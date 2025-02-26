https://anlatilaninotesi.com.tr/20250226/mehmet-ali-erbil-icin-istenen-ceza-belli-oldu-aylik-gelirini-acikladi-1093999594.html
Mehmet Ali Erbil için istenen ceza belli oldu: Aylık gelirini açıkladı
Mehmet Ali Erbil için istenen ceza belli oldu: Aylık gelirini açıkladı
Sputnik Türkiye
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, "yasa dışı bahse teşvik" suçlamasıyla İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Savcı, Erbil’in 1 yıldan 3... 26.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-26T12:45+0300
2025-02-26T12:45+0300
2025-02-26T12:45+0300
türkiye
mehmet ali erbil
yasadışı
yasadışı bahis
reklam
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0c/1090281772_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_604602e4b945deb733e4597fcf774b11.jpg
İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Mehmet Ali Erbil’in, yasa dışı bahse teşvik suçundan yargılanmasına başlandı.İstanbul Adliyesi'nde yapılan duruşmaya, tutuksuz yargılanan Mehmet Ali Erbil ve avukatları katıldı. Kimlik tespiti sırasında tiyatro sanatçısı olduğunu belirten Erbil, aylık gelirinin 300-400 bin lira arasında olduğunu beyan etti.Erbil: Basiretimiz bağlandıSavunmasını yapan Mehmet Ali Erbil, Malta'ya otel açılışı için Serdar Ortaç ile birlikte davet edildiklerini söyledi. Burada yasa dışı bahis reklamı yapılan bir canlı yayına sokulmaya çalışıldıklarını belirten Erbil, durumun farkında olmadıklarını ifade etti."Koskoca profesörler bile aldatılıyor. Bunun kariyer ya da yaşla alakası yok. Bizim de basiretimiz bağlandı. Böyle yüz kızartıcı bir suçtan dolayı burada bulunmaktan hicap duyuyorum."Serdar Ortaç tanık olarak dinlendiDuruşmada tanık olarak Serdar Ortaç da dinlendi. Ortaç, Malta'daki otelde yemek yedikleri sırada bir anda röportaj yapıldığını belirtti."Bulunduğumuz ortam bir anda kumar yerine dönüştü. Bunun üzerine Erbil’le birlikte buradan kaçmak için uçak bileti aradık ama bulamadık. Ertesi sabah Malta’dan ayrıldık."Ortaç, olayın tamamen otel açılışı için gerçekleşen bir davetten ibaret olduğunu ve yasa dışı bahis reklamına bilerek katılmadıklarını öne sürdü.Savcı 3 yıla kadar hapis cezası talep ettiDuruşmada davanın esasına ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Mehmet Ali Erbil’in "yasa dışı bahse teşvik" suçlamasından 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar adli para cezasına çarptırılmasını talep etti.Sanık avukatları, mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre talep etti.Duruşma 11 Mart’a ertelendiMahkeme, sanık ve avukatlarının savunmalarını hazırlamaları için süre tanıdı ve davayı 11 Mart’a erteledi.Mehmet Ali Erbil’in hakkındaki suçlamalarla ilgili nasıl bir savunma yapacağı ve mahkemenin vereceği karar merakla bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250226/japon-deprem-uzmani-deprem-bekledigi-4-bolgeyi-acikladi-risk-altindaki-illeri-tek-tek-siraladi-1093993215.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0c/1090281772_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fccaff38105b717789312fff9105eb66.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
mehmet ali erbil , yasadışı, yasadışı bahis, reklam
mehmet ali erbil , yasadışı, yasadışı bahis, reklam
Mehmet Ali Erbil için istenen ceza belli oldu: Aylık gelirini açıkladı
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, "yasa dışı bahse teşvik" suçlamasıyla İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Savcı, Erbil’in 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar adli para cezasına çarptırılmasını talep etti.
İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Mehmet Ali Erbil’in, yasa dışı bahse teşvik suçundan yargılanmasına başlandı.
İstanbul Adliyesi'nde yapılan duruşmaya, tutuksuz yargılanan Mehmet Ali Erbil ve avukatları katıldı. Kimlik tespiti sırasında tiyatro sanatçısı olduğunu belirten Erbil, aylık gelirinin 300-400 bin lira arasında olduğunu beyan etti.
Erbil: Basiretimiz bağlandı
Savunmasını yapan Mehmet Ali Erbil, Malta'ya otel açılışı için Serdar Ortaç ile birlikte davet edildiklerini söyledi. Burada yasa dışı bahis reklamı yapılan bir canlı yayına sokulmaya çalışıldıklarını belirten Erbil, durumun farkında olmadıklarını ifade etti.
"Koskoca profesörler bile aldatılıyor. Bunun kariyer ya da yaşla alakası yok. Bizim de basiretimiz bağlandı. Böyle yüz kızartıcı bir suçtan dolayı burada bulunmaktan hicap duyuyorum."
Serdar Ortaç tanık olarak dinlendi
Duruşmada tanık olarak Serdar Ortaç da dinlendi. Ortaç, Malta'daki otelde yemek yedikleri sırada bir anda röportaj yapıldığını belirtti.
"Bulunduğumuz ortam bir anda kumar yerine dönüştü. Bunun üzerine Erbil’le birlikte buradan kaçmak için uçak bileti aradık ama bulamadık. Ertesi sabah Malta’dan ayrıldık."
Ortaç, olayın tamamen otel açılışı için gerçekleşen bir davetten ibaret olduğunu ve yasa dışı bahis reklamına bilerek katılmadıklarını öne sürdü.
Savcı 3 yıla kadar hapis cezası talep etti
Duruşmada davanın esasına ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Mehmet Ali Erbil’in "yasa dışı bahse teşvik" suçlamasından 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar adli para cezasına çarptırılmasını talep etti.
Sanık avukatları, mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre talep etti.
Duruşma 11 Mart’a ertelendi
Mahkeme, sanık ve avukatlarının savunmalarını hazırlamaları için süre tanıdı ve davayı 11 Mart’a erteledi.
Mehmet Ali Erbil’in hakkındaki suçlamalarla ilgili nasıl bir savunma yapacağı ve mahkemenin vereceği karar merakla bekleniyor.