https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/istanbulda-oteller-mercek-altinda-ruhsati-ya-da-konaklama-belgesi-olmayan-oteller-kapatilacak-1093209510.html
İstanbul'da oteller mercek altında: Ruhsatı ya da konaklama belgesi olmayan oteller kapatılacak
İstanbul'da oteller mercek altında: Ruhsatı ya da konaklama belgesi olmayan oteller kapatılacak
Sputnik Türkiye
İstanbul'da ruhsatsız ya da ruhsatlı olup Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan basit konaklama belgesi olmayan konaklama yerleri kapatılacak. 30.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-30T15:29+0300
2025-01-30T15:29+0300
2025-01-30T15:29+0300
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istanbul
istanbul valiliği
davut gül
otel
ruhsatsız otel
denetim
kapatma
kapatma kararı
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İstanbul Valisi Davut Gül, pazartesi günü otellerle ilgili kaymakamların koordine edeceği bir sürecin başlayacağını duyurdu. Vali Gül, "Pazartesi günü itibarıyla ruhsatsız ya da ruhsatlı olup Kültür ve Turizm Bakanlığından basit konaklama belgesi olmayan konaklama yerlerinin tamamını kapatmış olacağız" dedi.Bolu'daki yangını hatırlattıİstanbul İl Koordinasyon Kurulu 2024 Yılı 4. Dönem Toplantısı'na katılan İstanbul Valisi Davut Gül, Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği, vicdanları sızlatan acı bir olay yaşandığını anımsatarak kurumların yangınla ilgili tedbirlerinin gözden geçirilmesinin önemli olduğuna, denetlenmesi gereken binaların bulunduğuna işaret etti. Vali Gül sözlerini şöyle sürdürdü: Vali Gül, görev alanlarına giren yerlerde, belirlenen bir takvimde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri ile itfaiye birimlerinin kaymakamlarla koordineli şekilde vatandaşların güvenliğini yüzde 100 sağlamaları gerektiğini sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/kartalkaya-otel-yangininda-carpici-ifade-ortaya-cikti-masrafli-diye-yapilmamis-1093100715.html
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istanbul, istanbul valiliği, davut gül, otel, ruhsatsız otel, denetim, kapatma, kapatma kararı
istanbul, istanbul valiliği, davut gül, otel, ruhsatsız otel, denetim, kapatma, kapatma kararı
İstanbul'da oteller mercek altında: Ruhsatı ya da konaklama belgesi olmayan oteller kapatılacak
İstanbul'da ruhsatsız ya da ruhsatlı olup Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan basit konaklama belgesi olmayan konaklama yerleri kapatılacak.
İstanbul Valisi Davut Gül, pazartesi günü otellerle ilgili kaymakamların koordine edeceği bir sürecin başlayacağını duyurdu. Vali Gül, "Pazartesi günü itibarıyla ruhsatsız ya da ruhsatlı olup Kültür ve Turizm Bakanlığından basit konaklama belgesi olmayan konaklama yerlerinin tamamını kapatmış olacağız" dedi.
Bolu'daki yangını hatırlattı
İstanbul İl Koordinasyon Kurulu 2024 Yılı 4. Dönem Toplantısı'na katılan İstanbul Valisi Davut Gül, Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği, vicdanları sızlatan acı bir olay yaşandığını anımsatarak kurumların yangınla ilgili tedbirlerinin gözden geçirilmesinin önemli olduğuna, denetlenmesi gereken binaların bulunduğuna işaret etti. Vali Gül sözlerini şöyle sürdürdü:
"Otellerle ilgili bir süreç başladı. Kaymakamlarımız koordine edecek. Otellerde ruhsatı olmayan ya da Kültür ve Turizm Bakanlığından işletme belgesi olmayan otellerimizin tamamı yarın kapatılmazsa en geç cumartesi, pazar tamamını kapatacağız. Pazartesi günü itibarıyla ruhsatsız ya da ruhsatlı olup Kültür ve Turizm Bakanlığından basit konaklama belgesi olmayan konaklama yerlerinin tamamını kapatmış olacağız. Listeler belli. Dolayısıyla yarına kadar bitirelim. Olur ya ölçekten dolayı yetiştiremezsek cumartesi, pazar bunların tamamını kapatmış olalım."
Vali Gül, görev alanlarına giren yerlerde, belirlenen bir takvimde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri ile itfaiye birimlerinin kaymakamlarla koordineli şekilde vatandaşların güvenliğini yüzde 100 sağlamaları gerektiğini sözlerine ekledi.