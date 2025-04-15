https://anlatilaninotesi.com.tr/20250415/izmir-korfezinde-4-buyuklugunde-deprem-1095390608.html
İzmir Körfezi'nde 4 büyüklüğünde deprem
İzmir Körfezi'nde 4 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
AFAD, İzmir Körfezi'nde Karaburun yakınlarında 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremle ilgili bir olumsuzluk bildirilmedi. 15.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-15T02:29+0300
2025-04-15T02:29+0300
2025-04-15T02:52+0300
son depremler
i̇zmir körfezi
deprem
son dakika
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/04/1093329194_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_226f9e8f8b9738e67c0cd6d6d5efa327.jpg
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 02.18'de İzmir Körfezi'nde Karaburun'a yaklaşık 11 kilometre mesafede 4 büyülüğünde bir deprem kaydetti. Depremin derinliği ise 7.28 kilometre derinlikte olduğu bilgisi verildi.Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.9 derinliğini ise 14.1 kilometre olarak açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250414/deprem-haritasi-guncellendi-afad-guvenli-bolgeler-listesini-acikladi-deprem-riskinin-en-az-oldugu-1095363106.html
i̇zmir körfezi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/04/1093329194_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_4492e533fc01b60f00c0ef65a3a1e8f0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
izmir deprem, izmir deprem son dakika, deprem son dakika izmir, izmir'de deprem, deprem son dakika, deprem izmir, izmirde deprem, izmir son depremler, son depremler, kandilli rasathanesi, kandilli, son dakika deprem izmir, son depremler izmir, az önce deprem nerede oldu? - son dakika, son deprem,
izmir deprem, izmir deprem son dakika, deprem son dakika izmir, izmir'de deprem, deprem son dakika, deprem izmir, izmirde deprem, izmir son depremler, son depremler, kandilli rasathanesi, kandilli, son dakika deprem izmir, son depremler izmir, az önce deprem nerede oldu? - son dakika, son deprem,
İzmir Körfezi'nde 4 büyüklüğünde deprem
02:29 15.04.2025 (güncellendi: 02:52 15.04.2025)
AFAD, İzmir Körfezi'nde Karaburun yakınlarında 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremle ilgili bir olumsuzluk bildirilmedi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 02.18'de İzmir Körfezi'nde Karaburun'a yaklaşık 11 kilometre mesafede 4 büyülüğünde bir deprem kaydetti. Depremin derinliği ise 7.28 kilometre derinlikte olduğu bilgisi verildi.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.9 derinliğini ise 14.1 kilometre olarak açıkladı.