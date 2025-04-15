https://anlatilaninotesi.com.tr/20250415/iyi-partili-belediye-baskani-partisinden-istifa-ettigini-duyurdu-1095410234.html

İyi Partili belediye başkanı, partisinden istifa ettiğini duyurdu

İyi Partili belediye başkanı, partisinden istifa ettiğini duyurdu

Sputnik Türkiye

Bursa Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu. 15.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-15T17:31+0300

2025-04-15T17:31+0300

2025-04-15T17:31+0300

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i̇yi̇ parti

karacabey

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İYİ Parti Bursa Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, sosyal medyasından yaptığı bir duyuruyla partisinden istifa ettiğini söyledi. Karabatı, "Geldiğimiz noktada görevimi daha özgür bir zeminde ve daha kapsayıcı bir anlayışla sürdürebilmek adına, parti üyeliğimden istifa ettim" dedi. Daha özgür bir zemin vurgusu yaptı, bağımsız olacağını söylediKarabatı, sosyal medya hesabından yayınladığı açıklamada, şunları kaydetti:"Karacabey'e hizmet etmek amacıyla üstlendiğim belediye başkanlığı görevimde bir yılı geride bırakırken, tüm kararlarımı vatandaşlarımızın menfaatlerini gözeterek almaya özen gösterdim. Geldiğimiz noktada görevimi daha özgür bir zeminde ve daha kapsayıcı bir anlayışla sürdürebilmek adına, parti üyeliğimden istifa ettiğimi ve belediye başkanlığı görevimi bağımsız olarak sürdüreceğimi kamuoyunun bilgisine sunuyorum.Karacabey'e olan sevdamız, siyasi kimliklerin çok ötesindedir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her bir hemşehrimizin sesi olmaya, birlikte üretmeye ve ilçemizi hep birlikte daha ileriye taşımaya devam edeceğim."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250314/konyada-iki-belediye-baskani-yeniden-refah-partisinden-istifa-etti-1094521675.html

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