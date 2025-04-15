https://anlatilaninotesi.com.tr/20250415/tbmmde-zirai-donun-olumsuz-etkilerinin-arastirilmasi-icin-komisyon-kurulacak-1095417959.html

TBMM’de zirai donun olumsuz etkilerinin araştırılması için komisyon kuruldu

TBMM’de zirai donun olumsuz etkilerinin araştırılması için komisyon kuruldu

Sputnik Türkiye

TBMM Genel Kurulu'nda zirai donun olumsuz etkilerinin araştırılması için komisyon kurulmasına yönelik verilen ortak önerge kabul edildi. Oluşturulacak komisyon... 15.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-15T22:49+0300

2025-04-15T22:49+0300

2025-04-15T23:13+0300

türki̇ye

haberler

tbmm

zirai don

son dakika

araştırma komisyonu

meclis araştırma komisyonu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/01/1088657328_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_80958b8d3d9bc4a80ba54e65cc1cd964.jpg

TBMM Genel Kurulu'nda, zirai don olayının sonuçlarının araştırılması, üreticilerin ve tarımsal ürünlerin uğradığı zararların tespiti ve gelecekte yaşanabilecek benzer olayların etkilerinin en aza indirilmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu.Genel Kurulda kabul edilen Danışma Kurulu önerisiyle, siyasi partilerin zirai dona ilişkin Meclis Araştırması açılmasına yönelik önergeleri birleştirilerek görüşüldü.Görüşmelerin ardından yapılan oylamada tüm siyasi partiler olumlu oy kullandı.22 üyeden oluşacak komisyonun çalışma süresi 3 ay olacak ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilecek. Komisyonun üyeleri daha sonra belirlenecek.Araştırma Komisyonunun kurulmasının kabul edilmesinin ardından Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250414/ceviz-agaclarinin-dallari-yesilden-siyaha-dondu--yuzde-100u-zirai-dondan-etkilendi-yuzde-100-zayiat-1095387790.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

haberler, tbmm, zirai don, son dakika, araştırma komisyonu, meclis araştırma komisyonu