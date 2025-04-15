https://anlatilaninotesi.com.tr/20250415/iyi-partili-belediye-baskani-partisinden-istifa-ettigini-duyurdu-1095410234.html
İyi Partili belediye başkanı, partisinden istifa ettiğini duyurdu
İyi Partili belediye başkanı, partisinden istifa ettiğini duyurdu
Sputnik Türkiye
Bursa Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu. 15.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-15T17:31+0300
2025-04-15T17:31+0300
2025-04-15T17:31+0300
türki̇ye
i̇yi̇ parti
karacabey
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İYİ Parti Bursa Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, sosyal medyasından yaptığı bir duyuruyla partisinden istifa ettiğini söyledi. Karabatı, "Geldiğimiz noktada görevimi daha özgür bir zeminde ve daha kapsayıcı bir anlayışla sürdürebilmek adına, parti üyeliğimden istifa ettim" dedi. Daha özgür bir zemin vurgusu yaptı, bağımsız olacağını söylediKarabatı, sosyal medya hesabından yayınladığı açıklamada, şunları kaydetti:"Karacabey'e hizmet etmek amacıyla üstlendiğim belediye başkanlığı görevimde bir yılı geride bırakırken, tüm kararlarımı vatandaşlarımızın menfaatlerini gözeterek almaya özen gösterdim. Geldiğimiz noktada görevimi daha özgür bir zeminde ve daha kapsayıcı bir anlayışla sürdürebilmek adına, parti üyeliğimden istifa ettiğimi ve belediye başkanlığı görevimi bağımsız olarak sürdüreceğimi kamuoyunun bilgisine sunuyorum.Karacabey'e olan sevdamız, siyasi kimliklerin çok ötesindedir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her bir hemşehrimizin sesi olmaya, birlikte üretmeye ve ilçemizi hep birlikte daha ileriye taşımaya devam edeceğim."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250314/konyada-iki-belediye-baskani-yeniden-refah-partisinden-istifa-etti-1094521675.html
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i̇yi̇ parti, karacabey, bursa
i̇yi̇ parti, karacabey, bursa
İyi Partili belediye başkanı, partisinden istifa ettiğini duyurdu
Bursa Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu.
İYİ Parti Bursa Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, sosyal medyasından yaptığı bir duyuruyla partisinden istifa ettiğini söyledi. Karabatı, "Geldiğimiz noktada görevimi daha özgür bir zeminde ve daha kapsayıcı bir anlayışla sürdürebilmek adına, parti üyeliğimden istifa ettim" dedi.
Daha özgür bir zemin vurgusu yaptı, bağımsız olacağını söyledi
Karabatı, sosyal medya hesabından yayınladığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Karacabey'e hizmet etmek amacıyla üstlendiğim belediye başkanlığı görevimde bir yılı geride bırakırken, tüm kararlarımı vatandaşlarımızın menfaatlerini gözeterek almaya özen gösterdim. Geldiğimiz noktada görevimi daha özgür bir zeminde ve daha kapsayıcı bir anlayışla sürdürebilmek adına, parti üyeliğimden istifa ettiğimi ve belediye başkanlığı görevimi bağımsız olarak sürdüreceğimi kamuoyunun bilgisine sunuyorum.
Karacabey'e olan sevdamız, siyasi kimliklerin çok ötesindedir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her bir hemşehrimizin sesi olmaya, birlikte üretmeye ve ilçemizi hep birlikte daha ileriye taşımaya devam edeceğim."