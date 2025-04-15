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TBMM’de zirai donun olumsuz etkilerinin araştırılması için komisyon kuruldu
TBMM’de zirai donun olumsuz etkilerinin araştırılması için komisyon kuruldu
Sputnik Türkiye
TBMM Genel Kurulu'nda zirai donun olumsuz etkilerinin araştırılması için komisyon kurulmasına yönelik verilen ortak önerge kabul edildi. Oluşturulacak komisyon... 15.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-15T22:49+0300
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TBMM Genel Kurulu'nda, zirai don olayının sonuçlarının araştırılması, üreticilerin ve tarımsal ürünlerin uğradığı zararların tespiti ve gelecekte yaşanabilecek benzer olayların etkilerinin en aza indirilmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu.Genel Kurulda kabul edilen Danışma Kurulu önerisiyle, siyasi partilerin zirai dona ilişkin Meclis Araştırması açılmasına yönelik önergeleri birleştirilerek görüşüldü.Görüşmelerin ardından yapılan oylamada tüm siyasi partiler olumlu oy kullandı.22 üyeden oluşacak komisyonun çalışma süresi 3 ay olacak ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilecek. Komisyonun üyeleri daha sonra belirlenecek.Araştırma Komisyonunun kurulmasının kabul edilmesinin ardından Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250414/ceviz-agaclarinin-dallari-yesilden-siyaha-dondu--yuzde-100u-zirai-dondan-etkilendi-yuzde-100-zayiat-1095387790.html
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haberler, tbmm, zirai don, son dakika, araştırma komisyonu, meclis araştırma komisyonu
haberler, tbmm, zirai don, son dakika, araştırma komisyonu, meclis araştırma komisyonu

TBMM’de zirai donun olumsuz etkilerinin araştırılması için komisyon kuruldu

22:49 15.04.2025 (güncellendi: 23:13 15.04.2025)
© AATBMM
TBMM - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2025
© AA
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TBMM Genel Kurulu'nda zirai donun olumsuz etkilerinin araştırılması için komisyon kurulmasına yönelik verilen ortak önerge kabul edildi. Oluşturulacak komisyon 3 ay boyunca çalışacak.
TBMM Genel Kurulu'nda, zirai don olayının sonuçlarının araştırılması, üreticilerin ve tarımsal ürünlerin uğradığı zararların tespiti ve gelecekte yaşanabilecek benzer olayların etkilerinin en aza indirilmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu.
Genel Kurulda kabul edilen Danışma Kurulu önerisiyle, siyasi partilerin zirai dona ilişkin Meclis Araştırması açılmasına yönelik önergeleri birleştirilerek görüşüldü.
Görüşmelerin ardından yapılan oylamada tüm siyasi partiler olumlu oy kullandı.
22 üyeden oluşacak komisyonun çalışma süresi 3 ay olacak ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilecek. Komisyonun üyeleri daha sonra belirlenecek.
Araştırma Komisyonunun kurulmasının kabul edilmesinin ardından Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.
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