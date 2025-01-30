https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/istanbulda-oteller-mercek-altinda-ruhsati-ya-da-konaklama-belgesi-olmayan-oteller-kapatilacak-1093209510.html

İstanbul'da oteller mercek altında: Ruhsatı ya da konaklama belgesi olmayan oteller kapatılacak

İstanbul'da oteller mercek altında: Ruhsatı ya da konaklama belgesi olmayan oteller kapatılacak

Sputnik Türkiye

İstanbul'da ruhsatsız ya da ruhsatlı olup Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan basit konaklama belgesi olmayan konaklama yerleri kapatılacak. 30.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-30T15:29+0300

2025-01-30T15:29+0300

2025-01-30T15:29+0300

türkiye

istanbul

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davut gül

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kapatma kararı

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İstanbul Valisi Davut Gül, pazartesi günü otellerle ilgili kaymakamların koordine edeceği bir sürecin başlayacağını duyurdu. Vali Gül, "Pazartesi günü itibarıyla ruhsatsız ya da ruhsatlı olup Kültür ve Turizm Bakanlığından basit konaklama belgesi olmayan konaklama yerlerinin tamamını kapatmış olacağız" dedi.Bolu'daki yangını hatırlattıİstanbul İl Koordinasyon Kurulu 2024 Yılı 4. Dönem Toplantısı'na katılan İstanbul Valisi Davut Gül, Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği, vicdanları sızlatan acı bir olay yaşandığını anımsatarak kurumların yangınla ilgili tedbirlerinin gözden geçirilmesinin önemli olduğuna, denetlenmesi gereken binaların bulunduğuna işaret etti. Vali Gül sözlerini şöyle sürdürdü: Vali Gül, görev alanlarına giren yerlerde, belirlenen bir takvimde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri ile itfaiye birimlerinin kaymakamlarla koordineli şekilde vatandaşların güvenliğini yüzde 100 sağlamaları gerektiğini sözlerine ekledi.

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istanbul, istanbul valiliği, davut gül, otel, ruhsatsız otel, denetim, kapatma, kapatma kararı