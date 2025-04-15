https://anlatilaninotesi.com.tr/20250415/tbmmde-zirai-donun-olumsuz-etkilerinin-arastirilmasi-icin-komisyon-kurulacak-1095417959.html
TBMM’de zirai donun olumsuz etkilerinin araştırılması için komisyon kuruldu
TBMM’de zirai donun olumsuz etkilerinin araştırılması için komisyon kuruldu
Sputnik Türkiye
TBMM Genel Kurulu'nda zirai donun olumsuz etkilerinin araştırılması için komisyon kurulmasına yönelik verilen ortak önerge kabul edildi. Oluşturulacak komisyon... 15.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-15T22:49+0300
2025-04-15T22:49+0300
2025-04-15T23:13+0300
türki̇ye
haberler
tbmm
zirai don
son dakika
araştırma komisyonu
meclis araştırma komisyonu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/01/1088657328_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_80958b8d3d9bc4a80ba54e65cc1cd964.jpg
TBMM Genel Kurulu'nda, zirai don olayının sonuçlarının araştırılması, üreticilerin ve tarımsal ürünlerin uğradığı zararların tespiti ve gelecekte yaşanabilecek benzer olayların etkilerinin en aza indirilmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu.Genel Kurulda kabul edilen Danışma Kurulu önerisiyle, siyasi partilerin zirai dona ilişkin Meclis Araştırması açılmasına yönelik önergeleri birleştirilerek görüşüldü.Görüşmelerin ardından yapılan oylamada tüm siyasi partiler olumlu oy kullandı.22 üyeden oluşacak komisyonun çalışma süresi 3 ay olacak ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilecek. Komisyonun üyeleri daha sonra belirlenecek.Araştırma Komisyonunun kurulmasının kabul edilmesinin ardından Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250414/ceviz-agaclarinin-dallari-yesilden-siyaha-dondu--yuzde-100u-zirai-dondan-etkilendi-yuzde-100-zayiat-1095387790.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/01/1088657328_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_dcc51d17a5d80fe2dab02c746d26573f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
haberler, tbmm, zirai don, son dakika, araştırma komisyonu, meclis araştırma komisyonu
haberler, tbmm, zirai don, son dakika, araştırma komisyonu, meclis araştırma komisyonu
TBMM’de zirai donun olumsuz etkilerinin araştırılması için komisyon kuruldu
22:49 15.04.2025 (güncellendi: 23:13 15.04.2025)
TBMM Genel Kurulu'nda zirai donun olumsuz etkilerinin araştırılması için komisyon kurulmasına yönelik verilen ortak önerge kabul edildi. Oluşturulacak komisyon 3 ay boyunca çalışacak.
TBMM Genel Kurulu'nda, zirai don olayının sonuçlarının araştırılması, üreticilerin ve tarımsal ürünlerin uğradığı zararların tespiti ve gelecekte yaşanabilecek benzer olayların etkilerinin en aza indirilmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu.
Genel Kurulda kabul edilen Danışma Kurulu önerisiyle, siyasi partilerin zirai dona ilişkin Meclis Araştırması açılmasına yönelik önergeleri birleştirilerek görüşüldü.
Görüşmelerin ardından yapılan oylamada tüm siyasi partiler olumlu oy kullandı.
22 üyeden oluşacak komisyonun çalışma süresi 3 ay olacak ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilecek. Komisyonun üyeleri daha sonra belirlenecek.
Araştırma Komisyonunun kurulmasının kabul edilmesinin ardından Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.