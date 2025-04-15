https://anlatilaninotesi.com.tr/20250415/izmir-korfezinde-4-buyuklugunde-deprem-1095390608.html

İzmir Körfezi'nde 4 büyüklüğünde deprem

İzmir Körfezi'nde 4 büyüklüğünde deprem

Sputnik Türkiye

AFAD, İzmir Körfezi'nde Karaburun yakınlarında 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremle ilgili bir olumsuzluk bildirilmedi. 15.04.2025, Sputnik Türkiye

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2025-04-15T02:29+0300

2025-04-15T02:52+0300

son depremler

i̇zmir körfezi

deprem

son dakika

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 02.18'de İzmir Körfezi'nde Karaburun'a yaklaşık 11 kilometre mesafede 4 büyülüğünde bir deprem kaydetti. Depremin derinliği ise 7.28 kilometre derinlikte olduğu bilgisi verildi.Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.9 derinliğini ise 14.1 kilometre olarak açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250414/deprem-haritasi-guncellendi-afad-guvenli-bolgeler-listesini-acikladi-deprem-riskinin-en-az-oldugu-1095363106.html

i̇zmir körfezi

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