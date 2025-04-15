İstanbul’un en pahalı caddesi belli oldu: Metrekare başına 250 dolar

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Rusya arasında direkt uçuşlar başlayacak mı?
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
'Yaşadığımız sessiz felaketin adı: Zirai don'
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:09
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
9 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
7 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
ABB faaliyet raporunu açıkladı: Yardımlar 29 kat arttı
12:07
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Yapay zeka iş yerlerine eleman seçebilir mi: ‘Çalışanın içeceği kahveyi bile tahmin ediyoruz’
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Çin, gerekirse ABD ile ticareti sıfırlamayı ve dünyanın kalanına yönelmeyi göze alıyor’
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Kolezyum'u büyüledi, milyonlar görmek için yarıştı
18:18
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:11
78 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Liselerde neler oluyor?
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Milli Savunma Bakanı ‘YPG/PKK’ yerine ilk kez ‘SDG’ dedi
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Balyoz kumpasından çıkan karar
11:04
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
İstanbul'da toplu taşıma krizi: Özel Halk Otobüsleri kontak kapatmaya hazırlanıyor
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Kürşad Tüzmen: 'ABD kaybet-kaybet stratejisi izliyor'
15:02
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
8 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:08
82 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
TARİHTE BUGÜN
"Batmaz" denilen Titanic’in ardından 112 yıl geçti
17:40
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250415/istanbulun-en-pahali-caddesi-belli-oldu--metrekare-basina-250-dolar-1095403332.html
İstanbul’un en pahalı caddesi belli oldu: Metrekare başına 250 dolar
İstanbul’un en pahalı caddesi belli oldu: Metrekare başına 250 dolar
Sputnik Türkiye
İstanbul’un alışveriş caddeleri üzerine hazırlanan yeni rapora göre, Abdi İpekçi Caddesi, metrekare başına 250 dolarla dünyanın önde gelen alışveriş... 15.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-15T13:13+0300
2025-04-15T13:13+0300
ekonomi̇
i̇stiklal caddesi
bağdat
nişantaşı
kira
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/0f/1095403177_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_82e1c57684586f18c8ce9d7939d91a6b.jpg
İstanbul Alışveriş Caddeleri Raporu, şehrin en değerli ticari bölgelerini mercek altına aldı. Rapora göre, Nişantaşı’nda yer alan Abdi İpekçi Caddesi, metrekare başına 250 dolarlık kira bedeliyle sekiz yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu rakamla, Amsterdam, Prag ve Helsinki gibi Avrupa’nın önemli alışveriş caddeleri geride bırakıldı.İstiklal’de doluluk yüksek, yaya trafiği rekor kırdı1,4 kilometre uzunluğundaki İstiklal Caddesi'nde yer alan 270 mağazanın 258’i dolu durumda. Boş mağaza sayısı 12’ye çıktı. Haftaiçi ortalama 207 bin kişi, haftasonu ise 313 bin 500 kişi tarafından ziyaret edilen cadde, yıllık bazda 90,1 milyon ziyaretçiyi ağırladı.Bağdat Caddesi dönüşümde, yaya trafiği düşüşte2,6 kilometrelik Bağdat Caddesi’nde mağaza sayısı 335’ten 329’a düşerken, boş mağaza sayısı 5’e geriledi. Ancak kentsel dönüşüm ve altyapı çalışmaları nedeniyle cadde üzerindeki yaya trafiğinde önemli bir azalma yaşandı. Haftaiçi 87 bin, haftasonu 85 bin ziyaretçiyle cadde, yıllık bazda 31,4 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.Nişantaşı’nda boş mağaza sayısı arttı, ziyaretçi trafiği yükseldiNişantaşı bölgesinde 370 mağazanın 352’si doluyken, boş mağaza sayısı 14’ten 18’e yükseldi. Ziyaretçi trafiği ise dikkat çekici biçimde arttı. Haftasonu yüzde 59 artışla 153 bine, yıllık bazda ise 36,2 milyon kişiye ulaşıldı.Yeni kiralamalarda yeme-içme ve giyim sektörü önde2024’te gerçekleşen yeni kiralamaların yüzde 36’sı giyim, yüzde 32’si yeme-içme sektörüne ait oldu. Yeme-içme sektörü, bir önceki yılki yüzde 23’lük oranını yüzde 32’ye çıkararak en hızlı büyüyen alanlardan biri oldu.Yabancı markalar Bağdat Caddesi’ni tercih ediyorYüzde 21 ile en fazla yabancı markaya ev sahipliği yapan Bağdat Caddesi, bu alanda liderliğini sürdürdü. Nişantaşı yüzde 17 ile ikinci, İstiklal Caddesi ise yüzde 15 ile üçüncü sırada yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250415/benzine-yeni-zam-geliyor-akaryakit-fiyatlari-yarin-gece-degisecek-1095400543.html
i̇stiklal caddesi
bağdat
nişantaşı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/0f/1095403177_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_133e46d953a2cb6318a7bbde91890189.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇stiklal caddesi, bağdat, nişantaşı, kira
i̇stiklal caddesi, bağdat, nişantaşı, kira

