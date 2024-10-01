Maldivler İsrail'e açılan soykırım davasına 'müdahil' olma başvurusu yaptı

Maldivler UAD Tüzüğü'nün 63. maddesi uyarınca, Gazze Şeridi'nde Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılmasına Dair Sözleşme'nin Uygulanmasına (Güney Afrika - İsrail) ilişkin müdahale beyanını sundu. İsrail, Gazze'deki hukuka aykırı eylemlerinden dolayı hesap vermelidir. Hukukun üstünlüğü savunulmalı ve İsrail, Filistin halkına karşı soykırım eylemlerini durdurmalıdır. Maldivler her zaman insanlığın, barışın ve adaletin yanında olacak ve bunu yaparken Filistin halkının yanında olmaya devam edecektir. Filistin tanınmalı ve başkenti Doğu Kudüs olan 1967 öncesi sınırlar temelinde oluşturulmalıdır.