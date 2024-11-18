https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/adliye-tuvaletinde-gizli-kamera-skandali-zabit-katibi-tutuklandi-1090528669.html
Adliye tuvaletinde gizli kamera skandalı: Zabıt katibi tutuklandı
Adliye tuvaletinde gizli kamera skandalı: Zabıt katibi tutuklandı
Sputnik Türkiye
Trabzon Adliyesi'nde zabıt katibi 41 yaşındaki G.S. idare mahkemesi çalışanlarının kullandığı kadınlar tuvaletine gizli kamera yerleştirdi. Çalışanların fark... 18.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-18T19:14+0300
2024-11-18T19:14+0300
2024-11-18T19:14+0300
türkiye
katip
adliye
trabzon
gizli kamera
kadın
sapık
polis
tuvalet
kadınlar tuvaleti
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Trabzon Adliyesi'nde kadınların kullandığı tuvalete gizli kamera yerleştirildiği belirlendi.Sabah'ın aktardığına göre 41 yaşında idare mahkemesi mutemedi zabıt katibi G.S. kadınlar tuvaletine gizli kamera sistemi kurdu. Trabzon Adliyesi çalışanları tarafından fark edilen düzenek polise ihbar edildi. Yapılan incelemede zabıt katibinin telefonunda gizli kamera yazılımı tespit edildi. Uzun süredir tuvaleti izleyen zabıt katibi G.S. polis tarafından gözaltına alındı. Nöbetçi savcılık tarafından sorgulanan G.S. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlaması ile tutuklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/kas-adliyesinde-makam-tuvaleti-gerginligi-1083890055.html
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katip, adliye, trabzon, gizli kamera, kadın, sapık, polis, tuvalet, kadınlar tuvaleti
katip, adliye, trabzon, gizli kamera, kadın, sapık, polis, tuvalet, kadınlar tuvaleti
Adliye tuvaletinde gizli kamera skandalı: Zabıt katibi tutuklandı
Trabzon Adliyesi'nde zabıt katibi 41 yaşındaki G.S. idare mahkemesi çalışanlarının kullandığı kadınlar tuvaletine gizli kamera yerleştirdi. Çalışanların fark ettiği sistem polise ihbar edilirken G.S.'nin telefonunda yapılan incelemede görüntüler ortaya çıktı. Tuvaleti uzun süredir izleyen adam tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Trabzon Adliyesi'nde kadınların kullandığı tuvalete gizli kamera yerleştirildiği belirlendi.
Sabah'ın aktardığına göre 41 yaşında idare mahkemesi mutemedi zabıt katibi G.S. kadınlar tuvaletine gizli kamera sistemi kurdu. Trabzon Adliyesi çalışanları tarafından fark edilen düzenek polise ihbar edildi. Yapılan incelemede zabıt katibinin telefonunda gizli kamera yazılımı tespit edildi.
Uzun süredir tuvaleti izleyen zabıt katibi G.S. polis tarafından gözaltına alındı. Nöbetçi savcılık tarafından sorgulanan G.S. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlaması ile tutuklandı.