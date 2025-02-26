https://anlatilaninotesi.com.tr/20250226/mehmet-ali-erbil-icin-istenen-ceza-belli-oldu-aylik-gelirini-acikladi-1093999594.html

Mehmet Ali Erbil için istenen ceza belli oldu: Aylık gelirini açıkladı

Mehmet Ali Erbil için istenen ceza belli oldu: Aylık gelirini açıkladı

Sputnik Türkiye

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, "yasa dışı bahse teşvik" suçlamasıyla İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Savcı, Erbil’in 1 yıldan 3... 26.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-26T12:45+0300

2025-02-26T12:45+0300

2025-02-26T12:45+0300

türkiye

mehmet ali erbil

yasadışı

yasadışı bahis

reklam

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İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Mehmet Ali Erbil’in, yasa dışı bahse teşvik suçundan yargılanmasına başlandı.İstanbul Adliyesi'nde yapılan duruşmaya, tutuksuz yargılanan Mehmet Ali Erbil ve avukatları katıldı. Kimlik tespiti sırasında tiyatro sanatçısı olduğunu belirten Erbil, aylık gelirinin 300-400 bin lira arasında olduğunu beyan etti.Erbil: Basiretimiz bağlandıSavunmasını yapan Mehmet Ali Erbil, Malta'ya otel açılışı için Serdar Ortaç ile birlikte davet edildiklerini söyledi. Burada yasa dışı bahis reklamı yapılan bir canlı yayına sokulmaya çalışıldıklarını belirten Erbil, durumun farkında olmadıklarını ifade etti."Koskoca profesörler bile aldatılıyor. Bunun kariyer ya da yaşla alakası yok. Bizim de basiretimiz bağlandı. Böyle yüz kızartıcı bir suçtan dolayı burada bulunmaktan hicap duyuyorum."Serdar Ortaç tanık olarak dinlendiDuruşmada tanık olarak Serdar Ortaç da dinlendi. Ortaç, Malta'daki otelde yemek yedikleri sırada bir anda röportaj yapıldığını belirtti."Bulunduğumuz ortam bir anda kumar yerine dönüştü. Bunun üzerine Erbil’le birlikte buradan kaçmak için uçak bileti aradık ama bulamadık. Ertesi sabah Malta’dan ayrıldık."Ortaç, olayın tamamen otel açılışı için gerçekleşen bir davetten ibaret olduğunu ve yasa dışı bahis reklamına bilerek katılmadıklarını öne sürdü.Savcı 3 yıla kadar hapis cezası talep ettiDuruşmada davanın esasına ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Mehmet Ali Erbil’in "yasa dışı bahse teşvik" suçlamasından 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar adli para cezasına çarptırılmasını talep etti.Sanık avukatları, mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre talep etti.Duruşma 11 Mart’a ertelendiMahkeme, sanık ve avukatlarının savunmalarını hazırlamaları için süre tanıdı ve davayı 11 Mart’a erteledi.Mehmet Ali Erbil’in hakkındaki suçlamalarla ilgili nasıl bir savunma yapacağı ve mahkemenin vereceği karar merakla bekleniyor.

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mehmet ali erbil , yasadışı, yasadışı bahis, reklam