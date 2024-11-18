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Adliye tuvaletinde gizli kamera skandalı: Zabıt katibi tutuklandı
Adliye tuvaletinde gizli kamera skandalı: Zabıt katibi tutuklandı
Sputnik Türkiye
Trabzon Adliyesi'nde zabıt katibi 41 yaşındaki G.S. idare mahkemesi çalışanlarının kullandığı kadınlar tuvaletine gizli kamera yerleştirdi. Çalışanların fark... 18.11.2024, Sputnik Türkiye
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türkiye
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adliye
trabzon
gizli kamera
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sapık
polis
tuvalet
kadınlar tuvaleti
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Trabzon Adliyesi'nde kadınların kullandığı tuvalete gizli kamera yerleştirildiği belirlendi.Sabah'ın aktardığına göre 41 yaşında idare mahkemesi mutemedi zabıt katibi G.S. kadınlar tuvaletine gizli kamera sistemi kurdu. Trabzon Adliyesi çalışanları tarafından fark edilen düzenek polise ihbar edildi. Yapılan incelemede zabıt katibinin telefonunda gizli kamera yazılımı tespit edildi. Uzun süredir tuvaleti izleyen zabıt katibi G.S. polis tarafından gözaltına alındı. Nöbetçi savcılık tarafından sorgulanan G.S. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlaması ile tutuklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/kas-adliyesinde-makam-tuvaleti-gerginligi-1083890055.html
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katip, adliye, trabzon, gizli kamera, kadın, sapık, polis, tuvalet, kadınlar tuvaleti
katip, adliye, trabzon, gizli kamera, kadın, sapık, polis, tuvalet, kadınlar tuvaleti

Adliye tuvaletinde gizli kamera skandalı: Zabıt katibi tutuklandı

19:14 18.11.2024
© AP Photo / Chris CarlsonTuvalet
Tuvalet - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2024
© AP Photo / Chris Carlson
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Trabzon Adliyesi'nde zabıt katibi 41 yaşındaki G.S. idare mahkemesi çalışanlarının kullandığı kadınlar tuvaletine gizli kamera yerleştirdi. Çalışanların fark ettiği sistem polise ihbar edilirken G.S.'nin telefonunda yapılan incelemede görüntüler ortaya çıktı. Tuvaleti uzun süredir izleyen adam tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Trabzon Adliyesi'nde kadınların kullandığı tuvalete gizli kamera yerleştirildiği belirlendi.
Sabah'ın aktardığına göre 41 yaşında idare mahkemesi mutemedi zabıt katibi G.S. kadınlar tuvaletine gizli kamera sistemi kurdu. Trabzon Adliyesi çalışanları tarafından fark edilen düzenek polise ihbar edildi. Yapılan incelemede zabıt katibinin telefonunda gizli kamera yazılımı tespit edildi.
Uzun süredir tuvaleti izleyen zabıt katibi G.S. polis tarafından gözaltına alındı. Nöbetçi savcılık tarafından sorgulanan G.S. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlaması ile tutuklandı.
yargı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2024
YAŞAM
Kaş Adliyesi'nde 'makam tuvaleti' gerginliği
16 Mayıs, 13:43
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