İzmir'de Bostanlı sahili yeşile döndü
21:25 15.04.2025 (güncellendi: 21:29 15.04.2025)
© AA / Berkan Çetinİzmir’in Karşıyaka ilçesinde denizin kıyıya yakın bazı noktaları, halk arasında "deniz marulu" adı verilen yosun türüyle kaplandı.
© AA / Berkan Çetin
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İzmir'de Bostanlı sahilinin deniz marulu adı verilen yosun türüyle kaplandığı görüldü.
İzmir’in Karşıyaka ilçesinde bulunan Bostanlı sahilinin yosunla kaplanmış hali görüntülendi.
İzmir Körfezi'nde belli dönemlerde gözlemlenen deniz marulu da denilen yosunların çürümesi kirlilik ve kötü kokuya neden olabiliyor.
Uzmanlar, kirliliğin denizdeki bitkiler için besleyici elementleri artırdığını, hava ve su sıcaklıklarının yükselmesinin de deniz marullarının hızla çoğalmasına etki ettiğini belirtiyor.
© AA / Berkan Çetinİzmir'de Bostanlı sahilinin deniz marulu adı verilen yosun türüyle kaplandı
1/3
© AA / Berkan Çetin
İzmir'de Bostanlı sahilinin deniz marulu adı verilen yosun türüyle kaplandı
© AA / Berkan Çetinİzmir'de Bostanlı sahilinin deniz marulu adı verilen yosun türüyle kaplandı
2/3
© AA / Berkan Çetin
İzmir'de Bostanlı sahilinin deniz marulu adı verilen yosun türüyle kaplandı
© AA / Berkan Çetinİzmir'de Bostanlı sahilinin deniz marulu adı verilen yosun türüyle kaplandı
3/3
© AA / Berkan Çetin
İzmir'de Bostanlı sahilinin deniz marulu adı verilen yosun türüyle kaplandı
1/3
© AA / Berkan Çetin
İzmir'de Bostanlı sahilinin deniz marulu adı verilen yosun türüyle kaplandı
2/3
© AA / Berkan Çetin
İzmir'de Bostanlı sahilinin deniz marulu adı verilen yosun türüyle kaplandı
3/3
© AA / Berkan Çetin
İzmir'de Bostanlı sahilinin deniz marulu adı verilen yosun türüyle kaplandı