https://anlatilaninotesi.com.tr/20250415/izmirde-bostanli-sahili-yesile-dondu-1095415680.html

İzmir'de Bostanlı sahili yeşile döndü

İzmir'de Bostanlı sahili yeşile döndü

Sputnik Türkiye

İzmir'de Bostanlı sahilinin deniz marulu adı verilen yosun türüyle kaplandığı görüldü. 15.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-15T21:25+0300

2025-04-15T21:25+0300

2025-04-15T21:29+0300

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İzmir’in Karşıyaka ilçesinde bulunan Bostanlı sahilinin yosunla kaplanmış hali görüntülendi. İzmir Körfezi'nde belli dönemlerde gözlemlenen deniz marulu da denilen yosunların çürümesi kirlilik ve kötü kokuya neden olabiliyor.Uzmanlar, kirliliğin denizdeki bitkiler için besleyici elementleri artırdığını, hava ve su sıcaklıklarının yükselmesinin de deniz marullarının hızla çoğalmasına etki ettiğini belirtiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250414/ceviz-agaclarinin-dallari-yesilden-siyaha-dondu--yuzde-100u-zirai-dondan-etkilendi-yuzde-100-zayiat-1095387790.html

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