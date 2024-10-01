https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/maldivler-israile-acilan-soykirim-davasina-mudahil-olma-basvurusu-yapti-1088670982.html
Maldivler İsrail'e açılan soykırım davasına 'müdahil' olma başvurusu yaptı
Maldivler İsrail'e açılan soykırım davasına 'müdahil' olma başvurusu yaptı
Sputnik Türkiye
Maldivler Devlet Başkanı Muhammed Muizzu, ülkesinin Uluslararası Adalet Divanına (UAD), Soykırım Sözleşmesi'nin ihlali gerekçesiyle Güney Afrika'nın İsrail'e... 01.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-01T18:30+0300
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Gazze'de yaşanan saldırılar nedeniyle Maldivler, Uluslararası Adalet Divanına Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı davaya müdahil olma bildirimi yaptı.Güney Afrika Cumhuriyeti, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle 29 Aralık 2023'te İsrail aleyhine UAD'de dava açmıştı. Davaya müdahillik başvurusu yapan Maldivler Filistin için destek mesajı yayımladı.'Hukuka aykırı eylemlerinden dolayı hesap vermeli'Maldivler Devlet Başkanı Muhammed Muizzu X paylaşımı şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/borsa-istanbulda-sert-dusus-yasandi-borsa-neden-dusuyor-1088669709.html
maldivler
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maldivler, gazze, gazze şeridi, israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), israil-filistin sorunu, soykırım, yahudi, yahudi yerleşimciler
maldivler, gazze, gazze şeridi, israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), israil-filistin sorunu, soykırım, yahudi, yahudi yerleşimciler
Maldivler İsrail'e açılan soykırım davasına 'müdahil' olma başvurusu yaptı
Maldivler Devlet Başkanı Muhammed Muizzu, ülkesinin Uluslararası Adalet Divanına (UAD), Soykırım Sözleşmesi'nin ihlali gerekçesiyle Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı davaya müdahil olma bildirimi yaptığını duyurdu.
Gazze'de yaşanan saldırılar nedeniyle Maldivler, Uluslararası Adalet Divanına Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı davaya müdahil olma bildirimi yaptı.
Güney Afrika Cumhuriyeti, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle 29 Aralık 2023'te İsrail aleyhine UAD'de dava açmıştı. Davaya müdahillik başvurusu yapan Maldivler Filistin için destek mesajı yayımladı.
'Hukuka aykırı eylemlerinden dolayı hesap vermeli'
Maldivler Devlet Başkanı Muhammed Muizzu X paylaşımı şöyle:
Maldivler UAD Tüzüğü'nün 63. maddesi uyarınca, Gazze Şeridi'nde Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılmasına Dair Sözleşme'nin Uygulanmasına (Güney Afrika - İsrail) ilişkin müdahale beyanını sundu. İsrail, Gazze'deki hukuka aykırı eylemlerinden dolayı hesap vermelidir. Hukukun üstünlüğü savunulmalı ve İsrail, Filistin halkına karşı soykırım eylemlerini durdurmalıdır. Maldivler her zaman insanlığın, barışın ve adaletin yanında olacak ve bunu yaparken Filistin halkının yanında olmaya devam edecektir. Filistin tanınmalı ve başkenti Doğu Kudüs olan 1967 öncesi sınırlar temelinde oluşturulmalıdır.