eden tarafından elbet kazanıldığını da layığıyla bilirim. 34 yaşında yetişkin bir kadın olarak, biliyorum ki omurga her şeydir.”
Pusat'a verilen destek sadece Gümülcinelioğlu’yla sınırlı değil. Daha önce Furkan Andıç ve Boran Kuzum gibi oyuncular da aynı nedenle TRT projelerinden çıkarılmıştı.
Başak Gümülcinelioğlu kimdir?
1991 yılında İstanbul'da doğan Başak Gümülcinelioğlu, Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi mezunudur. İstanbul Teknik Üniversitesi’nde yüksek lisans yaptıktan sonra, oyunculuk kariyerine tiyatro ile adım attı. ‘Barut Fıçısı’ ve ‘Hababam Sınıfı’ gibi oyunlarla sahnede yer aldı. Ekranlarda ise ‘Sen Çal Kapımı’, ‘Yargı’ ve ‘Sipahi’ dizilerindeki rolleriyle tanındı.