https://anlatilaninotesi.com.tr/20250314/konyada-iki-belediye-baskani-yeniden-refah-partisinden-istifa-etti-1094521675.html

Konya'da iki belediye başkanı Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti

Konya'da iki belediye başkanı Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti

Sputnik Türkiye

Konya'da Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın ve Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan, Yeniden Refah Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı. 14.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-14T17:08+0300

2025-03-14T17:08+0300

2025-03-14T17:08+0300

poli̇ti̇ka

yeniden refah partisi

belediye başkanı

istifa

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Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın, bir otelde düzenlenen basın toplantısında, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın, Konya il başkanını belirleme sürecinde teşkilatları dikkate almadığını söyledi.Belediye başkanları ile ilçe başkanlarının görüşlerinin hiçe sayılmasına tepki gösteren Aydın, "Bu sebeple belediye meclis üyeleri, ilçe başkanı ve teşkilatlarıyla beraber Yeniden Refah Partisi'nden istifa etme kararı almış bulunmaktayız. Önceliğimiz siyasi ayrışmalar değil ilçemizin gelişimi ve halkımızın refahıdır. Bundan sonraki süreçte bağımsız olarak yolumuza devam edecek, hizmet odaklı çalışmalarımızı aynı azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz." diye konuştu.Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan da ilçeye en iyi şekilde hizmet etme gayreti içinde olduklarını ifade etti.Yeniden Refah Partisi'nin Konya il başkanını belirleme sürecinde belediye başkanı ve teşkilatların dikkate alınmadığını savunan Mertcan, şunları kaydetti:Toplantıya, belediye başkanlarının yanı sıra çok sayıda belediye meclis üyesi ile ilçe teşkilatı mensupları katıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250313/chpli-sisli-belediye-meclis-uyesi-ozcan-partisinden-istifa-etti-1094491301.html

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yeniden refah partisi, belediye başkanı, istifa