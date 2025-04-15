https://anlatilaninotesi.com.tr/20250415/istanbulun-en-pahali-caddesi-belli-oldu--metrekare-basina-250-dolar-1095403332.html

İstanbul’un en pahalı caddesi belli oldu: Metrekare başına 250 dolar

İstanbul’un en pahalı caddesi belli oldu: Metrekare başına 250 dolar

Sputnik Türkiye

İstanbul’un alışveriş caddeleri üzerine hazırlanan yeni rapora göre, Abdi İpekçi Caddesi, metrekare başına 250 dolarla dünyanın önde gelen alışveriş... 15.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-15T13:13+0300

2025-04-15T13:13+0300

2025-04-15T13:13+0300

ekonomi̇

i̇stiklal caddesi

bağdat

nişantaşı

kira

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İstanbul Alışveriş Caddeleri Raporu, şehrin en değerli ticari bölgelerini mercek altına aldı. Rapora göre, Nişantaşı’nda yer alan Abdi İpekçi Caddesi, metrekare başına 250 dolarlık kira bedeliyle sekiz yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu rakamla, Amsterdam, Prag ve Helsinki gibi Avrupa’nın önemli alışveriş caddeleri geride bırakıldı.İstiklal’de doluluk yüksek, yaya trafiği rekor kırdı1,4 kilometre uzunluğundaki İstiklal Caddesi'nde yer alan 270 mağazanın 258’i dolu durumda. Boş mağaza sayısı 12’ye çıktı. Haftaiçi ortalama 207 bin kişi, haftasonu ise 313 bin 500 kişi tarafından ziyaret edilen cadde, yıllık bazda 90,1 milyon ziyaretçiyi ağırladı.Bağdat Caddesi dönüşümde, yaya trafiği düşüşte2,6 kilometrelik Bağdat Caddesi’nde mağaza sayısı 335’ten 329’a düşerken, boş mağaza sayısı 5’e geriledi. Ancak kentsel dönüşüm ve altyapı çalışmaları nedeniyle cadde üzerindeki yaya trafiğinde önemli bir azalma yaşandı. Haftaiçi 87 bin, haftasonu 85 bin ziyaretçiyle cadde, yıllık bazda 31,4 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.Nişantaşı’nda boş mağaza sayısı arttı, ziyaretçi trafiği yükseldiNişantaşı bölgesinde 370 mağazanın 352’si doluyken, boş mağaza sayısı 14’ten 18’e yükseldi. Ziyaretçi trafiği ise dikkat çekici biçimde arttı. Haftasonu yüzde 59 artışla 153 bine, yıllık bazda ise 36,2 milyon kişiye ulaşıldı.Yeni kiralamalarda yeme-içme ve giyim sektörü önde2024’te gerçekleşen yeni kiralamaların yüzde 36’sı giyim, yüzde 32’si yeme-içme sektörüne ait oldu. Yeme-içme sektörü, bir önceki yılki yüzde 23’lük oranını yüzde 32’ye çıkararak en hızlı büyüyen alanlardan biri oldu.Yabancı markalar Bağdat Caddesi’ni tercih ediyorYüzde 21 ile en fazla yabancı markaya ev sahipliği yapan Bağdat Caddesi, bu alanda liderliğini sürdürdü. Nişantaşı yüzde 17 ile ikinci, İstiklal Caddesi ise yüzde 15 ile üçüncü sırada yer aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250415/benzine-yeni-zam-geliyor-akaryakit-fiyatlari-yarin-gece-degisecek-1095400543.html

i̇stiklal caddesi

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