İstanbul’un en pahalı caddesi belli oldu: Metrekare başına 250 dolar

13:13 15.04.2025
© AAİstanbul
İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2025
© AA
Abone ol
İstanbul’un alışveriş caddeleri üzerine hazırlanan yeni rapora göre, Abdi İpekçi Caddesi, metrekare başına 250 dolarla dünyanın önde gelen alışveriş noktalarını geride bıraktı. İstiklal Caddesi 90 milyon ziyaretçiye ulaşırken, Bağdat Caddesi’nde ise yaya trafiği kentsel dönüşüm nedeniyle düşüş gösterdi.
İstanbul Alışveriş Caddeleri Raporu, şehrin en değerli ticari bölgelerini mercek altına aldı. Rapora göre, Nişantaşı’nda yer alan Abdi İpekçi Caddesi, metrekare başına 250 dolarlık kira bedeliyle sekiz yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu rakamla, Amsterdam, Prag ve Helsinki gibi Avrupa’nın önemli alışveriş caddeleri geride bırakıldı.

İstiklal’de doluluk yüksek, yaya trafiği rekor kırdı

1,4 kilometre uzunluğundaki İstiklal Caddesi'nde yer alan 270 mağazanın 258’i dolu durumda. Boş mağaza sayısı 12’ye çıktı. Haftaiçi ortalama 207 bin kişi, haftasonu ise 313 bin 500 kişi tarafından ziyaret edilen cadde, yıllık bazda 90,1 milyon ziyaretçiyi ağırladı.

Bağdat Caddesi dönüşümde, yaya trafiği düşüşte

2,6 kilometrelik Bağdat Caddesi’nde mağaza sayısı 335’ten 329’a düşerken, boş mağaza sayısı 5’e geriledi. Ancak kentsel dönüşüm ve altyapı çalışmaları nedeniyle cadde üzerindeki yaya trafiğinde önemli bir azalma yaşandı. Haftaiçi 87 bin, haftasonu 85 bin ziyaretçiyle cadde, yıllık bazda 31,4 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

Nişantaşı’nda boş mağaza sayısı arttı, ziyaretçi trafiği yükseldi

Nişantaşı bölgesinde 370 mağazanın 352’si doluyken, boş mağaza sayısı 14’ten 18’e yükseldi. Ziyaretçi trafiği ise dikkat çekici biçimde arttı. Haftasonu yüzde 59 artışla 153 bine, yıllık bazda ise 36,2 milyon kişiye ulaşıldı.

Yeni kiralamalarda yeme-içme ve giyim sektörü önde

2024’te gerçekleşen yeni kiralamaların yüzde 36’sı giyim, yüzde 32’si yeme-içme sektörüne ait oldu. Yeme-içme sektörü, bir önceki yılki yüzde 23’lük oranını yüzde 32’ye çıkararak en hızlı büyüyen alanlardan biri oldu.

Yabancı markalar Bağdat Caddesi’ni tercih ediyor

Yüzde 21 ile en fazla yabancı markaya ev sahipliği yapan Bağdat Caddesi, bu alanda liderliğini sürdürdü. Nişantaşı yüzde 17 ile ikinci, İstiklal Caddesi ise yüzde 15 ile üçüncü sırada yer aldı.
Benzin ve motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2025
EKONOMİ
Benzine yeni zam geliyor: Akaryakıt fiyatları yarın gece değişecek
12:22
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала