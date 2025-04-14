https://anlatilaninotesi.com.tr/20250414/ceviz-agaclarinin-dallari-yesilden-siyaha-dondu--yuzde-100u-zirai-dondan-etkilendi-yuzde-100-zayiat-1095387790.html
Ceviz ağaçlarının dalları yeşilden siyaha döndü: 'Yüzde 100'ü zirai dondan etkilendi, yüzde 100 zayiat var'
Ceviz ağaçlarının dalları yeşilden siyaha döndü: 'Yüzde 100'ü zirai dondan etkilendi, yüzde 100 zayiat var'
Sputnik Türkiye
Türkiye genelinde etkili olan zirai don ceviz üretiminde önemli ölçüde zarara yol açtı. Ülkenin yüzde 8 ceviz üretiminin sağlandığı Çorum'un Oğuzlar ilçesinde... 14.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-14T22:10+0300
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türkiye
türki̇ye
ceviz
zirai don
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Türkiye genelinde mevsim normallerinin altında sıcaklıkların seyrettiği nisan ayında yaşanan zirai don ceviz bahçelerini de etkiledi.11 Nisan'da etkili olan zirai donun Çorum'un Oğuzlar ilçesindeki ceviz ağaçlarına verdiği zarar dronla havadan görüntülendi.Yeni filizlenen ceviz ağaçlarının dallarının yeşilden siyaha döndüğü görüntülere yansıdı.Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, cevizlerin yüzde yüzünün zirai dondan etkilendiğini ve yüzde yüz zayiat yaşandığını aktardı. Çiftçilerimizin mağduriyetinin giderilmesi için gerekli desteği vereceklerini söyleyen Cebeci, zararın en kısa sürede tespit edilmesinin önemine vurgu yaptı. Cebeci Yaşanan olumsuzluğun ilçe ekonomisi gibi Türkiye ekonomisine de yansımaları olacağını anlatarak, "Türkiye'de 36 ilde zayiat olduğunu biliyoruz" dedi.Çorum'un Oğuzlar ilçesi Türkiye'nin toplam ceviz üretiminin yüzde 8'ini karşılıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250414/bakan-yumakli-duyurdu-don-olayi-meyve-cesitlerini-maalesef-etkiledi-1095387306.html
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türkiye, ceviz, zirai don
türkiye, ceviz, zirai don
Ceviz ağaçlarının dalları yeşilden siyaha döndü: 'Yüzde 100'ü zirai dondan etkilendi, yüzde 100 zayiat var'
Türkiye genelinde etkili olan zirai don ceviz üretiminde önemli ölçüde zarara yol açtı. Ülkenin yüzde 8 ceviz üretiminin sağlandığı Çorum'un Oğuzlar ilçesinde ceviz ağaçları siyaha döndü. Belediye Başkanı ceviz ağaçlarında yüzde yüz zayiat olduğunu belirtti.
Türkiye genelinde mevsim normallerinin altında sıcaklıkların seyrettiği nisan ayında yaşanan zirai don ceviz bahçelerini de etkiledi.
11 Nisan'da etkili olan zirai donun Çorum'un Oğuzlar ilçesindeki ceviz ağaçlarına verdiği zarar dronla havadan görüntülendi.
Yeni filizlenen ceviz ağaçlarının dallarının yeşilden siyaha döndüğü görüntülere yansıdı.
Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, cevizlerin yüzde yüzünün zirai dondan etkilendiğini ve yüzde yüz zayiat yaşandığını aktardı.
Çiftçilerimizin mağduriyetinin giderilmesi için gerekli desteği vereceklerini söyleyen Cebeci, zararın en kısa sürede tespit edilmesinin önemine vurgu yaptı.
Cebeci Yaşanan olumsuzluğun ilçe ekonomisi gibi Türkiye ekonomisine de yansımaları olacağını anlatarak, "Türkiye'de 36 ilde zayiat olduğunu biliyoruz" dedi.
Çorum'un Oğuzlar ilçesi Türkiye'nin toplam ceviz üretiminin yüzde 8'ini karşılıyor.