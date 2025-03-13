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Türkiye'nin en büyük spor salonu zincirlerinden biri Polonyalı gruba satılıyor: Rekabet Kurumu'nun onayı bekleniyor
Türkiye'nin en büyük spor salonu zincirlerinden biri Polonyalı gruba satılıyor: Rekabet Kurumu'nun onayı bekleniyor
Sputnik Türkiye
Türkiye'de MACFİT markasıyla faaliyet gösteren spor salonu zinciri, 420 milyon dolar bedelle Polanyalı gruba satılıyor. Satış işlemi Rekabet Kurulu onayını... 13.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-13T11:25+0300
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Türkiye’de MACFit markasıyla faaliyet gösteren ve 121 fitness salonunu işleten Mars Spor Kulübü ve Tesisleri İşletmeciliği A.Ş., 420 milyon dolar bedelle Polonyalı Benefit Systems’e satılıyor. Satış bedeli, yıllık yüzde 7 artış oranına göre güncellenecek. Satış işlemi, Rekabet Kurumu onayının ardından tamamlanacak.Nefes Gazetesi'nin haberine göre, Türkiye'de MACFit markasıyla çok sayıda spor salonunu bünyesinde barındıran Mars Spor Kulübü ve Tesisleri İşletmeciliği A.Ş., Polonyalı Benefit Systems şirketine satılıyor. Polonyalı şirketin tüm payları satın aldığı ve satış bedelini de 420 milyon dolar olarak açıkladığı belirtildi. Rekabet Kurumu'nun onayı bekleniyor31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla belirlenen bu satış fiyatı, satış süreci tamamlanana kadar yıllık yüzde 7'lik artış oranı üzerinden yeniden hesaplanacak.Türkiye genelinde 121 fitness salonunu işleten MACFit'in payları Actera Group ve Esas Holding'e aitti. Satış, Rekabet Kurumu'nun onayının ardından tamamlanacak. 305 bin salon üyesine sahipPolonyalı şirketin açıklamasında, MACFit'in 305 bin salon üyesinin ve 1,4 milyon dijital üyesinin olduğu, 2024'te 112 milyon dolarlık ciro, 50 milyon dolarlık da faiz, vergi, amortisman öncesi kâra (FAVÖK) imza attığı aktarıldı. Açıklamada ayrıca MACFit'in 2025'te 26, 2026'da 22 spor salonu daha açmayı planladığı belirtildi.2007 yılında kurulan MACFit'e Esas Holding ve Actera Group, 2010'da yatırım yapmıştı.
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rekabet kurumu, rekabet kurulu, mcfit, satış, spor salonu
rekabet kurumu, rekabet kurulu, mcfit, satış, spor salonu

Türkiye'nin en büyük spor salonu zincirlerinden biri Polonyalı gruba satılıyor: Rekabet Kurumu'nun onayı bekleniyor

11:25 13.03.2025
© AFP 2023 / DANIEL LEALFitness spor salonu
Fitness spor salonu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2025
© AFP 2023 / DANIEL LEAL
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Türkiye'de MACFİT markasıyla faaliyet gösteren spor salonu zinciri, 420 milyon dolar bedelle Polanyalı gruba satılıyor. Satış işlemi Rekabet Kurulu onayını bekliyor
Türkiye’de MACFit markasıyla faaliyet gösteren ve 121 fitness salonunu işleten Mars Spor Kulübü ve Tesisleri İşletmeciliği A.Ş., 420 milyon dolar bedelle Polonyalı Benefit Systems’e satılıyor. Satış bedeli, yıllık yüzde 7 artış oranına göre güncellenecek. Satış işlemi, Rekabet Kurumu onayının ardından tamamlanacak.
Nefes Gazetesi'nin haberine göre, Türkiye'de MACFit markasıyla çok sayıda spor salonunu bünyesinde barındıran Mars Spor Kulübü ve Tesisleri İşletmeciliği A.Ş., Polonyalı Benefit Systems şirketine satılıyor. Polonyalı şirketin tüm payları satın aldığı ve satış bedelini de 420 milyon dolar olarak açıkladığı belirtildi.

Rekabet Kurumu'nun onayı bekleniyor

31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla belirlenen bu satış fiyatı, satış süreci tamamlanana kadar yıllık yüzde 7'lik artış oranı üzerinden yeniden hesaplanacak.
Türkiye genelinde 121 fitness salonunu işleten MACFit'in payları Actera Group ve Esas Holding'e aitti. Satış, Rekabet Kurumu'nun onayının ardından tamamlanacak.

305 bin salon üyesine sahip

Polonyalı şirketin açıklamasında, MACFit'in 305 bin salon üyesinin ve 1,4 milyon dijital üyesinin olduğu, 2024'te 112 milyon dolarlık ciro, 50 milyon dolarlık da faiz, vergi, amortisman öncesi kâra (FAVÖK) imza attığı aktarıldı. Açıklamada ayrıca MACFit'in 2025'te 26, 2026'da 22 spor salonu daha açmayı planladığı belirtildi.
2007 yılında kurulan MACFit'e Esas Holding ve Actera Group, 2010'da yatırım yapmıştı.
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