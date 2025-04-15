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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250415/maldivler-israil-pasaportlulara-giris-yasagi-getirdi-1095412407.html
Maldivler, İsrail pasaportlulara giriş yasağı getirdi
Maldivler, İsrail pasaportlulara giriş yasağı getirdi
Sputnik Türkiye
Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu, ülkesinin İsrail’in Gazze’deki askeri operasyonuna karşı duruşunu gerekçe göstererek İsrail pasaportu taşıyan... 15.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-15T17:57+0300
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Maldivler, Gazze’deki saldırılara tepki olarak İsrail pasaportluların ülkeye girişini Meclis kararıyla yasakladı.Cumhurbaşkanı Muizzu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu yasa değişikliğini, 'Filistin’de devam eden zulme karşı duruşumuzun açık bir yansıması' olarak nitelendirdi. Ayrıca, Hint Okyanusu'ndaki ada ülkesi olarak 'Filistin halkıyla sarsılmaz dayanışmalarını' yinelediklerini ifade etti.Cumhurbaşkanlığı Ofisi, yapılan değişikliğin hükümetin, 'İsrail tarafından Filistin halkına yönelik süregelen zulüm ve soykırım niteliğindeki eylemlere karşı kararlı duruşunu' ortaya koyduğunu belirtti. Açıklamada ayrıca, Maldivler’in uluslararası hukuk ihlalleri konusunda hesap verilebilirlik çağrısını sürdürdüğü ve çeşitli uluslararası platformlarda İsrail'in eylemlerine yönelik açık eleştirilerine devam ettiği vurgulandı.Hükümet, aynı zamanda Birleşmiş Milletler kararları ve uluslararası hukuk çerçevesinde, 1967 öncesi sınırlar temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin devleti kurulmasına yönelik uzun süredir devam eden desteğini de bir kez daha teyit etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/maldivler-israile-acilan-soykirim-davasina-mudahil-olma-basvurusu-yapti-1088670982.html
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i̇srail
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maldivler, i̇srail, pasaport, gri pasaport, yeşil pasaport, sahte pasaport, çifte pasaport, altın pasaport, ülke, güvenli ülke, ülke güvenliği, filistin, i̇srail-filistin, filistin yönetimi, filistin komisyonu, filistin sorunu, i̇srail-filistin sorunu, filistin uzlaşısı, filistin yönetimi
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Maldivler, İsrail pasaportlulara giriş yasağı getirdi

17:57 15.04.2025
© Sputnik / Natalya Seliverstova / Multimedya arşivine gidinDünyanın en güzel adaları
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Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu, ülkesinin İsrail’in Gazze’deki askeri operasyonuna karşı duruşunu gerekçe göstererek İsrail pasaportu taşıyan kişilerin ülkeye girişinin artık yasaklandığını duyurdu. Bu karar, 15 Nisan’da Maldivler Halk Meclisi tarafından kabul edilen ve ardından onaylanan yasanın yürürlüğe girmesiyle alındı.
Maldivler, Gazze’deki saldırılara tepki olarak İsrail pasaportluların ülkeye girişini Meclis kararıyla yasakladı.
Cumhurbaşkanı Muizzu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu yasa değişikliğini, 'Filistin’de devam eden zulme karşı duruşumuzun açık bir yansıması' olarak nitelendirdi. Ayrıca, Hint Okyanusu'ndaki ada ülkesi olarak 'Filistin halkıyla sarsılmaz dayanışmalarını' yinelediklerini ifade etti.
Cumhurbaşkanlığı Ofisi, yapılan değişikliğin hükümetin, 'İsrail tarafından Filistin halkına yönelik süregelen zulüm ve soykırım niteliğindeki eylemlere karşı kararlı duruşunu' ortaya koyduğunu belirtti. Açıklamada ayrıca, Maldivler’in uluslararası hukuk ihlalleri konusunda hesap verilebilirlik çağrısını sürdürdüğü ve çeşitli uluslararası platformlarda İsrail'in eylemlerine yönelik açık eleştirilerine devam ettiği vurgulandı.
Hükümet, aynı zamanda Birleşmiş Milletler kararları ve uluslararası hukuk çerçevesinde, 1967 öncesi sınırlar temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin devleti kurulmasına yönelik uzun süredir devam eden desteğini de bir kez daha teyit etti.
Ateşkes - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2024
DÜNYA
Maldivler İsrail'e açılan soykırım davasına 'müdahil' olma başvurusu yaptı
1 Ekim 2024, 18:30
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