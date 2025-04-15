İzmir Körfezi'nde 4 büyüklüğünde deprem

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Rusya arasında direkt uçuşlar başlayacak mı?
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
'Yaşadığımız sessiz felaketin adı: Zirai don'
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:09
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
9 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
7 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
ABB faaliyet raporunu açıkladı: Yardımlar 29 kat arttı
12:07
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Yapay zeka iş yerlerine eleman seçebilir mi: ‘Çalışanın içeceği kahveyi bile tahmin ediyoruz’
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Kolezyum'u büyüledi, milyonlar görmek için yarıştı
18:18
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:11
78 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Fethi Yılmaz'la Yazı - Yorum
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Kürşad Tüzmen: 'ABD kaybet-kaybet stratejisi izliyor'
15:02
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
TARİHTE BUGÜN
"Batmaz" denilen Titanic’in ardından 112 yıl geçti
17:40
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SON DEPREMLER
Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250415/izmir-korfezinde-4-buyuklugunde-deprem-1095390608.html
İzmir Körfezi'nde 4 büyüklüğünde deprem
İzmir Körfezi'nde 4 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
AFAD, İzmir Körfezi'nde Karaburun yakınlarında 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremle ilgili bir olumsuzluk bildirilmedi. 15.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-15T02:29+0300
2025-04-15T02:52+0300
son depremler
i̇zmir körfezi
deprem
son dakika
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/04/1093329194_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_226f9e8f8b9738e67c0cd6d6d5efa327.jpg
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 02.18'de İzmir Körfezi'nde Karaburun'a yaklaşık 11 kilometre mesafede 4 büyülüğünde bir deprem kaydetti. Depremin derinliği ise 7.28 kilometre derinlikte olduğu bilgisi verildi.Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.9 derinliğini ise 14.1 kilometre olarak açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250414/deprem-haritasi-guncellendi-afad-guvenli-bolgeler-listesini-acikladi-deprem-riskinin-en-az-oldugu-1095363106.html
i̇zmir körfezi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/04/1093329194_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_4492e533fc01b60f00c0ef65a3a1e8f0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
izmir deprem, izmir deprem son dakika, deprem son dakika izmir, izmir'de deprem, deprem son dakika, deprem izmir, izmirde deprem, izmir son depremler, son depremler, kandilli rasathanesi, kandilli, son dakika deprem izmir, son depremler izmir, az önce deprem nerede oldu? - son dakika, son deprem,
izmir deprem, izmir deprem son dakika, deprem son dakika izmir, izmir'de deprem, deprem son dakika, deprem izmir, izmirde deprem, izmir son depremler, son depremler, kandilli rasathanesi, kandilli, son dakika deprem izmir, son depremler izmir, az önce deprem nerede oldu? - son dakika, son deprem,

İzmir Körfezi'nde 4 büyüklüğünde deprem

02:29 15.04.2025 (güncellendi: 02:52 15.04.2025)
Ege deprem
Ege deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2025
Abone ol
AFAD, İzmir Körfezi'nde Karaburun yakınlarında 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremle ilgili bir olumsuzluk bildirilmedi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 02.18'de İzmir Körfezi'nde Karaburun'a yaklaşık 11 kilometre mesafede 4 büyülüğünde bir deprem kaydetti. Depremin derinliği ise 7.28 kilometre derinlikte olduğu bilgisi verildi.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.9 derinliğini ise 14.1 kilometre olarak açıkladı.
deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2025
SON DEPREMLER
Deprem haritası güncellendi, AFAD güvenli bölgeler listesini açıkladı: Deprem riskinin en az olduğu 23 şehir hangileri?
Dün, 07:31
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала