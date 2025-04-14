https://anlatilaninotesi.com.tr/20250414/ceviz-agaclarinin-dallari-yesilden-siyaha-dondu--yuzde-100u-zirai-dondan-etkilendi-yuzde-100-zayiat-1095387790.html

Ceviz ağaçlarının dalları yeşilden siyaha döndü: 'Yüzde 100'ü zirai dondan etkilendi, yüzde 100 zayiat var'

Ceviz ağaçlarının dalları yeşilden siyaha döndü: 'Yüzde 100'ü zirai dondan etkilendi, yüzde 100 zayiat var'

Sputnik Türkiye

Türkiye genelinde etkili olan zirai don ceviz üretiminde önemli ölçüde zarara yol açtı. Ülkenin yüzde 8 ceviz üretiminin sağlandığı Çorum'un Oğuzlar ilçesinde... 14.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-14T22:10+0300

2025-04-14T22:10+0300

2025-04-14T22:10+0300

türkiye

türki̇ye

ceviz

zirai don

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Türkiye genelinde mevsim normallerinin altında sıcaklıkların seyrettiği nisan ayında yaşanan zirai don ceviz bahçelerini de etkiledi.11 Nisan'da etkili olan zirai donun Çorum'un Oğuzlar ilçesindeki ceviz ağaçlarına verdiği zarar dronla havadan görüntülendi.Yeni filizlenen ceviz ağaçlarının dallarının yeşilden siyaha döndüğü görüntülere yansıdı.Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, cevizlerin yüzde yüzünün zirai dondan etkilendiğini ve yüzde yüz zayiat yaşandığını aktardı. Çiftçilerimizin mağduriyetinin giderilmesi için gerekli desteği vereceklerini söyleyen Cebeci, zararın en kısa sürede tespit edilmesinin önemine vurgu yaptı. Cebeci Yaşanan olumsuzluğun ilçe ekonomisi gibi Türkiye ekonomisine de yansımaları olacağını anlatarak, "Türkiye'de 36 ilde zayiat olduğunu biliyoruz" dedi.Çorum'un Oğuzlar ilçesi Türkiye'nin toplam ceviz üretiminin yüzde 8'ini karşılıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250414/bakan-yumakli-duyurdu-don-olayi-meyve-cesitlerini-maalesef-etkiledi-1095387306.html

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