https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/adliye-tuvaletinde-gizli-kamera-skandali-zabit-katibi-tutuklandi-1090528669.html

Adliye tuvaletinde gizli kamera skandalı: Zabıt katibi tutuklandı

Adliye tuvaletinde gizli kamera skandalı: Zabıt katibi tutuklandı

Sputnik Türkiye

Trabzon Adliyesi'nde zabıt katibi 41 yaşındaki G.S. idare mahkemesi çalışanlarının kullandığı kadınlar tuvaletine gizli kamera yerleştirdi. Çalışanların fark... 18.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-18T19:14+0300

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türkiye

katip

adliye

trabzon

gizli kamera

kadın

sapık

polis

tuvalet

kadınlar tuvaleti

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Trabzon Adliyesi'nde kadınların kullandığı tuvalete gizli kamera yerleştirildiği belirlendi.Sabah'ın aktardığına göre 41 yaşında idare mahkemesi mutemedi zabıt katibi G.S. kadınlar tuvaletine gizli kamera sistemi kurdu. Trabzon Adliyesi çalışanları tarafından fark edilen düzenek polise ihbar edildi. Yapılan incelemede zabıt katibinin telefonunda gizli kamera yazılımı tespit edildi. Uzun süredir tuvaleti izleyen zabıt katibi G.S. polis tarafından gözaltına alındı. Nöbetçi savcılık tarafından sorgulanan G.S. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlaması ile tutuklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/kas-adliyesinde-makam-tuvaleti-gerginligi-1083890055.html

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katip, adliye, trabzon, gizli kamera, kadın, sapık, polis, tuvalet, kadınlar tuvaleti